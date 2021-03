Elevii de clasa a VIII-a au susţinut, ieri, simularea primei probe scrise a Evaluării Naţionale, cea la Limba şi literatura română. În Dolj, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, procentul de prezenţă a fost de 84,38%. În 30 de şcoli din Dolj prezenţa a fost de 100%.

În Dolj, simularea evaluării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a nu s-a organizat la Şcoala Segarcea şi la Şcoala Galicea Mare, unităţi care sunt exclusiv online din cauza cazurilor de COVID -19. De altfel, au fost şi alte două clase de elevi din Craiova care nu au participat la simulare tot din cauza infectărilor. În total, 118 elevi nu au avut posibilitatea să participe fizic la simulare. Alţi 619 elevi nu s-au mai prezentat în bănci chiar dacă aveau dreptul să susţină evaluarea.



Cu toate acestea, prezenţa a fost însă mult mai mare decât la simularea bacalaureatului. 84,38% dintre elevii de clasa a VIII-a din Dolj au participat la evaluare.

În 30 de şcoli prezenţa a fost de 100%. Dintre acestea, şapte şcoli sunt din Craiova. Este vorba de Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala gimnazială „Mircea Eliade”, Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Şcoala gimnazială „Traian”, Şcoala gimnazială „Terraveda” şi Şcoala gimnazială particulară „Ethos”. Cea mai slabă prezenţă, sub 30%, a fost la Şcoala Anton Pann din Craiova şi Şcoala gimnazială Bulzeşti.

Ce cerinţe au avut elevii

La primul subiect, elevii au primit texte. Primul text a fost din „Solenoid” de Mircea Cărtărescu, iar al doilea din „Bulevardele Vieții” de Sanda Golopenția. Pe marginea celor două texte au fost formulate şi cerinţele, care au constat inclusiv în realizarea unor texte argumentative. Una dintre cerinţe a fost să găsească simlitudini între cele două texte. O altă cerinţă a fost să asocieze uin alt text literar cu fragmentul din Solenoid, să găsească o asemănare şi o deosebire între ele. Inclusiv cel de al doilea subiect a fost legat de aceste texte.

La subiectul al doilea au avut ca cerinţă să facă rezumatul primului text. Elevii au apreciat că cerinţele nu au fost foarte dificile „Nu au fost subiecte care să ne pună în dificultate. Am avut două texte la prima vedere şi întrebări, să identificăm diftongi, triftongi. La cel de al doilea subiect, la care am avut cele mai mari emoţii, cerinţa a fost să facem rezumatul primului text. A fost bine”, a spus elevul Emanuel, de la Colegiul Naţional „Elena Cuza din Craiova.



Elev: Şcoala on-line ne-a ajutat să avem mai mult timp pentru învăţat

Elevii au spus că cerinţele au fost apropiate de cele de la testele-antrenament.

„Au fost cerinţe ușoare. Toţi eram interesaţi de ce anume avem la subiectul al doilea. Dar nu au fost probeleme. Am avut de făcut rezumatul primului text dat la prima vedere. Au fost subiecte care au semănat cu cele din testele- antrenament. Cred că va fi bine şi la evaluare. Eu îmi doresc să iau o notă mare pentru a rămâne tot la Colegiul „Elena Cuza””, a precizat Luca.

Elevii de clasa a VIII-a au precizat că şcoala online i-a ajutat să aibă mai mult timp ca să înveţe pentru examene. „Am avut subiecte ok. Nu a fost dificil. Cred că era nevoie doar de atenţie la cerinţe. Ne-am şi pregătit pentru această simulare. Şi cred că şcoala online ne-a ajutat să acordăm mai mult timp în vederea pregătirii pentru examen. În sală totul a fost bine. Nu am avut emoţii în privinţa infectării. S-a păstrat distanţa şi am fost 14 elevi”, a spus Andrei un alt elev de la Colegiul „Elena Cuza” din Craiova.

Mâine elevii de clasa a VIII-a susţin simularea probei scrise la matematică.