Liceenii au susţinut ieri simularea celei de a doua probe scrise a bacalaureatului, proba obligatorie a profilului. În Dolj, la această simulare prezenţa a scăzut de la 68,63% cât a fost la prima probă la 65,72 %. Au fost cinci licee la care au participat maximum 15% dintre elevi.

În funcţie de profilul la care studiază, liceenii au susţinut, ieri, simularea bacalaureatului la istorie sau la matematică. În Dolj, la această evaluare au lipist 1.684 de elevi. Cei mai mulţi dintre cei care au absentat, respectiv 1.467 elevi, susţineau evaluarea la matematică.



„Nu am avut elevi care să fie eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Prezenţa a fost de 65,72%, mai mică decât la prima probă scrisă. La nivelul judeţului au fost prezenţi 3.228 de elevi şi au lipsit 1.684 elevi. Pe discipline, la istorie au fost 1.289 de elevi înscrişi dintre care s-au prezentat 1.072 elevi şi au lipsit 217 elevi. Prezenţa la istorie a fost de 83,17%. La matematică au fost înscrişi 3.623 de elevi din care au fost prezenţi 2.156 elevi şi au lipist 1.467 elevi, prezenţa fiind de 59,51%”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

Cum s-a modificat prezenţa pe licee

Pe licee, prezenţa s-a modificat. În topul liceelor cu prezenţă de 100% au rămas doar trei licee din cinci cât au fost în prima zi. A scăzut însă numărul de elevi participanţi şi la liceele care aveau prezenţă de sub 20%.



„În top cu 100% prezenţă se află liceul din Bârca, Liceul Independenţa Calafat, Seminarul Teologic Ortodox. Cu 99,12% se clasează ca prezenţă Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Liceele cu prezenţă sub 20% sunt: Liceul CFR Craiova la care au participat 9,72% dintre elevi, Liceul de Transporturi Auto Craiova -14,71%, Liceul de Industrie Alimentară -15,03%, la Liceul Spiru Haret -15,61%”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct Mihaela Jianu.

La istorie a fost mult de scris, la matematică unul dintre subiecte i-a blocat pe elevi

Elevii care au susţinut examenul la istorie au spus că au avut cerinţe uşoare, din programa de clasa a XII-a. Cei care au susţinut simularea au spus că la istorie au avut mult de scris.



„Nu a fost greu deloc. Am avut un eseu despre statul român modern în secolele al XVIII-a lea şi al XIX-lea şi în rest au fost texte cu întrebări. La una dintre ele am avut să identificăm o constantă a perioadei 1946-1947. Şi o altă întrebare la alt text a fost să argumentăm printr-un fapt istoric afirmaţia că în secolul al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea au loc acţiuni care vizează organizarea instituţională din spaţiul românesc. A fost mult de scris. Am scris 13 pagini”, a spus un elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova. „Nu a fost deloc dificil. Mă întreb ce ne mai dau la bacalaureat, dacă am avzut aceste subiecte acum. Deja încep să am emoţii pentru examen”, a spus o altă elevă.

Elevii care au susţinut examenul la bacaluareat au ieşit din săli comentând sau plângând că la ultimul subiect nu au reuşit să scrie nimic.

„A fost imposibil de rezolvat ultimul subiect. A fost foarte greu. Cred că era ceva greşit. Nu îmi dau seama. Cerinţele au fost din funcţii şi matrice”, a precizat unul dintre elevii de la specializarea matematică-informatică. La ultima parte nu am reuşit să fac absolut nimic. A fost foarte greu”, a spus un alt elev.

Liceenii susţin astăzi simularea probei la alegere din aria profilului sau a specializării.

Subiectele pe care le+au primit elevii