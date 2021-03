Salate, preparate calde sau reci, pizza, paste, tartine dar şi deserturi de diverse tipuri au fost perparate şi expuse, ieri, la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu” de câţiva elevi de la specializările bucătar şi ospătar. Atelierul a avut ca obiectiv promovarea calificărilor din domeniul serviciilor.

Prin Legea nr. 66/2019, data de 11 martie a fiecărui an a fost instituită ca „Ziua națională a meseriilor” şi se organizează evenimente educaţionale pentru a promova învăţământul profesional şi tehnic.

În acest context, la Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu” din Craiova, elevii au participat, ieri, un atelier în cadrul căruia au pregătit şi au expus diverse preparate gastronomice.

Ce au pregătit elevii

„În vederea promovării specializărilor din domeniul serviciilor de la Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu” din Craiova, catedra de alimentaţie publică a realizat un workshop în care elevii de la şcoala profesională au pregătit preparate specifice pentru România, Grecia şi Italia. Având în vedere pandemia am respectat măsurile de distanţare şi de sigurantă sanitară. Practic, în acest eveniment au fost implicaţi doi elevi de la osăpătari şi unul de la calificarea bucătar. Ei au pregătit de dimineaţă preparatele sub coordonarea cadrelor didactice. Specific gastronomiei italiene, elevii au preparat paste, pizza cu mozzarela, prosciutto şi rucola.

Specific gastronomiei din Grecia avem salată grecească, tartine cu avocado, aperitive cu somon afumat, plăcintă cu brânză şi spanac. Din gastronomia românească au pregătit câteva preparate tradiţionale cum ar fi lipie ţărănească, muşchi împănat, garnitură de cartofi, salate, platouri cu gustări calde. Nu lipsesc deserturile. Au făcut tort cu ciocolată, ruladă cu cremă, brioşe cu vişine dar şi băuturi non-alcoolice cum ar fi limonada cu ghimbir, miere şi mentă”, a spus Anişoara Popa, directorul Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova.

Preparatele au fost prezentate şi de elevi. Cei de la specializarea ospătar au făcut şi recomandări în privinţa băuturilor care se pot cosuma pentru fiecare fel de mâncare.

Elevii au făcut prcazică în ţări precum Italia, Spania, Cipru

Unul dintre cadrele didactice care s-a ocupat de organizarea şi coordonarea workshop-ului cu elevii este Florina Cîrstea, care a precizat că liceenii care urmează calificarea de bucătar sunt tot mai interesaţi de gastronomia internaţională şi au făcut şi practică în mai multe restaurante din străinătate.

„Înainte de pandemie, pentru a pune în valoare rolul meseriilor se organiza o săptămână cu ateliere de lucru în cele trei laboratoare ale şcolii. Anul acesta din cauza pandemiei organizăm atelierul o singură zi. De această dată, am încercat să îmbinăm preparatele şi să avem cât mai multe preparate din bucătăriile internaţionale, de care sunt tot mai interesaţi atât consumatorii locali cât şi elevii care urmează calificările de bucătar şi de ospătar. Ei au participat an de an şi la stagii de pregătire în Italia, Spania, Cipru.

Stagiile de pregătire au fost de câte trei săptămâni şi plecau grupe de câte 14 elevi. Mobilităţile erau permise prin programul Erasmus” a precizat Florina Cîrstea, profesor din cadrul catedrei de alimentaţie publică.

Ziua Naţională a Meseriilor a fost marcată şi la nivelul Ministerului Educaţiei în parteneriat cu CNDIPT printr-o sesiune națională de informare cu exemple de bună practică în ceea ce privește parteneriatele școală- operator economic.

Şi la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au fost organizate activități de promovare a meseriilor și traseelor profesionale precum şi activități de consiliere a elevilor din clasa a VIII-a, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat și dual.