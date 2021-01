Schimbare scandaloasă a managerului de la Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Băilești. Directorul căruia i s-a încehiat de drept contractul de management educațional, obținut în urma concursului din 2016, a fost înlocuit din funcție cu un profesor care a picat concursul chiar pentru acest scaun. Fostul manager critică dur decizia ISJ Dolj, subliniind că nu înțelege cum el ca și director legitimat cu nota peste 9 la concursul scris a fost înlocuit cu un alt cadru didactic care nu a promovat.

”Nu am crezut că este adevărat”

Managerii numiți în funcție după încheierea contractului de management educațional de patru ani și-au preluat atribuțiile ieri. La unele școli sunt alți directori. Printre unitățile de învățământ cu o nouă conducere se numără și Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Băilești.

Profesorul Cristi Călușaru, care a obținut funcția de director la Liceul ”Ștefan Anghel” Băilești în urma concursului din 2016, a fost înlocuit din funcție cu o colegă a sa, care la vremea respectivă a picat concursul pentru scaunul de director la acest liceu.

Alegerea actuală a ISJ Dolj a fost aspru criticată de managerul înlocuit.

”Nu am crezut că este adevărat până când am participat la numirea noului director. Cum este posibil ca eu care am am obținut 9,60 la concursul pentru directori să fiu înlocuit cu cineva care, la același concurs, a obținut 4,70? Asta-i România educată? Am fost schimbat din funcție după patru ani în care liceul are o altă față. Și se poate dovedi cu poze. Și în plan educațional, în cei patru ani am reușit să avem rezultate mai bune ale elevilor la bacalaureat.

Când am preluat conducerea liceului promovau examenul național zero sau maximum un elev. Am reușit să avem o creștere graduală a rezultatelor la bacalaureat. Am avut pe rând promovați, un elev, apoi 3 elevi, apoi 5 elevi și în 2020, 11 elevi au reușit să ia bacalaureatul . În ultimul an de mandat am reușit chiar să depășesc planul de școlarizare la profesională, în loc de două clase, cât am avut inițial, am făcut trei clase. În toți cei patru ani am avut și calificativul ”Foarte bine” pentru activitatea managerială. Sunt de acord cu schimbările, dar de ce se fac acolo unde se obțin rezultate? Și cu ce înlocuiești un manager care a avut notă bună la concurs și rezultate?”, întreabă fostul manager Cristi Călușaru.

Fostul manager: Sunt foarte dezamăgit de schimbare

Fostul manager de la Liceul Tehnologic din Băilești susține că un concurs pentru directori nu este chiar ușor de promovat, în ciuda comentariilor care au apărut despre subiectele de atunci.

”E greu la concurs. Am greșit două din cele 60 de întrebări și am luat 9,60. Mi-au spus unii că subiectele au fost ușoare în 2016 și că ce, ăla a fost concurs? Bine, dar și eu și managerul de acum, care a picat concursul în 2016, am avut aceleași întrebări. Inclusiv întrebarea dacă măgarul are patru picioare. Și eu am răspuns că are patru picioare, dar la doamna, care este acum director, măgarul câte picioare are, șase? Și nu e un atac la persoană.”, subliniază critic Cristi Călușaru.

Fostul manager al Liceului Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Băilești spune că este dezamăgit de modul în care a fost înlocuit și că dacă se va organiza un nou concurs pentru directori se va înscrie. ”Voi merge la concurs dacă se va organiza. Pe mine mă recomandă notele, mediile de la concursurile naționale, inclusiv de la titularizare. Acum sunt foarte dezamăgit de cum am fost înlocuit. Sunt chiar trist. Când înlocuiești pe Messi în teren, nu bagi pe Briceag de la Voluntari”, a mai spus fostul manager de la Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Băilești.

Noul manager: ”Am fost numită în interesul învățământului”

Noul manager al Liceului Tehnologic ”Ștefan Anghel” din Băilești este Mădălina Dobrogeanu. Conform documentelor oficiale în 2016, ea a candidat pentru funcția de director la Liceul Tehnologic, dar și la Școala Gimnazială Nr 5 ”Av. Petre Ivanovici”. Nu a promovat concursul la nici una dintre unități pentru că la proba scrisă a obținut 27,5 puncte, iar minimum era de 35 de puncte și maximum era 50 de puncte. A reușit însă să fie director acum la Liceul ”Ștefan Anghel” fiind numită direct de inspectorul școlar general, cu avizul Consiliului de Administrație al ISJ Dolj, după ce a expirat contractul de management celui care a luat concursul.

Anterior acestei numiri de la Băilești, Mădălina Dobrogeanu a fost director și la Școala Ciupercenii Noi tot cu numire directă de la ISJ Dolj, în toamna anului 2020. Am contactat-o pe Mădălina Dobrogeanu pentru un punct de vedere în legătură cu ce a spus colegul său și cum vede situația ocupării funcției de director la Băilești, după ce a picat concursul din 2016. Răspunsul a fost: ”Ce situație? Acum am fost numită prin detașare în interesul învățământului, nicidecum nu este vorba de un concurs. Și la Ciupercenii Noi am fost director tot cu numire”.

Întrebată dacă se va înscrie și la concursul pentru directori dacă se va organiza în acest an, Mădălina Dobrogeanu a răspuns: ”N-am de unde să știu asta acum”.

ISJ Dolj : ”Ocuparea funcțiilor s-a făcut conform legislației în vigoare”

În privința numirii de la Liceul ”Ștefan Anghel” Băilești am cerut un punct de vedere și la ISJ Dolj. Răspunsul dat de purtătorul de cuvânt al instituției este următorul:

”Ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți s-a făcut conform legislației în vigoare, respectiv art. 258 (7) din Legea educației naționale, art. 27(1) din OMEN nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar și art. 20(10) din ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447/2020”.