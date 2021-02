A început vaccinarea profesorilor din Dolj

Ieri a început vaccinarea cadrelor didactice din judeţul Dolj. Ieri a fost prima zi de vaccinare în centrul special deschis în Craiova special pentru cadrele didactice şi angajaţii din şcoli şi grădiniţe la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj. Pentru a se vaccina la acest centru, profesorii au anulat programările pe care le aveau la alte centre de vaccinare. La acest centru se vor vaccina şi o parte dintre angajaţii de la Universitatea din Craiova.

Zeci de cadre didactice au fost prezente, ieri, încă de dimineaţă pentru a se imuniza împotriva coronavirusului. Cei mai mulţi au spus că se vaccinează în speranţa că se va reveni la activităţile faţă în faţă în toate şcolile. În general au fost profesori peste 40 de ani prezenţi ieri în prima zi de vaccinare. Unii dintre ei chiar la primul vaccin, în afara schemei obligatorii pe care au făcut-o în copilărie.



„Nu am făcut niciodată un vaccin din propria iniţiativă. Am făcut doar vavcinurile din copilărie. Acum mă vavccinez pentru prima dată, sperând la mai bine. Sper să revenim cât mai repede la normalitate atât la şcoală cât şi în viaţa de zi cu zi. Cu toţii avem nevoie de normalitate. Copiii au nevoie de normalitate, au nevoie să revină la şcoală. Am dorit să mă imunizez cât mai repede. Iniţial aveam altă programare în martie. Acum dacă s-a deschis acest centru special pentru noi cei din învăţământ, şcoala a anulat cealaltă programare şi am venit aici”, a spus unul dintre cadrele didactice.

„Vaccinul este alternativa să reducem infectarea”

Cei mai mulţi dintre profesori au spus că se vaccinează de teamă să nu transmită sau să nu contacteze virusul pentru că unii dintre ei deja lucrează în şcoli, în clase cu elevii.



„Am emoţii pentru că este prima dată când fac un vaccin de teama îmbolnăvirii dar şi pentru a reveni la normalitate. Nu prea m-am vaccinat nici pentru gripă. Am avut imunitatea bună în general, acum este altceva. Este pandemie. Sunt multe cazuri de îmbolnăvire. Am avut cunoştinţe care s-au infectat. Din raportările DSP avem cazuri acum mai multe şi la elevi şi la profesori. Îmi doresc să fac acest vaccin în speranţa că vom fi cât de cât în siguranţă. Cred că vaccinul este alternativă să reducem infectare.

Am citit că dacă de imunizăm nu mai transmitem copiilor şi dacă ei se infectează nici noi să nu luăm să ducem în familie. Sigur că fiind un vaccin noi avem şi noi emoţii. Îi întrebăm şi noi pe colegii care cei care ies de la vaccin cum se simt. Deocamdată nu am avut colegi care să aibă reacţii adverse imediate. Sper să fie bine „, a spus un alt cadru didactic.

Programările ţin cont de programul profesorilor

Directorul Centrului Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj a precizat că la programare se ţine cont de orarul şi disponibilitatea profesorilor.

„Am organizat centrul de vaccinare la noi la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din dorinţa de a-i ajuta pe colegii noştri pentru întoarcerea la normalitate. Am pus la dipoziţia centrului mobil de vaccinare întreg parterul clădirii noastre, adică sunt patru săli. Am asigurat intrarea şi ieşirea în colaborare cu cei de la Liceul Beethoven şi le stăm în continuare la dispoziţie pentru a le asigura desfăşurarea în bune condiţii a întregului proces de vaccinare. Procesul de vaccinare durează destul de puţin. De exemplu, noi la CJRAE am programat colegii pe platformă, urmând ca apoi dumnealor să se programeze în funcţie de orar.

Odată cu acest centru mobil de vaccinare, cadrele didactice dar şi ceilalţi angajaţi au avut posibilitatea să fie programaţi mai repede prin intermediul Inspectoratului Şcolar şi al DSP-ului. Au fost anunţaţi şi telefonic de această programare. Am încercat să ţinem cont de orarul fiecăruia şi de disponibilitatea fiecăruia. Aici în centru sosesc la ora programată, trec la triaj unde completează şi un formular, după care sunt vaccinaţi. Le-am pus la dispoziţie şi o sală de monitorizare postvaccinare unde aşteaptă în jur de 15 -20 minute cât este procedura de la DSP Dolj”, a a precizat Elena Cocoş, directorul CJRAE Dolj.

Se vor vaccina şi cadrele universitare



La acest centru se vor vaccina angajaţii din învăţământul preuniversitar cât şi cei din învăţământul universitar.



„Aşteptăm foarte mulţi oameni să vină să se vaccineze. Sunt programate cam 1.500 de persoane care vor veni la noi să se vaccineze. Vor veni şi din mediul universitar. Vor fi aproximativ 120 de cadre universitare şi îi aşteptăm să vină să se vaccineze”, a precizat Elena Cocoş, directorul CJRAE Dolj. Programul zilnic de vaccinare este de la ora 8.00 la ora 19.00.