Sorin Cîmpeanu: Școlile vor fi redeschise de îndată ce situația epidemiologică va permite acest lucru

”În 30 de ani de carieră didactică în care am trecut prin toate funcțiile guvernamentale și parlamentare din domeniul educației, am considerat că sunt obligat să răspund acestei provocări într-un moment deosebit. (…) Acest mandat de ministru se va juca cu mandatul pe masă și în momentul în care voi considera că nu pot realiza ce am afirmat acum, aici, o să las pe cineva mai competent. Pentru că educația nu se poate face fără finanțare și fără cadre didactice pregătite. E nevoie de viziune de ansamblu asupra sistemului de educație din România”, a declarat el, la finalul audierilor din Parlament.