Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor avea loc anul acesta cel mai probabil în luna aprilie, a anunțat luni seară ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi24. El a explicat că un ordin de ministru în acest sens este în lucru la minister și urmează să fie promovat săptămâna aceasta sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare.

„Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a întotdeauna au fost organizate în lunile aprilie-mai. Întreg Ministerul Educației consideră foarte importante aceste evaluări. Ele vor fi organizate cel mai probabil în aprilie pe baza unui ordin de ministru care va fi promovat dacă nu în această săptămână, atunci la începutul săptămânii viitoare prin care vom fixa și datele și condițiile. Unde suntem din punct de vedere al competențelor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a după aproape un an de predare online, asta vrem să aflăm”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Anul trecut, Evaluările Naționale de la a II-a, a IV-a și a VI-a au fost anulate printr-un ordin de ministru publicat pe 6 aprilie în Monitorul Oficial, la mijlocul stării de urgență care a durat două luni în primăvara lui 2020, timp în care toate orele s-au făcut online.