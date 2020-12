S-au schimbat programele pentru examenul național de titularizare. Cele mai multe noutăți apar învățători fiind incluse și subiecte de matematică dar și alte teme la română și pedagogie. La celelalte discipline apar mai multe cerințe de pedagogie. Cadrele didatice spun însă că noile programe nu sunt adaptate nici de această dată la cerințele actuale subliniind că nu includ teme despre digitalizare.

Profesorii arată cu degetul și spre indicațiile bibliografice în vederea pregătirii candidaților pentru examen la pedagogie și metodică care cuprind doar câteva publicații recente și în rest multe cărți din 2000 și uneori chiar mai vechi. De exemplu, la învățători la pedagogie școlară este inicată o carte ”Metode și tehnici moderne de învățare eficientă”, apărută 1990. La educatoare pentru didactica preșcolară, la bibliografie apare o carte din 1979.

Nimic despre digitalizare

Titularizarea pentru învățători va curpride din acest an un volum mai mare de cerințe. Candidații vor trebui să demonstreze că au cunoștințe și de matematică, fiind incluse nu mai puțin de șapte capitole cu cerințe de algebră și de geometrie. Teme noi au fost incluse și la literatura română dar și la pedagogie. Modificările au crescut brusc volumul cerințelor pentru candidații la un post de profesor pentru învățământul primar. Noile programe au fost publicate marți în Monitorul Oficial și au stârnit imediat un val de reacții, potrivit cărora nici de această dată teoria pe care trebuie să o învețe cei care vor să predea nu este ancorată în realitate. Digitalizarea nu apare pe nicăieri.

”Programa pentru învățători este mult mai stufoasă ca înainte, așa văd ei simplificarea? Sunt curioasă ce o să fie la examenul din vară… Sper să se publice și modele de subiecte. Dacă vor conține elemente de limba și literatura plus matematica plus pedagogie plus didactică predării, foaia de examen ar trebui sa aibă vreo 6 subiecte ample, mă întreb, va exista timpul fizic să fie efectuate? În noua programă nu se pomenește nimic din toată această digitalizare de care s-a constatat acum că e mare nevoie… Chiar au lucrat specialiști la această programă? Mă îndoiesc!

Pentru partea de literatură, aceleași opere de un secol, nimic din literatura străină, nimic din ceea ce ne servește efectiv la clasă”, a comentat un cadru didactic. Și la educatoare programa s-a schimbat fiind mai multe teme de pedagogie cum ar fi management carierei didactice, orientări contemporane în teoria și practica învățării în grădiniță, educabilitatea factorii dezvoltării personalității umane.

Didactica și pedagogia de examen din cărți apărute înainte de 1990

Cadrele didactice arată cu degetul și către recomandările bibliografice de la pedagogie și didactică, pentru că și de această dată pe listă sunt multe cărți mai vechi de 10 ani.

”La învățători în prima parte sunt câteva sinteze pentru acest examen, apărute în 2018, 2019 dar apoi recomandările pentru tematica de didactică și pedagogie sunt în general cărți apărute în urmă cu zece ani și chiar mai mult. La învățători se poate observa că sunt și cărți de pedagogie din 1990, cum ar fi Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă, apărută la editura Militară în București. Ține această recomandare bibliografică pasul cu provocările actuale, este adaptată la generațiile de azi?” spune un alt cadru didactic.

Și la educatoare la indicațiile bibliografice sunt multe cărți de didactică și pedagogie înainte de 2000 sau chiar mai vechi. Cadrele didactice arată că una dintre cărțile care apare la bibliografie cu titlul ”Didactică preșcolară”, tradusă de Magdalena Dumitrana în 1998 cu trimitere la cartea originală “Is it tomorrow yet?” scrisă de de Kolumbus, E.S este de fapt o publicație din 1979.

De altfel, la educatoare și pentru limba română apar mai mute cărți de fonetică și fonologie din 1985. Cadrele didactice se întreabă astfel cât de modernă și adaptată este programa pentru titularizare cu discuțiile, cerințele și așteptările de la sistemul de învățământ preuniversitar.