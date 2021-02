Este revoltă în rândul cadrelor didactice de la Şcoala gimnazială „Nica Barbu Locusteanu” Leu. Acestea acuză managerul că descurajează vaccinarea, după acţiunile făcute miercuri în cazul profesoarei de matematică. Cadrele didactice susţin că a managerul a tăiat şi a scris cu roşu în condică şi a dat afară de la oră pe una dintre profesoarele care au intrat la suplinire. Totodată, profesorii spun că directorul le-a scris pe grupurile de whatsapp că trebuie îşi găsească suplinitori de specialitate. Cei mai mulţi profesori de la această şcoală sunt programaţi la vaccin, săptămâna viitoare, marţi, iar unii dintre si spun că se gândesc serios să renunţe de teama măsurilor pe care le-ar putea aplica directorul. Managerul spune însă că situaţia a pornit de la cum a fost formulată cererea de învoire.

Ce spune cadrul didactic care a fost la vaccinare

Cadrele didactice de la Şcoala gimnazială „Nica Brabu Locusteanu” reclamă că sunt descurajate să se vaccineze dacă programarea este într-o zi în care ar avea ore şi la şcoală. Reclamaţiile sunt îndreptate împotriva directorului şcolii, care miercuri a tăiat şi a scris cu roşu în condică, la rubrica profesoarei de matematică, programată în ziua respectivă la vaccin.

„Pentru vaccinarea împotriva Covid 19 am fost programaţi chiar de directorul şcolii şi aveam de făcut rapelul iniţial într-o zi de sâmbătă, dar cu aceste reprogramări pentru rapel mi-a venit rândul miercuri, 10 februarie. Cu o zi înainte am făcut cerere de învoire către directorul şcolii. Aveam şase ore de matematică miercuri şi am fost la primele două ore. Le-am făcut. Pentru celelalte clase am pregătit materiale pentru a lucra copiii şi le-am pus pe Google Classroom. Aveau nevoie doar de un profesor care să îi asiste. Am vorbit cu profesorul de religie şi i-am şi spus şi domnului director. Numai că directorul a luat decizia ca profesorul de religie să meargă la clasa unei învăţătoare, căreia i-a decedat tatăl. Mi-a motivat că a luat această decizie pentru că nu am scris în cerere numele profesorului suplinitor”, a spus profesoara de matematică Lucia Manea.

„A dat afară de la oră o colegă care suplinea”

Cadrul didactic în cauză spune că unul dintre profesorii care o suplinea a fost dat afară din clasă de către director.



„Am vorbit apoi cu două colege. Numai că directorul a intrat la orele dumnealor. La una dintre colegele care mă suplinea, profesoară de limba română, directorul a intrat la oră şi a întrebat-o de ce nu le predă copiilor română, deşi dumneai îi asista la matematică. A dat-o afară de la oră că i-a spus că nu e de specialitate şi a intrat dumnealui care este de istorie şi a scos copiii la tablă, la matematică. A încercat şi cu cealaltă colegă la fel, dar dumneai nu a cedat. Apoi a mers şi a tăiat în condică cu roşu semnătura mea şi a scris cu roşu numele celorlalte cadre didactice, pe care le-a pus să şi semneze. Practic, ce să înţeleg, mi-a tăiat orele respective? „, se întreabă profesoara de matematică Lucia Manea.

„Vaccinarea este tratată de director ca pe o problemă personală”

Profesoara de matematică de la Leu mai mai spune că pe seară directorul şcolii a pus pe grupul de whatsapp al cadrelor didactice un articol despre învoirea colegială, din Contractul Colectiv de Muncă.

Practic, cadrul didactic susţine că directorul le cere să aducă la clasă cadre didactice în specialitate, pentru că s-ar învoi pentru o problemă personală, ipoteză pe care o respinge.



„Deşi eram programată la vaccin chiar de şcoală, domnul director a postat tot miercuri, dar pe seară, în grupul de whatsapp al profesorilor, , articolul 30 din Contractul Colectiv de Muncă în care scrie că pentru învoirea colegială în vederea rezolvării unor probleme personale trebuie să asigur obligatoriu suplinire de specialitate. Vaccinarea anti-Covid 19 nu cred că este o problemă personală, că nu mă vaccinăm doar pentru mine. În articolul respectiv spune că un profesor are dreptul până la cinci zile de învoire, eu am lipsit patru ore.

Două ore am fost la şcoală, pentru restul am pregătit materiale. Domnul director a intrat dumnealui la o clasă şi a dat afară pe colega care mă suplinea că nu era profesor de matematică, dar dumnealui este de istorie. Nu mi se pare normal. Şi acum am fost eu. Dar ce va face săptămâna viitoare, marţi, când sunt programaţi majoritatea profesorilor. Cum o să aducă în rândul dumnealor cadre de specialitate. De unde? „, a mai spus Lucia Manea, profesor de matematică la Şcoala gimnazială „Nica Barbu Locuteanu” din Leu. Cadrul didactic a scris de întâmplare şi pe facebook şi a făcut apel la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj să se autosesizeze.

Mă gândesc serios să nu mai merg la vaccin

Situaţia profesorei de matematică este cunoscută de cadrele didactice din şcoală, care au şi văzut în condică intervenţia directorului cu pixul roşu. Una dintre învăţătoare spune că se gândeşte serios să

renunţe la vaccinare.

„Nu putem să mergem la vaccin, fără suplinire de specialitate, după cum ne-a transmis directorul şcolii pe grupurile de whatsapp. Noi am fost programaţi de dumnealui la vaccin, dar miercuri a tăiat cu roşu în condică la colega de matematică. A dat afară una dintre profesoarele care o suplineau. În aceste condiţii, dacă ne trebuie să avem profesori de specialitate şi se operează în condică mă gândesc serios să nu mai merg la vaccin săptămâna viitoare, marţi”, a spus Onela Onea, învăţătoare la Şcoala gimnazială „Barbu Nica Locusteanu” din Leu.

Ce spune directorul şcolii din Leu

Directorul Şcolii din Leu, Eugen Răduţ a precizat că nu a tăiat orele în condică profesoarei care a plecat la vaccin, ci doar a făcut nişte consemnări. În ceea ce priveşte, scoaterea de la oră a unui cadru didactic înlocuitor, directorul spune că totul a pornit de la cererea profesorei de matematică, pe care o apreciază ca întocmită în manieră proprie, fără a respecta Contractul Colectiv de Muncă pentru cadrele didactice.



„Nu am tăiat ore sunt doar nişte consemnări. Totul a pornit de la faptul că doamna profesor nu a făcut cererea de învoire aşa cum prevede Contractul Colectiv de Muncă, să menţioneze cadrul didactic înlocuitor, care după cum prevede legea, trebuie să fie pe cât posibil în specialitate. Neavând un cadru didactic menţionat am luat măsuri la nivelul unităţii şcolare. Eu sunt responsabil cu aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii şcolare”, a spus Eugen Răduţ, directorul Şcolii Leu.

Ce se va întâmpla săptămâna viitoare



Întrebat despre profesorul de religie pe care l-ar fi indicat verbal profesoara de matematică pentru suplinire, directorul a precizat că „atâta timp cât la nivel de cerere nu este menţionat nici un nume pentru suplinire nu aveam de unde să ştiu, iar la nivel central nevoile sunt mai mari”.

EUgen Răduţ susţine că nu este împotriva vaccinării.

„Şcoala Leu a fost printre primele şcoli din judeţ care a programat profesorii pentru vaccinare. Sistemul a operat apoi reprogramări care nu mai bat cu orarul nostru. Vom căuta să ne organizăm şi totul să decurgă bine atât cât suntem de bună credinţă”, a mai spus Eugen Răduţ.

Pentru programările de săptămâna viitoare, directorul a spus că la nivelul şcolii a făcut o proiecţie. „În Consiliul Profesoral al şcolii am făcut o proiecţie pentru ziua respectivă, astfel încât să fim acoperiţi. Avem interesul să ne vaccinăm ca să scăpăm de aceste restricţii şi să funcţionăm normal”, a precizat directorul şcolii din Leu.