Lecția de umanitate de la Tălpaș: O profesoară a obținut din donații tablete și telefoane noi pentru elevi

Părinții din Tălpaș au fost uimiți și în acelați timp s-au bucurat miercuri de un gest de umanitate făcut de profeasoara de la școală care le predă copiilor limba engleză. Ea a reușit ca din donații și sponsorizări să strângă tablete și telefoane noi pentru elevii care nu aveau astfel de dispozitive. Mai mult decât atât, dascălul nu s-a limitat doar la a le disttribui dispozitivele, ci impreună cu colegii săi a stat și le-a explicat copiilor cum se folosesc.

Școala online i-a pus pe jar pe părinții de la Tălpaș pentru că, la fel ca multe familii, nu erau pregătiți în nici un fel pentru această trecere. O parte dintre copii nu aveau dispozitive și nici internet. În loc de activități pe aplicații, unii elevi primeau la poartă fișe printate pe care le lucrau și le returnau profesorilor care veneau în localitate. Părinților le-a încolțit mult timp sentimentul nedreptății. Veniturile mici au devenit o barieră grea în fața accesului la educație.

”În clase efectivele nu sunt numeroase. Sunt puțin peste 10 copii. Cursurile s-au suspendat. Profesorii vin la școală pentru că mulți nu au dispozitive și le aduc fișe de lucru. Ar putea să meargă și copiii noștri la școală să facă lecții că sunt puțini. De acasă nu mai au acces la educția care ar trebui făcută”, spunea luna trecută unul dintre părinți. În vigoare este însă un ordin peste care nu se poate trece. Așa că au oftat și au rămas cu gândul că generația actuală pierde mult din ceea ce ar trebui învețe.

A apărut speranța

Miercuri seara, aproape de ora 19 pe telefon îmi apar brusc mai multe mesaje de la părinții din Tălpaș. Se grăbesc să scrie, căci propozițiile sunt scurte și curg în continuu. Subliniază o veche nemulțumire a lor: managerul nu s-a întors nici acum la școală. Trec însă repede peste acest aspect pentru că vor să facă cât mai cunoscută lecția de umanitate pe care au primit-o din partea doamnei profesor de limba engleză.

”Se întâmplă și lucruri bune la Tălpaș. Doamna de engleză a reușit să strângă din donații și sponsorizări tablete și telefoane noi. Azi a fost la școală și le-a donat copiilor. Este o doamnă care se îngrijește mult de copiii noștri”, scriu părinții.

Și nu doar că le-a dat dispozitivele copiilor, ci le-a instalat și aplicațiile de care au nevoie pentru a participa la lecțiile online. Părinții au rămas cu gândul la gestul doamnei profesor și după ce ea a plecat din localitate.

”A venit azi la școală și a plecat pe seară, la ora 18.00. Era întuneric când a părăsit școala. A făcut un gest mare. Nu s-a limitat să le pună copiilor tabletele în brațe și să plece. A venit la școală alături de toți profesorii. Era curtea plină de mașini. Și au stat cu fiecare copil să îi arate cum se folosește tableta sau telefonul, cum să intre pe aplicații. Merită tot respectul nostru”, continuă să scrie părinții.

Doamna de engleză din Tălpaș este apreciată de familiile copiilor și pentru activitatea didactică. ”Chiar se implică foarte mult și își face toate orele foarte bine, nu trimite doar link-uri cum se întâmplă la unele materii. Este altceva, este doamna profesor Claudia Nicolae”, așa o descriu părinții.

Citatul după care acționează

Gestul doamnei profesor este impresionant, așa că începem repede căutările pentru a afla cum a reușit să aducă bucurie elevilor dar și părinților. Primul indiciu pe care îl găsim, și ne demonstrează că este profesorul care crede în misiunea sa, este un citat pe care îl are la profilul public. Acesta este scris în engleză: ”We are not ”just” teachers, we are the managers of the world’s greatest resources: children! În limba română înseamnă ”Nu suntem doar profesori ! Suntem administratorii lumii datorită celei mai mari resurse pe care o avem: copiii!” Acesta este un citat care îi aparține lui Robert Jhon Meehan, una dintre cele mai puternice voci ale profesorilor, prin scrierile sale. Este un citat care ne spune esențialul: profesorul este cel care poate influența în bine destinele copiilor, indiferent unde predă.

Facem rost repede și de numărul de telefon al doamnei profesor, Claudia Nicolae. Reușim să o contactăm. Este destul de târziu. După câteva apeluri răspunde o voce pătrunzătoare, sigură, care odată ce află că gestul său a trecut repede de granițele localității este pătrunsă de emoție și bucurie, pe care le stăpânește cu tactul didactic și își prezintă gestul cât mai modest.

”Bună seara! Nu mă așteptam să fiu contactată de mass -media și în nici un caz atât de repede…. Da, într-adevăr am reușit să obțin tablete și telefoane pentru copii din donație și le-am distribuit azi (nr. miercuri, 9 decembrie ). Nu am făcut acest gest pentru a fi mediatizată. Sunt genul de om care consideră că binele trebuie făcut în tăcere”, explică calm Claudia Nicolae.

Școala Tălpaș, județul Dolj

Doar ei au fost în mintea mea

Profesoara din Tălpaș, Claudia Nicolae încearcă să treacă peste detaliile gestului său, dar insistăm îndemnați de ideea că orice lecție bună trebuie învățată. Și am dus discuția spre legătura pe care cadrul didactic o are cu copiii despre care vorbește cu multă căldură și dăruire.

”Unii nu aveau dispozitive, alții ajungeau la ele seara, când veneau părinții. Am reușit să obțin aceste dispozitive pentru că în acest timp doar ei au fost în mintea mea și zi și noapte”, a spus dascălul.

Așa am aflat că dascălul din Tălpaș se străduia de ceva timp să obțină tablete și telefoane pentru elevii săi. ”Am făcut acest demers de la începutul anului școlar. Am trimis mai multe e-mailuri. Nu am spus nimic până când lucrurile nu s-au concretizat. Când am avut tabletele și telefoanele am contactat fiecare copil și i-am chemat la școală.

Dat fiind faptul că știam că nu nu se pot descurca singuri le-am instalat Google Classroom și le-am arătat pe ce buton să apese când trebuie să intre online. Am oferit 22 de tablete și opt telefoane mobile elevilor care nu aveau deloc astfel de dispozitive nici de la părinți”, a dezvăluit profesoara Claudia Nicolae.

A încercat să le fie aproape și până să vină dispozitivele noi. ”Până să avem aceste tablete noi și telefoane, celor care nu aveau telefoane de la părinți le-am dat și telefoane second-hand să aibă cât de cât acces la lecțiile online”, ne dezvăluie Cluadia Nicolae.

Toți copiii vor putea intra online

După ce a reușit să facă rost de dispozitive pentru elevii săi, Claudia Nicolae spune simplu că se bucură că a putut să fie de ajutor elevilor săi. Se așteaptă ca în curând toți elevii să aibă acces la școala online.

”Mă bucur că am putut fi de ajutor copiilor. Mă încântă că ei vor avea pe ce să intre la lecțiile online, unde suntem la fel de activi ca la clasă. Am vrut să le dau aceste dispozitive pentru că și eu am un copil de școală acasă și am văzut cât este de greu să lucreze pe un telefon, am văzut ce înseamnă să lucereze pe o tabletă.

Ideal ar fi să aibă laptop pentru că imaginea este mai mare și îi ajută mai mult pe copii. Dar sunt foarte scumpe. Le va fi bine și cu tabletele. Și cei are au telefoane au ecrane apropiate de cele ale unei tablete. Eu sper că acum îi voi putea vedea pe toți online”, spune Cluadia Nicolae. Mai sunt câteva mici probleme, dar dascăul spune că este doar o chestiune de timp.

” Știu că mai avem câțiva copilași, cred că vreo trei, care trebuie să rezolve problema semnalului. Sunt copii cărora le trimit temele pe Whatsapp și ei le fac și le trimit înapoi. Nu au semnalul bun. Ies la poartă ca să aibă semnal și nu ăi pot ține în frig la lecții. Și la ei se va rezolva nsă în curând această problemă”, a mai spus profesoara de limba engleză de la Tălpaș.

În comună au venit și tabletele de Ministerul Educației și acum elevii nu mai au nevoie de dispozitive, mai spune dascălul.

Copiii i-au mulțumit cu mesaje frumos colorate

Mesajele transmise de elevi după ce au primit tabletă sau telefon

Gestul doamnei profesor, Claudia Nicolae i-a impresionat mult și pe elevi. Mulți dintre ei, i-au scris și i-au trimis de pe noile lor dispozitive mesaje de mulțumire, pe care dascălul le-a pus pe pagina de facebook a școlii și le-a direcționat către cei care i-au dat ajutor. ”O parte din mulțumirile pe care le adresăm celor care ne-au fost alături în această perioadă și ne-au ajutat ca educația elevilor de la Școala gimnazială Tălpaș să continue în mediul online, în condiții decente. Mulțumim Oliviei Comăneanu și echipei Auto Total, Fundației A.E.F., Sbârcea Ionuț Mihăiță și firmei CLDE Mis Trans,Tatianei și Sabin Culcea, Roxanei Bănică și Filialei Dolj a Sindicatului Polițiștilor Europeni ” EUROPOL”,Secția 5 Poliție Craiova,YNA GSM, Auto Gedal”, a scris dascălul.

Un mesaj, cea mai mare bucurie a unui dascăl

Claudia Nicolae predă la Școala Tălpaș din 2009 și spune că pentru ea cea mai mare bucurie este când un fost elev se gândește la ea. A testat un astfel de gest de curând.

”Este o mare bucurie, ca după niște ani să primești un mesaj de la un fost elev, care să îți arate că se mai gândește la tine. Și am primit un asemenea mesaj de la o elevă, chiar de curând. A scris un citat de pe net: un profesor bun este un elev care nu a fost abandonat de profesorul de limba engleză. A fost un mesaj care mi-a adus bucurie. Este o elevă care acum urmează studii universitare și care vrea să devină profesor”, a spus profesoara Claudia Nicolae.

Cu gândul la elevii săi și dorința de a le da acces la educație, Claudia Nicolae își continuă misiunea de dascăl la școala situată la 43 de kilometri de Craiova, pentru a schimba în bine destinele elevilor săi.