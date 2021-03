Medicii, prea scumpi pentru şcolile şi grădiniţele din Dolj

În plină pandemie, multe şcoli din Dolj nu au medic şcolar. Primarii spun că acum în pandemie nu au avut bani pentru a încheia contract cu un medic de familie care să se ocupe şi de copiii din şcoli şi grădiniţe. Edilii spun că asistentul comunitar, angajat la primărie monitorizează şi copiii de la şcoli şi grădiniţe. Şi în Craiova, un medic şcolar se împarte între mai multe şcoli şi grădiniţe.

Din datele pe care le au în prezent DSP Dolj şi ISJ Dolj, cabinete medicale sunt doar la şcolile şi grădiniţele din mediul urban. Din datele existente, sunt 54 de cabinete medicale şcolare la şcolile şi grădiniţele din oraşele Doljului . În mediul rural, din statistici rezultă că este un singur cabinet medical şcolar. În total, în oraşele din Dolj pentru cabinetele şcolare sunt angajaţi 121 de asistenţi medicali în şcoli şi grădiniţe din urban şi 3 asistenţi medicali în mediul rural.

În această perioadă a pandemiei, cei mai mulţi copii de la ţară nu au un medic la şcoală sau la grădiniţă. Un astfel de exemplu este la Fărcaş. Primarul spune că şcoala nu a avut niciodată cabinet medical la şcoală şi că de monitorizarea stării de sănătate a copiilor din unităţile şcolare se ocupă un asistent medical, angajat al primăriei.

„Este comună mică şi nu avem medic la şcoală. Nu am avut niciodată. Avem un asistent comunitar care se ocupă de monitorizarea copiilor. Este un asistent medical, angajat la primărie. La nivelul comunei avem medic de familie, dar nu are contract cu şcoala. Dacă este nevoie de aplicarea unui test rapid se ocupă asistentul medical. Nu am avut probleme până acum”, a spus Sorin Bilotineanu, primarul comunei Fărăcaş din judeţul Dolj.



„Este foarte scump un contract cu un medic”



La fel este şi la Lipovu. Şcoala nu are şi nici nu a avut vreodată medic. Primarul comunei spune că a pus în discuţie încheierea unui contract de prestări servicii cu un medic de familie la începutul pandemiei, dar costurile sunt prea mari. Prin urmare, de copiii de la grădiniţă şi de la şcoală se ocupă tot un asistent comunitar.

„Avem un asistent medical comunitar, care se ocupă de aplicarea acelor teste antigen dacă este nevoie la şcoli şi grădiniţe. La nivelul comunei avem un medic de familie. Pentru şcoală, din păcate, încheierea unui contract pentru prestări servicii medicale este cam scump şi nu avem atâţia bani în buget. Am discutat despre un asemenea contract la începutul pandemiei şi era cam 4.000 lei sau chiar 5.000 de lei pe lună”, a spus Liviu Alexandru Albu, primarul comunei Lipovu. Am găsit şi o comună care are medic de familie care se ocupă şi de elevii de la şcoală. Este vorba de Dioşti, dar din spusele primarului suma plătită lunar este foarte mică. „Avem contract cu medicul de familie care răspunde şi de copiii de la şcoală şi de la grădiniţă. Plătim foarte puţin, 200 de lei pe lună. A fost dorinţa medicului de a ne ajuta”, a spus Dumitru Iliescu, primarul comunei Dioşti.



În Craiova, medicii şcolari se împart între mai multe şcoli şi grădiniţe

În Craiova, şcolile şi grădiniţele au cabinete şcolare, dar în permanenţă sunt doar asistentele medicale. Un medic este împărţit de mai multe unităţi şcolare. Se întâmplă chiar şi la licee. „Avem medic şcolar şi cabinet şcolar de mult timp. Este adevărat că medicul şcolar este şi la Şcoala „Sfântul Dumitru” din Craiova. Este trei zile la liceu şi două zile la şcoala gimnazială. Asistenţă medicală avem însă în permanenţă. Copiii sunt monitorizaţi. Se fac şi teste rapide. Am primit 400 de teste şi am folosit 11″, a spus Lucia Croitoru, directorul Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Şi nu este doar un singur exemplu. Aşa este la majoritatea şcolilor din Craiova.

„Avem medic stomatolog, medic şcolar dar şi asistente medicale. Medicul şcolar este foarte bun. Mai merge şi la grădiniţa din apropiere, dar se ocupă de copii. Acum este şi responsabil la centrul de vaccinare. Avem asistenţă medicală în permanenţă”, a spus Alexandrina Năstase, directorul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova.

Sunt şi medici şcolari care se împart chiar între mai multe şcoli. „Avem medic şcolar care merge şi la Grădiniţa Paradisul Copiilor, merge şi la Liceul Neniţescu. Se ocupă şi de structura de la Izvoare. Chiar dacă se împarte între mai multe locaţii vine zilnic la şcoală”, a spus Angela Nuţă, directorul Şcolii gimnaziale „Decebal” din Craiova. Ministrul Educaţiei a precizat însă că lipsa personalului medical din şcoli şi grădiniţe este vizibilă şi prin faptul că s-au aplicat puţine teste antigen până acum. Din cele peste un milion de teste date către ţcoli şi grădiniţe au fost folosite doar 4.000.