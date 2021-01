Irlanda, o nouă destinație de studiu pentru tinerii români

Tinerii interesați să studieze în Irlanda, pot intra în legătură cu universitățile pe 28 ianuarie, în cadrul evenimentului Study in Ireland Virtual Day. Pentru studiile în Irlanda universitățile pot percepe anumite taxe, însă acestea pot fi acoperite prin diverse variante de finanțare precum burse și subvenții.

Fiind în zona euro, Irlanda devine din ce în ce mai căutată de către studenții străini, fiind recunoscută în același timp ca o țară cu o puternică bază universitară, bazată pe excelența în cercetare și inovație. În prezent, la universitățile din Irlanda sunt înscriși peste 20.000 de tineri din străinătate. Irlanda este recunoscută, mai nou, ca fiind “patria” IT-iștilor, mulți tineri fiind atrași de oportunitățile și nivelul de studiu în informatică.

Există sistemul Free Fee Grant

“Pentru studiile în Irlanda există sistemul Free Fee Grant, care acoperă taxele de studiu pentru studenții europeni, însă majoritatea universităților solicită plata unei contribuții din partea studentului, care poate ajunge la 3000 euro. Însă, această contribuție poate fi acoperită prin intermediul unor subvenții și burse, dar și utilizând rute alternative de finanțare. Subvențiile sunt oferite studenților în vederea acoperirii taxelor de studiu, dar și a costurilor de trai. Tipul și cuantumul subvenției este stabilit în funcție de nivelul și durata programului de studiu, dar și ținând cont de venitul familiei”, precizează Ana-Maria Papp, Business Development Manager la IntegralEdu.

În timpul facultății există și foarte multe oportunități de job-uri pentru studenții care vor sa aibă un venit în plus, cu care să își acopere cheltuielile. Acestora le este permis să lucreze part-time, 20 de ore pe săptămână, sau full-time 40 de ore pe săptămână pe perioada vacanțelor, putând câștiga minim 10 euro/oră din diverse activități.

Discuții online cu reprezentanții universităților irlandeze

Pe 28 ianuarie, la Study in Ireland Virtual Day, tinerii românii vor putea discuta cu reprezentanții University of Limerick, Griffith College Dublin și Dundalk Institute of Technology (DKIT). Înscrierile se fac gratuit pe platforma evenimentului: https://app.brazenconnect.com/a/world-education/e/Kdeml iar programul evenimentului poate fi vizualizat aici: http://www.worlduniversities.ro/ro/articles/studiaza-in-irlanda

Evenimentul va avea loc începând cu ora 15.00, până la ora 18.00. În prima parte, cei interesați vor urmări prezentări ale universităților și sistemului de studiu irlandez. Apoi vor putea intra în discuții private cu reprezentanții universităților. Este important ca înscrierea în platformă să se realizeze cu câteva zile înainte, sesiunile de înregistrare fiind deja deschise.

Care sunt costurile de trai în Irlanda pentru un student

Majoritatea universităților din Irlanda au propriile clădiri de cazare pentru studenții internaționali. În general, forma de cazare este cea a unui apartament în care pot locui 4-8 studenți. De asemenea, aceștia pot alege varianta unei familii gazdă sau a cazării private. Costurile lunare cu cazarea se pot ridica la aproximativ 400 euro, la care se adaugă utilitățile de aproximativ 30 de euro. Pentru mâncare ar mai trebui bugetați aproximativ 170 de euro pe lună, iar pentru transport 135 euro. Manualele și materialul didactic pot ajunge la 70 de euro, iar pentru telefonie și activități sociale trebuie bugetați 30, respectiv 75 euro.