Direcţia de Sănătate Publică a raportat azi 9 cazuri de elevi şi opt cazuri de cadre didactice cu Covid 19. Cazurile de îmbolnăvire sunt în 12 şcoli şi grădiniţe din Craiova şi judeţ. Într-o şcoală din Craiova a fost descoperit un focar în rândul elevilor cu ajutorul testelor rapide.

Cele mai multe cazuri de elevi confirmaţi cu Covid 19 sunt la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova. În raportarea de azi sunt trei elevi de la o clasă care a trecut online. Focarul a fost descoperit pornind de la declaraţiile unor elevi din clasa respectivă care au aflat că au prezentă o colegă ai cărei părinţi sunt pozitivi.



„Iniţial a fost un caz al unei elev care are şi părinţii cnfirmaţi şi care a venit la şcoală. Eleva nu avea simptome dar când am aflat de situaţie am decis să începem testarea. Cazul a fost confirmat. Au fost de acord toţi părinţii din clasa respectivă să testăm copiii. Astfel au mai fost descoperite alte trei cazuri la elevi. Am testat şi cadrele didactice care nu aveau rapelul făcut sau care nu s-au vaccinat, dar nu am mai descoperit alte cazuri”, a precizat Alexandrina Năstase, directorul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova. Cazurile confirmate sunt la o clasa a VIII-a.



Cazuri de elevi şi profesori cu Covid 19 şi în alte şcoli şi grădiniţe

Câte un caz de elevi cu Covid sunt şi la Şcoala Gimnazială „Traian”, la Colegiul Naţional ” Ştefan Velovan”, la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, la Şcoala Gimnazială „Elena Farago”, la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, şi la Liceul „Henri Coandă”.

La cadrele didactice sunt două cazuri în rândul învăţătoarelor de la Şcoala gimnazială „Traian”, un caz la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu”, alt caz la Liceul „Henri Coandă”. În judeţ, angajaţi cu Covid 19 sunt la Grădiniţa Galicea Mare, la Şcoala Gimnazială Brădeşti, la Şcoala Gimnazială Podari, la Liceul Tehnologic Cârcea.