Ping-pong cu masa caldă a elevilor din Sadova

Programul Masa caldă a fost implementat în 2020 la doar două dintre cele trei unități școlare-pilot din județ. Sadova este comuna în care nu s-a implementat acest program deloc. Pe final de an, autoritățile locale au început să facă licitația pentru masa caldă, dar ofertele se depun până anul viitor, în condițiile în care alocarea bugetară este doar pentru anul 2020. La întrebarea cum se va proceda cu acest program nu sunt însă răspunsuri clare, ci doar speranțe.

În februarie 2020, Guvernul României a dat o ordonanţă de urgenţă prin care până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, TVA inclus. Practic, prin ordonanța respectivă, programul social masă caldă se extindea de la 50 la 150 de unități de învățământ. Autoritățile arată că extinderea programului pilot are loc după ce timp de 3 ani au fost înregistrate rezultate vizibile în privința reducerii abandonului școlar.

Bani au fost și pentru semestrul al doilea al anului școlar anterior

Județul Dolj este prins în acest program ”Masa caldă” cu trei unități de învățământ , respectiv cu Liceul din Bârca prezent de la începutul programului, cu Liceul din Plenița care a intrat din 2019 și cu Școala Sadova, care este beneficiară din 2020. Banii au fost alocați prin consiliile locale. La Bârca și Plenița, programul a început din octombrie. La Sadova însă demersurile nu au fost demarate în toamnă.

În noiembrie, când se suspendau cursurile față în față și se ridicau semne de întrebare dacă va continua acest program, managerul școlii Sadova spunea că pentru elevii acestei unități școlare programul ”Masa caldă” nu s-a implementat deși au fost bani și pentru semestrul al doilea al anului școlar anterior, 2019-2020.

”Nu am avut deloc programul masă caldă anul acesta. Bani au fost dați și pentru semestrul al doilea al anului școlar anterior, dar nici atunci programul nu a fost implementat. Am tot făcut adrese la primărie, dar nu am primit nici un răspuns. Nici nu avem primar în această perioadă”, a spus atunci ngela Călugărescu, directorul școlii din comuna Sadova.

De ce a început licitația a început pe 7 decembrie

Licitația pentru ”Masa caldă” la Sadova a început abia pe 7 decembrie. De ce așa de tărziu este întrebarea adresată autoritățillor locale. Pe site-ul licitației este dat numele unui angajat al Pimăriei Sadova de compartimentul financiar care ne-a spus că a durat ceva vreme până ce programul a fost votat în Consiliul Local Sadova.

„Banii îi avem de la sfârșitul lunii octombrie dar nu s-a votat în Consiliul Local demararea acestui program ”Masa caldă”. L-am prezentat în mai multe ședințe și după ce a primit aprobarea Consiliului Local am început licitația că banii sunt în cont”, ne spune Theodor Țurlică. Banii sunt în cont în acest an dar ofertele pentru licitație se vor depune până pe data de 6 ianuarie 2021. Cum se va putea pune în practică acest program dacă el era valabil numai pentru 2020? . De la compartimentul financiar ne spun că acesta este termenul legal care trebuie îndeplinit. ”Licitația se duce până pe 6 ianuarie pentru că procedura este să avem 30 de zile alocate pentru depunerea ofertelor”, explică reperezentanul biroului financiar de la Primăria Sadova. Dacă mai rămân sau nu banii în cont pentru acest program pentru a se face plățile este o altă dilemă.

510 copii înscriși pe liste pentru masa caldă

Suma licitată pentru masa caldă a copiilor din Sadova este de 262.000 de lei, echivalentul a 53.469 de euro. Conform condițiilor de la licitație

”furnizorul se obligă să asigure livrarea pachetelor alimentare celor 510 prescolari si elevi care frecventează cursurile școlii, în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 9/2020”. Nu se știe însă cum se vor da aceste produse, având în vedere că în această perioadă în care se desfășoară licitația elevii fac școală sau grădiniță de acasă.

La Primăria Sadova este cu atribuții de primar dar și de viceprimar, un consilier local Nicu Velcea, care spune că nu poate să avnaseze proiecții pe termen lung, pentru că este doar provizoriu în aceste funcții. ”Primăria nu are primar, nici viceprimar. Eu sunt consilier local cu atribuții de viceprimar și de primar. Urmează ca lucrurile să se stabilească în perioada următoare. Mai întâi trebuie să se valideze Consiliul Local, că nu e valid. Un consilier a fost declarat incompatibil și ne trebuie un altul pe care îl vor propune cei de la PNL la Judecătorie. Așteptăm ca instanța să se pronunțe și apoi după validare Consiliul Local să voteze viceprimarul, funcție la care candidez și eu.

Pentru primar se vor face alegeri noi. În prezent, eu mă ocup de tot ce pot având doar atribuții. Nu pot să mă pronunț cum se va derula programul Masă caldă pe termen lung. Am făcut tot ce am putut pentru elevi. A fost demarată această licitație pentru a le asigura ceva în special copiilor care vin din familii defavorizate”, ne spune Nicu Velcea cu atribuții temporare și de primar și de viceprimar.

Ar fi nevoie și de alte soluții

Sadova nu a mai dat până acum masă caldă elevilor și cei din adminstrație vorbesc și de găsirea altor soluții.

”Ca să le putem da aceste pachete eu sper să nu se mai prelungească perioada de suspendare a cursurilor. Nu știu exact cum vom face și când vor reveni în bănci, pentru că de exemplu, la grădinițe ar trebui să le punem niște scaune și mese unde să stea și să servească produsele alimentare. În principiu și la Sadova elevii vor primi sandviș și un fruct, un corn sau brânză topită pe lângă. Acestea ar fi produse pentru care nu ar fi nevoie de foarte mult spațiu”, a mai precizat Nicu Velcea. Dacă licitație se va termina cu bine și se vor putea da Masa caldă în 2021 pe alocarea bugetară din 2020, de pachetul alimentar vor beneficia și elevii și preșcolarii de la structura Damian, întrucât și ei sunt prinși în cei 510 elevi și preșcolari pentru care se organizează licitația.

În privința implementării acestui program și în 2021, autoritățile județene spun că au fost propuse și alte școli și se așteaptă o nouă ordonanță care să stabilească condițiile de aplicare a programului.