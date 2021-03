Liceele din judeţul Dolj includ noi specializări în oferta educaţională pentru clasa a IX-a şi în unele cazuri se fac demersuri şi pentru a înfiinţa noi specializări chiar şi la şcolile postliceale.

Unul dintre liceele care face demersuri pentru a-i diversifica oferta educaţională este Liceul „C. D Neniţescu”. Pentru anul şcolar următor această unitate şcolară va include în oferta educaţională şi şcoala profesională, cu două specializări care sunt deja acreditate.

„Nu mai aveam în oferta educaţională învăţământ profesional din 2006, când au fost desfiinţate şcolile de arte şi meserii. Anul acesta revenim la învăţământul profesional cu două specializări”, a precizat Carmen Daşoveanu, directorul Liceului „Costin D. Neniţescu” din Craiova. Calificările pentru şcoala profesională sunt frizer-coafor, manechiurist-pedichiurist şi confecţioner produse textile.

O altă unitate şcolară care va pregăti o nouă calificare este Liceul Energetic din Craiova. Potrivit inspectorului şcolar, Simona Ciulu pentru admiterea din acest an, Liceul Energetic va avea la învăţământul profesional calificarea operator, cazane turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare. „Această specializare a fost solicitată de Complexul Energetic Oltenia”, a precizat inspectorul pentru discipline tehnice, Simona Ciulu.

Schimbări şi la liceele din judeţ

Demersuri pentru a include noutăţi în oferta educaţionale fac şi liceele din judeţ. De exemplu, la Liceul „Petre Baniţă” Călăraşi se fac demersuri pentru a înfiinţa şcoală postliceală de stat. Conducerea liceului din Călăraşi a făcut deja demersuri pentru a acredita calificările de tehnician protecţia plantelor, tehnician siloz, morărit, procesare nutreţ.



„La învăţământul liceal avem specializări în domenii precum agricultură, industrie alimentară, servicii şi mecanică. De la absolvenţii noştri am aflat însă că au nevoie de continuarea studiilor pentru că întâmpină dificultăţi atunci când accesează fonduri europene şi pierd punctaj. În acest context, având şi cadre didactice calificate şi în domeniul agricol am considerat că putem face o şcoală postliceală de stat cu calificări în domeniul agricol şi am făcut demersuri pentru acreditare „, a precizat Florian Onete, directorul Liceului „Petre Baniţă” din Craiova. După ce va fi autorizată de ARACIP, liceul din Călăraşi va avea prima şcoală postliceală în domeniul agricol, spun inspectorii şcolari.

Şi la Liceul „Constantin Argetoianu” din Argetoaia se fac demersuri pentru acreditarea specializării agricultor culturi de câmp.



„Până în 2017 noi aveam de bază specializarea de silvicultor. Am renunţat la acest profil pentru că nu aveam specialişti şi pentru că, la final, elevii nu reuşeau să se angajeze. Am trecut astfel la profilul agricol, pentru că avem şi cadre didactice calificate şi pentru că avem şi agenţi economici care se ocupă de practica elevilor”, a precizat Robert Stroe, directorul Liceului „Constantin Argetoianu” din Argetoaia.

Liceele tehnologice au posibilitatea să-şi expună calificările şi importanţa lor azi de Ziua Meseriilor. „Este recomandat pentru copii să urmeze specializări ale învăţământului profesional şi tehnic la finalul cărora au o calificare care le oferă posibilitatea să se angajeze şi să aibă un confort material mult mai rapid”, a precizat inspectorul şcolar general, Alexandru Gîdăr.