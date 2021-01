Personalul din comunitățile universitare din țară este inclus în etapa a II-a de vaccinare anti-COVID-19. La Universitatea din Craiova au optat pentru vaccinare aproximativ 1.000 dde angajați, ceea ce ar reprezenta 67% din personal. O parte dintre angajați spun că întâmpină dificultăți în privința autentificării și a programării. De altfel, din datele Universității din Craiova până ieri din cei 1000 de angajași care vor să se vaccineze au reușit să se programeze doar 200. Locuri disponibile pentru vaccinare ar mai fi însă abia în luna martie.

Potrivit reprezentanților Universității din Craiova, instituția a creat cont pe platforma pentru vaccinare pe 15 ianuarie. Între timp și angajații, personal didactic, personal didactic auxiliar și personalul nedidactic, și-au exprimat disponibilitatea pentru vaccinare. Din datele oficiale, aproape 1.000 de angajați vor să se imunizeze, ceea ce ar însemna 67%.

”După confirmarea fermă a disponibilității de vaccinare prin transmiterea datelor personale de către angajați, care a fost finalizată pe 19.01.2021 (date colectate de unitățile din structura UCv), a fost realizată verificarea, agregarea și încărcarea datelor angajaților în platformă, cu asigurarea corectitudinii și completitudinii datelor. Această înregistrare a fost realizată într-o singură zi de echipa UCv, 19.01.2021, pentru aproximativ 1.000 de angajați”, se arată într-un comunicat al Universității din Craiova.

Dificultăți la programare

Pentru vaccinare fiecare angajat trebuie să acceseze platforma în vederea programării.

” Fiecare membru al comunității universitare se poate autentifica folosind CNP-ul și un cod primit prin SMS în momentul în care introduce CNP-ul în platformă, ca prim pas al procesului de autentificare. După autentificare, fiecare membru al comunității universitare poate să își facă programarea în mod individual pentru vaccinare, urmând pașii ceruți de platforma online. Atenție, după autentificare nu trebuie completat profilul, pentru că datele au fost introduse instituțional în cadrul etapei a II-a; după autentificare trebuie doar accesată lista de beneficiari și se poate face programarea (după completarea județului și localității).În acest moment s-au programat individual aproximativ 200 de angajați ai Universității din Craiova”, spun reprezentanții instituției de învățământ superior. Numai că nu toate lucrurile merg așa cum trebuie. Sunt mulți angajați care spun că nu reușesc să se programeze, pentru că nu apar în platformă în această etapă.

”Am completat tabele și am primit zilele acestea și un email de informare pentru a intra pe platformă, dar atunci când am încercat să mă autentific îmi apărea că nu sunt persoană eligibilă pentru etapa a II-a. Am încercat de mai multe ori miercuri și nu am reușit să mă programesz în această etapă. Am mai primit acum (nr.-joi) un email apoi cu autentificarea adresei de email, am încercat iar și degeaba. Tot nu reușesc să mă programez. Și la fel se întâmpă la mulți colegi ai mei.”, a spus unul dintre angajații Universității din Craiova.

Ce recomandă reprezentanții Universității din Craiova

Disfuncționalitățile sunt cunoscute și la nivelul Universității din Craiova.

” Există disfuncționalități ale platformei naționale www.vaccinare-covid.gov.ro, unele dintre acestea au fost remediate de către STS. În continuare sunt probleme pentru cei care au creat conturi personale înainte de înregistrarea angajaților de către UCv (aceștia sunt încadrați în mod incorect de către platformă în etapa a III-a, deși beneficiază de încadrare în etapa a II-a). Până la posibila remediere a acestei situații, recomandarea este de a suna direct la Call Center-ul Național 021.414.44.51 și de a solicita programarea directe în calitate de profesori”, informează reprezentanții Universității din Craiova.

Locuri la vaccinare abia în luna martie

În ceea ce privește perioada de vaccinare se pare că din datele pe care le deține Universitatea din Craiova, locuri ar mai fi abia în luna martie. Angajații sunt sfătuiți însă să acceseze mai des platforma.

”Având în vedere numărul mare de categorii de persoane care sunt incluse în etapa a II-a de vaccinare, au fost numeroase probleme legate de disponibilitatea unor intervale libere pentru programare, dinamica situației depinzând de numărul de doze și de centre de vaccinare disponibile.

În acest moment sunt disponibile pentru luna martie 2021 mii de locuri în centrele de vaccinare din Dolj (inclusiv municipiul Craiova), cât și în județele limitrofe. Situația se poate schimba, pot fi realocate locuri și în februarie, recomandăm accesarea frecventă a platformei”, se arată în informarea Universității din Craiova.

Pentru a veni în sprijinul angajaților, Universitatea din Craiova pune la dispoziția angajaților săi, personal didactic și de cercetare, didactic auxiliar și nedidactic, adresa de e-mail [email protected], unde pot fi transmise întrebări și solicitări ale membrilor comunității.