De la Filiași, cu bursă la o universitate din Franța

Alexandra Știucă este o tânără din Filiași care în semestrul al doilea va studia jurnalismul la o universitate din Franța. Visul Alexandrei este de a deveni un jurnalist de succes. Ea spune că de mică folosea peria de păr pe post de microfon și simula munca de reporter de teren iar acum, după ce a obținut și o bursă în Franța, se gândește că acest prim pas poate deschide un drum chiar spre o carieră peste hotare.

Alexandra Știucă este absolventă a Liceului ”Dimitrie Filișanu” din Filiași, sepecializarea filologie. De mică și-a dorit însă să își croiască o carieră în domeniul jurnalismului. După absolvirea studiilor liceale a susținut admitere și a reușit la jurnalism la Universitatea din București.

”Am susținut trei examene de admitere la Universitatea din București și am fost admisă la Jurnalism, la Comunicare și relații publice dar și la Publicitate. Dintre cele trei specializări am ales jurnalismul pentru că de mică mi-am dorit să lucrez în acest domeniu. Am fost mereu fascinată de ceea ce fac jurnașliștii. De mică mimam și eu această activitate. Foloseam peria de păr pe post de microfon și simulam că iau interviuri pe diverse teme. Părinții mei au văzut că îmi place acest domeniu și m-au încurajat să îmi urmez visul ”, povestește tânăra.

Alexandra Știucă

Este studentă la Jurnalism în București

În prezent, Alexandra Știucă este studentă în anul II la Jurnalism, la Universitatea București. Din cauza pandemiei cursurile le face online, de acasă. Și-a dorit însă ca în această perioadă să încerce și ceva nou. A aplicat astfel penru un schimb de experiență la alte universități de peste graniță și a reușit să fie admisă cu bursă pentru a învăța mai multe despre domeniul în care se pregătește.

”Aplicațiile pentru admitere au fost online. Am avut de ales să aplic pentru Franța, Italia sau Suedia. Am ales Franța pentru că de mică mi-a plăcut limba franceză. Am și certificat DELF pe care l-am și folosit la dosarul pentru a aplica.Pentru a fi acceptată la studii, a contat și media de la facultate la care am adăugat și o scrisoare motivațională și o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar. Pe baza acestor documente am reușit și am fost și acceptată la Universitatea Aix-Marseille, la École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille, cu bursă lunară de 520 de euro”, a spus Alexandra.

Din ianuarie va începe cursurile la Universitatea Aix-Marseille

Alexandra Știucă va pleca la Universitatea Aix-Marseille în ianuarie. Universitatea este în regiunea Provence, din sud-estul Franței.

”Voi merge la această universitate din ianuarie, anul viitor. Cursurile vor fi în prima lună online, dar trebuie să fim prezenți și fizic acolo, iar apoi vom avea și activități cu prezență față în față. Este o experiență nouă pe care mi-am dorit-o. Voi studia acolo șase luni dar este posibil ca de aici să mi se deschidă noi drumuri”, a spus Alexandra.

Alexandra Știucă va studia la o universitate din Provence

Studenta spune că își dorește să se pegătească pentru o carieră în televiziune și nu exclude și posibilitatea de a face această carieră în străinătate.

” După ce voi absolvi studiile de licență, îmi doresc să lucrez în televiziune fie în studio, fie ca reporter de teren. Am ca modele jurnașliștii tineri din România ca Mircea Ivan sau Iuliana Pepene. Pe viitor și eu aș vrea să fac ceea ce fac ei, fie în România, fie peste hotare. Nu exclud că aș putea face o carieră în străinătate. Cu siguranță perioada de studiu de un semestru în Franța îmi va aduce experiențe noi și îmi voi da seama ce cale îmi doresc să urmez”, a mai spus Alexandra.