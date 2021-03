Școala gimnazială ”Gheorghe Țițeica” implementează două proiecte europeme în partenreit u universități din Olanda, Finlanda, Spania, Portugalia prin acre elevii de ,gimnaziu sunt sprijiniți să facă activități practice pentru a dezvolta știința și tehnologia.

Unul dintre proiecte este Eco-systems of Open Science Schooling – Making open science schooling a reality for secondary school students (,,Ecosisteme de știință – Transformarea școlii științifice deschise într-o realitate pentru elevii de gimnaziu.”)

Proiectul are misiunea de a contribui considerabil la implicarea elevilor în învățarea științei și tehnologiei și de a realiza experimente cu privire la abordarea școlii deschise, de a stimula spiritul de inovație și implicarea elevilor cu vârste cuprinse între 12-14 ani.

Proiectul va aplica o metodologie cu privire la experimentul practic, astfel încât să putem răspunde la întrebarea: „Cum putem dezvolta interesul pentru școlarizarea științei deschise?” Toate activitățile vor funcționa prin realitățile și provocările societății locale și viața lor reală și vor folosiți resursele comunității locale. Activitățile vor fi împărtășite și dezbătute cu elevii, deoarece ei vor fi partea cea mai importantă și vor ajuta la crearea tuturor acestor activități.

Ce vor învăța elevii

,,Scopul general al proiectului este de a crea primele versiuni ale ecosistemelor locale / regionale ale școlarizării științelor deschise prin dialoguri intense cu comunitatea și resursele științifice relevante. Elevii vor analiza în cadrul proiectului diferitele resurse ale comunității / resurse științifice și vor crea o „hartă a resurselor școlare deschise.

Printre potențialele resurse comunitare ar putea fi, de exemplu Termo Craiova – instituție vizitată de delegația școlii noastre în zilele premergătoare acestei întâlniri din cadrul proiectului.

Bucuria noastră, a întregii echipe formate din elevi și cadre didactice – a fost greu de descris în cuvinte atunci când, prin votul tuturor participanților la proiect, logo-ul creat de o elevă a școlii noastre a devenit logo-ul proiectului. Felicitari – dragilor nostri elevi, membrii ai echipei de proiect! ” prof. Elena Cerasela Cremene – director, Școala Gimnazială ,, Gheorghe Țițeica ” Craiova.

Știința pentru fete

Un alt proiect este Science4girls – Making science attractive to female students through open science schooling focused on climate change (,,Ştiinţa pentru fete – Creşterea atracţiei științei pentru eleve prin școlarizarea științei deschise axată pe schimbările climatice”.

Misiunea proiectului este de a oferi școlilor gimnaziale și profesorilor de științe îndrumări realiste și utile cu privire la modul de a crea OSS bazate pe schimbările climatice pentru elevele de 12-16 ani – pentru a le permite să creeze imagini noi și mult mai atractive ale știință și să încorporeze mai flexibil acele imagini în identitățile lor. Proiectul consideră că o astfel de îndrumare poate fi făcută atractivă și utilă numai dacă este creată în comun de fete.

Pentru a asigura astfel de calități, rezultatele trebuie dezvoltate prin experimentare practică, fetele fiind inima creației. Pentru a putea co-crea ghidul, echipele fetelor trebuie să-și califice contribuțiile și să își dezvolte capacitatea de a se alimenta în rezultatele proiectului care vor avea loc în fazele majore ale proiectului: misiuni de schimbare climatică.

Trebuie să se schimbe educația știinșifică pentru fete

Încercările de câteva decenii de a face educația științifică și o viață închinată științei mai atractive pentru tinerele eleve nu au avut succes. Concluzia clară:nu este nimic în neregulă cu fetele, ci cu educația științifică din școala gimnazială.

Prin urmare, o concluzie din ce în ce mai evidentă este că fetele nu ar trebui să se schimbe, educația științifică ar trebui. Fetele nu ar trebui să devină băieți ca să se angajeze în știință. Aceasta înseamnă că strategiile pentru a schimba mintea fetelor cu privire la știință trebuie să schimbe educația științifică și trebuie să fie suficient de puternice pentru a se integra în identitățile feminine ale fetelor adolescente.

„Participarea la acest proiect european reprezintă o bună ocazie de a implementa noţiunea de cetăţenie europeană, de a implica activ cadrele didactice şi elevii şcolii în derularea activităţilor proiectului, care vor avea un puternic caracter educativ, aceasta ducând la sporirea transparenţei şi atrăgând atenţia în susţinerea tuturor factorilor implicaţi, direct sau indirect.” – prof. Nuţă Elena-director adjunct al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica”, Craiova