Tragedie la Şcoala „Traian” din Craiova. O învăţătoare s-a stins din viaţă ieri din cauza coronavirusului. Cadrul didactic avea clasa I C. Vestea a picat ca un trăsnet pentru colegii de catedră, copii dar şi pentru părinţi.

Anunţul dureros că doamna nu va mai reveni niciodată în clasă, în faţa copilaşilor de la clasa I, a apărut pe pagina de facebook a şcolii.

„Cu durere profundă și regret, anunțăm trecerea în neființă a doamnei învățătoare CRISTINA MIRELA HERZAL, un cadru didactic deosebit, apreciat de colegi, elevi și părinți, un OM de excepție care, prin profesionalismul, dragostea față de copii și iubirea necondiționată, a format ani la rând caractere, a șlefuit minți și a arătăt că iubirea față de aproape este cea mai de preț. Dispariția sa fulgerătoare ne-a lăsat cu inimile împietrite de durere”, este o parte din mesajul postat pe pagina şcolii. S-a stins mult prea devreme un om bun, scriu la comentarii colegii ei de catedră.

„Fluturaşii” o vor aştepta pe doamna, acasă copiii o vor aştepta pe mama”!



Doamna învăţătoare avea doar 43 de ani. Era iubită de copii. Zeci de mesaje au venit de la părinţii care deplâng dispariţia subliniind că şcolarii nu vor înţelege acum de ce doamna nu mai vine. Îi numise pe copii ei de la clasă „Fluturaşii”.

„Drum lin la stele, Doamna! Așa cum vă știm, sigur veți veghea de acolo de sus asupra copiilor despre care spuneați că va sunt „atât de dragi” și care nu vor înțelege de ce nu mai veniți”, este unul dintre mesajele scrise de părinţi.

„Dumnezeu să o odihnească! Cuvintele sunt de prisos! Acasă, copiii o vor astepta pe MAMI, iar la școală elevii o vor astepta ceva timp pe DOAMNA! „, a scris o altă mămică. „Fluturaşii nu vă vor uita niciodată, doamna”, a scris un alt părinte.

Doamna învăţătoare a vrut să trăiască, dar nu a mai putut fi salvată

Doamna învăţătoare a dorit să trăiască, ne spune directorul şcolii Maria Daşu. A dorit să se intreneze încă de la început dar ar fi primit indicaţii să ia tratamentul acasă, spune managerul şcolii. Starea ei s-a înrăutăţit mult. Când a ajuns pe patul de spital a cerut mereu ajutor.

„Pe 30 martie trebuia să vină la şcoală. Am sperat că va reveni din momentul în care am aflat că nu e bine. Am primit. Totul a început într-o zi de vineri. Am primit un telefon de la doamna şi de la o colegă a sa că nu se simt bine. Au fost la spital să-şi facă testul. Doamna Cristina a ieşit pozitivă. A vrut să se interneze de atunci dar un medic i-ar fi spus să-şi ia tratamentul şi să meragă acasă. Asta era duminica, în urmă cu două săptămâni. Aşa a făcut. După trei zile, miercuri mi-a scris „doamna director, ce mă fac, mi-e rău nu mai pot!”. A sunat la salvare până la urmă. Când au luat-o cu salvarea avea mască, vorbeam cu ea prin mesaje. Îmi scria şi îmi trimitea poze. A stat mult în salvare, o noapte şi o jumătate de zi, nu ştiu exact cât. Ştiu că îmi scria că nu erau locuri. Mai erau 14 sau 16 pacienţi pe lista de aşteptare. Nu a fost loc la Infecţioase şi au dus-o la Filantropia, la Medicală 1. Îi era rău. Era cu masca de oxigen pe faţă şi îmi scria: „Vă rog să mă salvaţi! Am aflat că mă vor duce la Caracal.” Deja începuse să tuşească şi să scuipe sânge. Au transferat-o la Caracal. Am vorbit cu ea joi, în urmă cu o săptămână. Îi era şi mai rău”, a mai spus directorul Şcolii gimnaziale „Traian” din Craiova.

Managerul şcolii. A fost un om extraordinar

Directorul şcolii Traian din Craiova a spus că atunci când a sunat la Caracal deja s-a dat verdictul că doamna este în stare gravă.



„Am sunat acolo şi ne-au spus că e în stare gravă, că plămânul ei este praf şi că organismul este slab şi nu cooperează. Până la urmă au intubat-o şi aşa a murit. Ieri ne-a sunat familia şi ne-a spus că a decedat”, a povestit directorul Şcolii Traian „Maria Daşu”.

O descrie pe colega sa ca pe un extraordinar, care s-a precocupat mereu de copiii de la clasă şi de cei doi copilaşi ai săi. „Ca mamă a lăsat în urmă un copil de clasa V-a şi o fetiţă pe care o avea la noi la grădiniţă. Era mereu pe fugă după ce termina orele să aibă grijă şi de copii ei”, a spus directorul Şcolii „Traian” din Craiova.