Elevii din ultimul an de liceu au simulat, ieri, prima probă scrisă a bacalaureatului. În Dolj, la această simulare au lipsit peste 1.500 de elevi. La unele licee din Craiova prezenţa a fost sub 20%. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţ Dolj a anunţat că vrea să afle care au fost motivele absenteismului.

Liceenii au dat, ieri, piept cu primele emoţii ale examenului maturităţii. Au susţinut simularea probei scrise la Limba şi literatura română. Elevii au primit subiectele la ora 9.00 şi au avut trei ore la dispoziţie pentru a le rezolva. Aceştia au avut voie să părăsească sălile de examen după o oră şi jumătate.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nu au fost elevi eliminaţi pentru tentativă de fraudă. În schimb, au fost mai mulţi absenţi decât la simularea anterioară, din martie 2019. „Din 4.913 elevi aşteptaţi să susţină simularea examenului s-au prezentat 3.372 elevi. Au fost înregistraţi 1.541 de absenţi. Prezenţa la nivelul judeţului Dolj a fost de 68,63% pentru toate formele de învăţământ frecvenţă zi, seral şi frecvenţă redusă”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct Mihaela Jianu. În martie 2019, prezenţa a fost de 75,84%, conform raportărilor publice de la vreme respectivă.

Unde a fost prezenţă mare dar şi cea mai mică prezenţă

La nivelul judeţului Dolj, la această simulare au fost licee la care s-au prezentat toţi elevii la simularea primei probe scrise a bacalaureatului.

„Prezenţă de 100% a fost la Liceul Adventist Craiova, la Liceul „Adrian Păunescu” Bârca , la Liceul Independenţa Calafat, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul”, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

În schimb, au fost şi licee unde prezenţa a fost foarte mică. „Cea mai mică prezenţşă a fost la Liceul CFR Craiova- 11%, la Liceul de Transporturi Autro – 13%, la Liceul de Industrie Alimentară prezenţa a fost de 16%. La unităţile şcolare unde avem prezenţă slabă vom face o analiză pentru a afla care au fost motivele pentru care elevii nu au participat la simularea examenelor”, a subliniat inspectorul şcolar general adjunct, Mihaela Jianu.

Ce cerinţe au avut elevii



Elevii care au susţinut simularea examenului de bacalaureat au avut la subiectul I.A. un text din Jean Bart – ”Mărturisiri literare”. Pe baza textului, elevii au avut de de indicat sensul unei secvențe din text (”în două cuvinte”), titlul lucrării, de precizat o stare trăită de autor, de explicat un motiv din text, de prezentat atitudinea lui Ion Creangă (profesor în textul dat) față de copii.

La subiectul I B, elevii au avut de realizat o compunere de cel puțin 150 de cuvinte despre importanța implicării civice în perioadele de criză.

La subiectul al doilea elevii au avut de prezentat rolul notațiilor autorului prezentate în cel puțin 50 de cuvinte pe baza unui fragment din IL Caragiale – ”Conu Leonida de față cu reacțiunea”. La subiectul al treilea au fost cerinţe diferite. Cei de la profilurile real şi tehnologic au avut de de realizat un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre particularități ale unui text narativ studiat aparținând lui Ioan Slavici. Elevii de la profilul uman au avut de caracterizat un personaj dintr-o operă a lui Ioan Slavici.

Cum au apreciat liceenii subiectele



O parte dintre elevi au ieşit imediat ce au avut posibilitatea, adică după o oră şi jumătate, apreciind că subiectele au fost uşoare şi că nu i-au pus în dificultate.



„Subiectele nu au fost foarte grele. Au fost cerinţe uşoare. Ne-am uitat întâi la eseu şi am văzut că avem ca autor pe Ioan Slavici şi noi am studiat Moara cu noroc. Am mai avut un eseu despre implicarea civică înperioada de criză. După părerea mea, acest subiect făcea apel la un bagaj de cunoştinţe solide despre crize ca să poţi da exemple. În rest, am avut mai mult întrebări pe baza unor texte la prima vedere, cerinţe uşoare”, a spus un elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova.



Au fost şi elevi care au spus că nu au răspuns la toate cerinţele pentru că nu au reuşit să înveţe toate comentariile. „Am reuşit să răspund la cerinţele pentru care m-am pregătit. La ultima parte nu prea am picat pe subiect pentru că nu am învăţat toate comentariile. Nu am emoţii pentru bacalaureat. Mai este timp până la examen şi de învăţat şi de repetat”, a spus un alt elev.

Licenii susţin astăzi simularea probei obligatorii a profilului. În funcţie de profil, aceştia susţin examen la istorie sau la matematică.

