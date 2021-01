Ce licee din Craiova și județ vor avea mai puține clase

Numărul mai mic de elevi din clasa a VIII-a din acest an a determinat și o scădere bruscă a numărului de clase a IX-a. În Consiliul de Administrație de la ISJ Dolj de marți au fost tăiate mai multe clase de învățământ teoretic și vocațional. Tăierile au fost operate incluisv din oferta colegiilor craiovene.

În anul școlar următor vor fi cu 1.213 elevi mai puțin în clasa a IX-a. În consecință, chiar și după reducerea efectivelor de elevi la tehnologic și profesional la 24 și la teoretic la 26, la nivelul județului Dolj a fost nevoie de o ajustare serioasă a planului de școlarizare.

În urma ședinței Consiliului de Administrație al ISJ Dolj au fost aprobate la nivelul județului Dolj, 50 de clase de liceu tehnologic și 34 de clase de școală profesională, care reprezintă 51, 5% din învățământul liceal.

La învățământul teoretic sunt 77 de clase au fost aprobate 64 de clase, iar la învățământul vocațional din 13 clase au rămas 12.

Ce s-a tăiat în județ

În urmă tăierilor făcute la nivel de ISJ Dolj, licele din Amărăștii de Jos, Poiana Mare și Segarcea au rămas fără clasa de învățământ teoretic și pentru anul școlar următor vor avea doar învățământ tehnologic. De asemenea, la Liceul din Filiași din trei clase de învățământ teoretic au rămas doar două la care se adaugă și 5 clase de învățământ tehnologic. În general, învățământul tehnologic nu a fost afectat.

Pe surse, au fost făcute modificări la liceele care au propus un plan de școlarizare ajustat. Vor avea o clasă mai puțin liceul din Melinești care a propus doar o clasă de liceu, în loc de două clase cât a avut anul trecut și la Liceul ”C.D Nenințescu” unde s-a trimis propunerea de două clase în loc de trei clase. De asemenea, a fost înființată o clasă de învățământ tehnologic la Plenița.

Ce licee teoretice din Craiova vor avea mai puține clase

Afectate de tăieri sunt și liceele din Craiova, pe filiera teoretică. Majoritatea a pierdut câte o clasă. Astfel, la Colegiul Național ”Carol I” și la Colegiul Național ”Elena Cuza” vor fi câte 8 clase a IX-a în loc de 9. La Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” vor fi 4 clase a IX-a în loc de 5, la fel ca și la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” și la Liceul ”Henri Coandă” din Craiova. Liceul Ștefan Odobleja a rămas la teoretic cu 3 clase de teoretic în loc de 4 câte avea, la fel ca și Liceul ”Tudor Arghezi”.

Tăieri de câte o clasă au fost făcute și la Liceul ”Traian Vuia” și la Liceul ”Charles Laugier” care au rămas cu câte două clase a IX-a învățământ teoretic. De asemenea, la învățământul vocațional a fost tăiată o clasă vocațională de arte vizuale de la Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova. În grupa respectivă erau elevi care studiau arhitectura și design și care aveau premii I la concursurile și olimpiadele școlare.

Nu au fost operate tăieri la Colegiul Național ”Frații Buzești” pe motiv că are deja 8 clase din anii anteriori și nu avea clase ca celelalte colegii centrale din Craiova. De asemenea, nu s-a tăiat de la Liceul ”Voltaire”, pe motiv că ar rămâne fără numărul de elevi care să permită menținerea personalității juridice a unității de învățământ. Liceul ”Voltaire” a rămas astfel cu trei clase de învățământ teoretic.

Cum explică ISJ Dolj tăierile

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj spun că la ședința prin care s-a stabilit planul de școlarizare pentru unitățile școlare din Dolj au fost invitați și reprezentanți ai sindicatelor, ai părinților și ai elevilor.

”În această perioadă, conform calendarului M.E.C., în ședința Consiliului de Administrație al I.S.J. a fost stabilit proiectul planului de școlarizare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, la care au fost invitați reprezentanți ai sindicatului „Spiru Haret”, respectiv FSLI Dolj, ai Consiliului Județean al Elevilor Dolj, ai părinților.

În vederea proiectării planului de școlarizare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-au avut în vedere următoarele aspecte: respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar; respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației, privind resursele umane calificate, în vederea desfășurării unui proces educațional eficient și eficace; respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI)”, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt al ISJ Dolj.

Vor fi 126 de clase a IX-a în loc de 141

Față de anul școlar în curs, în anul școlar următor vor fi cu 15 clase a IX-a mai puține. Reprezentanții ISJ Dolj dau asigurări că fiecare elev de clasa a VIII-a va avea un loc asigurat la unitățile liceale.



”A fost subliniată importanța aplicării unor criterii clare, unitare la nivelul județului Dolj, criterii obiective, ancorate în legislație și în realitatea actuală, în vederea proiectării unui plan de școlarizare realist, pentru anul școlar 2021-2022, asigurându-se câte un loc la admiterea în învățământul liceal și profesional pentru fiecare absolvent de clasa a VIII-a.

Din analiza făcută, s-a constatat imposibilitatea proiectării la nivelul județului Dolj pentru anul școlar 2021-2022, a unui număr de 141 clase de liceu, existente în acest an școlar, determinată de scăderea numărului de potențiali absolvenți de clasa a VIII-a cu 1.213 de elevi care nu se vor regăsi în bănci, în clasa a IX-a, în anul școlar viitor.

Astfel, există o diminuare a numărului de clase de liceu stabilit pentru anul școlar 2021-2022, de la 141 la 126 clase”, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu.

Ce criterii au fost aplicate

Potrivit reprezentanților ISJ Dolj, tăierile de clase au avut la bază criterii demografice, socio-economice dar și performanța școlară.

”Criteriile aplicabile în proiectarea planului de școlarizare au fost: situația demografică, aspectul geografic și al rezidenței; perspectiva socio-economică, performanțele unităților de învățământ, resursa umană, corelarea și echilibrarea cifrelor de școlarizare pe filiere și profile; analizarea solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru valorificarea tradiției locale și a potențialului de dezvoltare socio-economică, obligatoriu corelate cu posibilitățile de inserție socio-profesională, în proiectarea ofertei de formare profesională; criteriul reprezentativității învățământului tehnic în raport cu cel teoretic și vocațional”, a mai precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu.

Noul plan de școlarizare va fi trimis spre aprobare la Ministerul Educației.

”Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj a analizat pentru fiecare unitate de învățământ propunerile pe baza criteriilor enunțate anterior, a operat modificări și a întocmit Proiectul planului de școlarizare la nivel județean, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj.

Președintele FSLI Dolj: ”Împărțirea a fost echitabilă”

La ședința Consiliului de Administrație al ISJ Dolj la care s-a decis planul de școlarizare pentru 2021-2022 au fost prezenți și președinții sindicatelor din învățământul preuniversitar. Președintele FSLI Dolj, Bogdan Manea a precizat că împărțirea claselor pe unități școlare a fost echilibrată.

De altfel, liderii de sindicat subliniază importanța diminuării efectivelor la clasa a IX-a de la 28 de elevi, la 24 la învățământul profesional și tehnic și 26 de elevi la învățământul teoretic. Liderii sindicatelor spun că acest lucru a fost posibil prin demersurile federațiilor.

”Prin inițiativa legsialtivă federației FSLI de a diminua efectivele la clasă am salvat la nivelul județului 18 clase a IX-a. Acest demers a fost susținut pozitiv de toate sindicatele din învățământ. Am reușit să avem astfel efective mai mici și la liceu, măsură care va aduce un plus de calitate învățământului preuniversitar. Nu a fost acoperit tot deficitul, dar au fost tăiate mai puține clase. Consider că împărțirea claselor a IX-a care s-a făcut pe unități școlare, în Consiliul de Administrație al ISJ Dolj, a fost una echilibrată. Subliniez că anul viitor numărul de elevi va mai crește. Acum sunt în clasa a VIII-a 3.983 de copii, la anul vor fi 4.500 sau 4.600 de elevi și tăierile vor fi valabile doar pentru un an școlar.”, a spus Bogdan Manea, președintele FSLI Dolj.

Președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj: ”Au fost salvate 40 de norme”

Și conducerea sindicatului ”Spiru Haret” Dolj subliniază demersul făcut de federație în sensul diminuării efectivelor la clasă, demers care la nivelul județului Dolj a salvat nu numai clase, ci și un număr de 40 de norme didactice.

”Intervenția FSE „Spiru Haret”, către Ministerul Educației și Cercetării, în vederea constituirii efectivelor de elevi la clasa a IX-a pe media de 24, a fost de bun augur. Acest deziderat inițiat de noi prin adresa 611 din 10.12.2020 către Ministerul Educației și preluat și susținut ulterior și de ceilalți parteneri de dialog ai ministerului asigură crearea unor condiții mai bune din punct de vedere al securității în pandemie, creșterea calității în educație, dar foarte important fiind și faptul că am reușit să salvăm circa 40 de norme de la nivelul unităților cu învățământ liceal și profesional din județul Dolj. Stabilirea efectivelor de elevi la început de ciclu școlar în clasa pregătitoare, respectiv a IX-a, este strict atributul Ministerului Educației!”, a precizat Nicușor Cotescu, președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj.

”S-a votat, clasa tăiată să fie realocată obligatoriu în anul următor”

De altfel, președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj spune că în Consiliul de Administrație s-a votat propunerea ca liceele care au acum o clasă tăiată, aceasta să fie relocată anul viitor.

”Consiliul de Administrație al IȘJ Dolj a prezentat o serie de criterii care au stat la baza deciziei de ajustare a planului de școlarizare, fiind asigurați că nu vor exista probleme cu normele profesorilor.

În aceste condiții am încercat să ofer o soluție pentru această situație și am fost singurul care am propus CA al IȘJ Dolj ca unitățile al căror plan de școlarizare suportă o intervenție de ajustare cu o clasă, aceasta să le fie realocată obligatoriu în anul școlar următor. Propunerea a fost votată de toți membri Consiliului de Administrație, fapt consemnat și în registrul de procese verbale.

M-am bazat pe faptul că efectivele de elevi de clasa a VII-a readuc o normalitate, iar media de 24, respectiv 26 de elevi/clasă va conduce la crearea unui surplus care asigură reîntregirea planului de școlarizare ajustat în acest an și implicit realocarea clasei reduse”, a mai precizat președintele sindicatului ”Spiru Haret” Dolj.