Primul an de liceu a însemnat continuarea învăţarii online dar şi prima reuşită internaţională pentru o elevă din Craiova. Mădălina Gabriela Pîrvulescu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova a reuşit să obţină premiul al III-lea la competiţia internaţională European Mathematical Cup, la care au participat elevi din peste 20 de ţări.

Condiţiile speciale impuse de pandemie nu constituie un obstacol în activitatea profesorilor şi a elevilor de la Colegiul Naţional “ Fratii Buzeşti” din Craiova. Eleva de clasa a IX-a, Gabriela Mădălina Pîrvulescu a obţinut premiul al III-lea la o competiţie internaţională organizată de asociaţia croată Young Giften Mathematicians Marin Getaldic, în colaborare cu profesori şi studenţi din diverse ţări. Concursul are două secţiuni: una pentru juniori, la care pot participa elevi cu vârsta până la 17 ani, care nu au participat la competiţii internaţionale şi una pentru seniori. Pentru ambele categorii de vârstă, concursul constă în rezolvarea a patru probleme din următoarele capitole: algebră, combinatorică, geometrie şi teoria numerelor, care trebuie rezolvate în decursul a patru ore.

La juniori, problemele sunt asemănătoare cu cele de la Olimpiada Balcanică de Matematică, iar cele de la seniori cu cele de la olimpiada Internaţională de Matematică, după cum spun profesorii de matematică. Aceasta a fost a IX-a ediţie a competiţiei European Mathematical Cup şi s-a desfăşurat prin intermediul unor organizatori locali în decembrie 2020. Rezultatele au sosit de curând. La juniori au participat 359 de elevi din 23 de ţări, iar la seniori 284 de elevi din 27 de ţări, spun cadrele didactice ale Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti”.

„O elevă putere de muncă foarte mare”

Eleva de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, premiată la European Mathematical Cup, se antrenează pentru performanţă cu profesoara de matematică de la clasă Teodora Liliana Rădulescu, cadru cu mai mulţi elevi olimpici de-a lungul carierei. Despre Gabriela, doamna profesor spune că este o elevă cu foarte multă putere de muncă. Ea şi-a dorit foarte mult să participe la această competiţie internaţională.

„Invitaţia de a participa la această competiţie a venit de la o asociaţie din Croaţia care se ocupă de aceste concursuri şcolare. Noi am dorit să facem un nucleu la nivelul şcolii, să participe fizic la acest concurs mai mulţi elevi şi să trimitem lucrările scrise pentru corectare. Nu a fost o variantă posibilă. Eleva Gabriela şi-a dorit foarte mult să participe la această competiţie şi s-a afiliat la o echipă din Bucureşti.

Concursul s-a desfăşurat on-line, în decembrie, iar rezultatele au fost anunţate de curând şi Gabriela se află printre elevii cu premii. Nu este o reuşită întâmplătoare. Gabriela este o elevă care a participat la olimpiade şi concursuri şcolare încă din gimnaziu. Eu lucrez cu ea din luna septembrie 2020, atât la clasă cât şi la Centrul de Excelenţă Dolj, unde răspund de clasa a IX-a la matematică. Luăm legătura foarte des prin Google Meet, nu ne vedem fizic.

Îi transmit probleme şi le trimite rezolvate. Gabriela este o elevă foarte serioasă, cu o putere de muncă foarte mare, care rezolvă sarcinile într-un timp foarte scurt, oricât de mult i-aş da să lucreze”, a spus profesoara de matemartică Teodora Liliana Rădulescu.

„Matematica stă la baza multor meserii”

Cadrul didactic spune că matematica este o disciplină foarte importantă în multe domenii dar şi o disciplină care contribuie la formarea comportamentului.



„În România, matematica a început să fie foarte ocolită, probabil şi pentru că este o materie foarte grea. Numai la noi este însă această tendinţă, în alte ţări ale Europei nu. Matematica este o ştiinţă importantă, care stă la baza multor meserii. Şi nu doar atât. Matematica este însă o ştiinţă care modelează caracterul elevului. Este o ştiinţă exactă, fără subiectivism şi îl pregăteşte pe individ să fie precis, corect”, a mai spus cadrul didactic.

Este primul premiu internaţional



Gabriela spune că şi-a dorit să participe la European Mathematical Cup, pe care a tratat-o ca pe o oportunitate în caestă perioadă în care multe competiţii au fost suspendate.

„Era una dintre puţinele oportunităţi de a participa la o competiţie internaţională în această perioadă, în care s-au anulat multe concursuri. Pentru a ajunge la etapa internaţională am participat la un program intens de pregătire, în cadrul grupului la care m-am afiliat. Ne trimiteau probleme şi le trimiteam rezolvate şi pe baza punctajelor, doar 25 de elevi dintre cei care ne aflam în acest program aveam dreptul de a participa la etapa internaţională şi m-am calificat. La concurs am reuşit să obţin premiul III, echivalent al unei medalii de bronz. Este primul meu premiu internaţională. A fost un concurs online, dar care s-a organizat cu multe restricţii. Trebuia să se vadă clar când scriem, să se vadă şi când scanăm, nu puteam pleca în timpul concursului din faţa camerei video”, a spus Gabriela Mădălina Pîrvulescu.

A început să îndrăgească matematică din clasele primare



Gabriela a descoperit matematica încă din clasele primare la Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” şi începând din clasa a IV-a se pregăteşte la Centrul de Execlenţă Dolj.

„Matematica pentru mine este pasiune. Am descoperit-o încă din clasele primare. Doamna mea învăţătoare m-a trimis mereu la concursuri iar apoi din clasa a V-a am mers la olimpiadă. În clasa a V-a am obţinut premiul II la etapa judeţeană,, în clasele a VI-a şi a VII-a am ajuns la etapa naţională şi am obţinut menţiuni. În clasa a VIII-a a început pademia şi am reuşit să particip doar la etapa locală, pentru că după aceea nu s-a mai organizat”, spune Gabriela.



Eleva continuă să se pregătească intens. „Îmi place foarte mult să lucrez la matematică. Fiecare problemă este o bucurie. Mă pregătesc constant pentru a putea face faţă oricărei competiţii care are putea să apară. Şi pentru acest concurs internaţional am avut la dispoziţie trei săptămâni să mă pregătesc, după ce am primit invitaţia de participare prin email. Matematica este pasiunea mea.”, mai spune liceanca. În prezent ea studiază la specailizarea matematică-informatică intensiv informatică.

„Am ales specializarea matematică-informatică intensiv informatică pentru că matematica este poasiunea mea dar şi îmi doresc să cunosc ceva mai mult informatica pentru că tehnologia este prezentă acum în toate domeniile”, a mai spus Gabriela. Primul semestru al acestui an l-a încheiat cu media 10.