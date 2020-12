Colindul compus de un copil de 13 ani din Craiova

Versurile calde ale poeziei ”Colindătorii” scrisă de George Coșbuc i-au inspirat unui elev de 13 ani din Craiova linia melodică a unui colind pentru Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. Colindul este interpretat de elev împreună cu familia, ca o invitație de a sărbători nașterea Mântuitorului într-un mod simplu.

Compozitorul colindului se numește Ruben Natan Ghidiceanu și este unul dintre elevii de excepție de la Liceul de Arte ”Marin Sorescu” din Craiova. La doar 13 ani are un palmares bogat de premii naționale și internaționale și a cântat pe mari scene din România dar și de peste granițe, fiind remarcat și pregătit în domeniul muzicii și de personalități internaționale.

Este elev în clasa a VII-a

Ruben Natan Ghidiceanu din Craiova nu este la prima lui compoziție muzicală. Din 2018 a început să compună colinde corale, adică de la vârsta de 11 ani.

Ruben s-a născut în data de 4 septembrie 2007, la București. În jurul vârstei de 3 ani, părinții, profesori de muzică, i-au descoperit o calitate muzicală rară: auzul muzical absolut. A început să studieze pianul în familie, drept cea mai interesantă “jucărie”.

În prezent, este elev al Liceului de Arte “Marin Sorescu” – Craiova, în clasa a VII-a și studiază pianul cu distinsa doamnă profesoară Mariana Ilie și maestrul Mihai Ungureanu.

Sub îndrumarea unor mari personalități internaționale

Ruben are parte în fornarea sa în domeniul muzicii și de îndrumarea unor mari personalități.

În lunile februarie și martie ale anului 2014, a participat la Cursurile de Măiestrie pianistică, organizate de către Liceul de Arte “Marin Sorescu”, în colaborare cu maestrul Walter Krafft, din Germania și pianista Mădălina Pașol.

În data de 5 mai, la cei 9 ani ai săi, Ruben a debutat ca solist împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, condusă de maestrul Alexandru Iosub, într-un concert ce a făcut parte din stagiunea „Friendship Season – It never gets old”.

O lună mai târziu, Ruben a concertat pe scena Ateneului Român, alături de Orchestra Medicilor, avându-l ca dirijor pe maestrul Iosif Ion Prunner.

În 2018 a început lecțiile de compoziție și a făcut primul colind

Din luna februarie 2018, Ruben a început să primească lecții de improvizație și compoziție de la maestrul elvețian Tobias Cramm, profesorul Almei Deutscher.

Între 6-12 august 2018, Ruben a fost admis la Kunz Summer Academy, eveniment organizat de către Primăria Municipiului Brașov, în colaborare cu Filarmonica Brașov. Cu această ocazie, Ruben a interpretat Concertul de Haydn în Re, alături de renumitul pianist rus Eduard Kunz, la două piane.

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, din 2018 a adus cu ea debutul componistic al lui Ruben, prin piesa “Întruparea Cuvântului”, colind pentru cor mixt, cu acompaniament de orgă, prezentat în cadrul Concertului anual de colinde și muzică sacră, al Corului Bisericii Adventiste din Craiova.

În 2019 a fost pe scenele mai multor filarmonici din România

Pe 15 Ianuarie 2019, de Ziua Culturii Naționale, sărbătorind 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Ruben a concertat din nou alături de Orchestra Filarmonicii Oltenia, sub bagheta maestrului Alexandru Iosub. Concertul pentru pian și orchestră în Re de Joseph Haydn a adus ovațiile unei săli arhipline, urmat de un encore romantic: Octombrie, de P.I. Tchaikovsky.

În data de 21 februarie 2019, Ruben a concertat și pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, alături de Orchestra Lyra Gorjului, condusă de dirijorul Florin Berculescu.

Pentru că în cadrul Liceului de Arte ”Marin Sorescu“ studiază și flautul, ca instrument secundar, Ruben a compus un Quartet instrumental în Sol. În data de 27 martie 2019, alături de instrumentiștii Filarmonicii Oltenia, Roxana Iliuță – vioară, Titu Curteanu – violă, Ruxandra Halitchi –violoncel, Ruben a deschis Recitalul anual de pian și canto, desfășurat la Muzeul de Artă, din Craiova, cu această primă compoziție instrumentală în stil clasic.

Pe 31 mai, sub conducerea dirijorului Tiberiu Oprea, Ruben a prezentat pe scena Filarmonicii din Pitești, alături de orchestra acestei instituții, Concertul nr. 8 de W.A. Mozart în Do major, pentru care a compus cadențe proprii.

Vara anului 2019 a petrecut-o în Elveția

Vara lui 2019 a fost una specială, petrecând-o în Elveția, alături de muzicieni de seamă precum Tobias Cramm, Lydia Carlisi, Peter van Tour, Ewald Demeyere.

Pentru a celebra nașterea Mântuitorului, Ruben a compus în 2019 o nouă piesă corală: S-a născut Mesia, colind prezentat în cadrul concertelor de colinde și muzică sacră, susținute de corurile reunite ale Bisericii Adventiste din Craiova și Câmpulung Muscel, decembrie 2019.

Cel mai recent colind, interpretat cu familia

În 2020 versurile calde ale poeziei Colindătorii de George Coșbuc i-au inspirat lui Ruben un nou colind, dar nu coral, ca în anii precedenți. Din cauza pandemiei, proiectul a fost realizat în familie, ca o invitație de a sărbători nașterea Mântuitorului într-un mod simplu. Cântă melodia alături de tatăl său, Adrian Ghidiceanu profesor de canto la Liceul de Arte și alături de mama sa, Gloria Ghidiceanu profesor de corepetiție pian auxiliar la același liceu. În videoclip apare și fratele lui Ruben, despre care părinții spun că și el are talent artistic.

Pe lângă aceste activități, Ruben are un palmares de premii naționale și internaționale. Pe lângă muzică are și alte pasiuni. La cei 13 ani, Ruben este pasionat de șah, înot și grădinărit, florile fiindu-i cele mai sensibile „prietene”, alături de cele 6 pisicuțe jucăușe.