Directori noi la școli în Craiova și județ

Directorii și directori adjuncți de la unitățile școlare din Craiova și județ, care au susținut și au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în toamna anului 2016, au ajuns la finalul mandatului. În această situație au fost 135 de directori și 45 de directori adjuncți. O bună parte dintre manageri au fost reconfirmați în funcții. Au fost însă și multe cazuri în care mandatele nu au mai fost prelungite. Schimbările vizează și unități școlare mari din Craiova cum ar fi Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul ”Gheorghe Chițu”, Liceul ”Tudor Arghezi” sau Liceul CFR. Modificări sunt și în județ.

Contractele managerilor de unități școlare din Dolj care au susținut concurs în 2016 au expirat pe 9 ianuarie 2021. Pentru ocuparea funcțiilor vacante procedura adoptată a fost aceea ca inspectorul școlar general să facă numiri cu avizul Consiliului de Adinistrație al ISJ Dolj, întrunit pe 7 ianuarie 2021. Potrivit reprezentanților ISJ Dolj au fost schimbați 25 de directori și 6 directori adjuncți de la unități de învățământ din Craiova dar și din județ.

” Ca urmare a încetării contractelor de management educațional pentru directorii și directorii adjuncți din Dolj care au susținut concurs în 2016, la unele unități școlare au fost numiți directori noi. Au fost schimbați 25 de directori și 6 directori adjuncți. Printre unitățile școlare care vor avea directori noi amintim: Colegiul ”Carol I”, Liceul Energetic, Liceul CFR, Liceul ”Tudor Arghezi”, Școala gimnazială ”Alexandru Macedonski”, Centul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj. În județ, vor fi diectrori noi la unități școlare precum cele Calafat, la liceul din Segarcea și la liceul din Filiași dar și la câteva școli mai mici din mediul rural”, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu.

Școlile din Craiova cu directori noi

Directorii noi vor prelua mnadatele de azi, 11 ianuarie 2021.

Printre unitățile școlare care au directori noi se numără și Colegiul Național ”Carol I” din Craiova. Noul manager este Ion Daniel, care a mai fost anterior, respectiv în perioada 2017-2018, manager la Liceul ”Ștefan Odobleja”. La Colegiul ”Carol I” s-au făcut schimbări și la directorii adjuncți. A fost numit pe funcție Lucian Chilom care a mai fost în echipa de conducere a acestui colegiu și în urmă cu câțiva ani. El va fi director adjunct alături de Răzvan Jenaru, care a preluat mandatul în toamna anului 2020.

O altă unitate de învățământ care are o nouă conducere este Colegiul Național ”Gheorghe Chițu” din Craiova. Manager la acest colegiu a fost numită Anișoara Popa, iar director adjunct este Mădălina Călinescu.

Schimbări sunt și la Liceul CFR din Craiova. Noul director este Adriana Stănoi, care a mai fost manager la această unitate școlară în urmă cu câțiva ani. Și la Liceul Energetic a fost schimbat managerul. Conducerea unității școlare este preluată de Gabriela Achim, care a fost până la noua numire director adjunct al acestui liceu. Director adjunct este acum Daria Popescu.

La Liceul ”Tudor Arghezi” manager a fost numită Camelia Roșca. În acest caz reprezentanții ISJ Dolj spun că managerul Lucian Săndoi s-a pensionat.

La școlile gimnaziale din Craiova s-au păstrat în general managerii care au fost și până acum. Excepție face Școala gimnazială ”Alexandru Macedonski” din Craiova, unde conducerea este preluată de Mihaela Stăncele.

De asemenea, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj conducerea a fost preluată de Elena Cocoș.

Și la Școala Specială Sfântul ”Mina” este director nou. Funcția a fost preluată de Paula Stanciu.

Grădinițe din Craiova cu noi manageri

Și la o parte dintre grădinițele din Craiova au fost operate schimbări la manageri. Acestea sunt: Grădinița Voiniceii unde noul manager este Mihaela Sfetcu, Grădinița cu program prelungit ”Sfânta Ana” are ca manager nou pe Iordana Constantinescu, Grădinița cu program prelungit ”Pinocchio” are manager pe Alina Hoancă, iar Grădinița cu program prelungit ”Castelul Fermecat” din Craiova are manager pe Cristina-Popa Cotora.

Schimbări și la școlile din celelalte orașe din județ

Și în județ sunt multe școli la care s-au schimbat directorii. De exemplu, la Calafat, la Liceul Tehnologic ”Ștefan Milcu”, manager numit este Gabriel Nacu, iar la Școala gimnazială ”Constantin Gerota” din Calafat conducerea este preluată de Dana-Maria Nicolae.

Și la Băilești sunt schimbări. La Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” Băilești manager a fost numită Mădălina Drobogeanu, iar la Școala gimnazială nr 3 Băilești noul manager este Ileana Radu.

Și la Dăbuleni este un manager nou. Schimbarea a fost făcută La Școala gimnazială Nr 1, conducerea fiind preluată de Anișoara Spiridon.

De asemenea, în Filiași sunt modificări. La Liceul ”Dimitrie Filișanu” noul director este Claudiu Viorel Ciucă, iar director adjunct este Alexandru Mătușe.

În Segarcea, la Liceul ”Horia Vintilă” director este Lorena Camelia Bucă, iar director adjunct este Mariana Mazilu.

Schimbări au fost și la școli din mediul rural cum ar fi liceul din Valea Stanciului, Școala Terpezița, Școala Predești sau la Școala Coșoveni.

Directorii numiți în funcție au primit mandat până la organizarea concursului dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar în curs, 2020-2021, respectiv până la 31 august 2021.