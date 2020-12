Șase elevi din Craiova au reușit să conceapă și să pună în funcțiune în doar 48 de ore un robot medical revoluționar.Acesta oferă consultații primare pacienților, diagnosticați cu Covid 19, le oferă sprijin și medicație primară și alertează camera de gardă în cazul în care starea lor se înrăutățește. Acest robot oferă date despre pacient și aparținătorilor, printrun website. Elevii au conceput robotul în cadrul competiției PoliHack, un concurs de tradiție organizat de Universitatea Tehnică din Cluj. Cu conceptul și robotul pus în funcțiune, elevii din Craiova, care învață la Colegiul Național ”Frații Buzești” au fost premiați, clasându-se pe locul al doilea la nivel național.

Competiția PoliHack este una de tradiție în domeniul roboticii și este inițiată de Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Acest concurs are teme care să fie realizate în 48 de ore. În ediția aceasta, la categoria juniori, tema a fost să dezvolte ceva ce ar putea să fie de ajutor în contextul pandemiei. Ideea i-a atras și pe șase elevi de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova: Vlad-Cristian Nedelcu, Mihnea Stamatie, Dominic Staicu, Rareș Dafina, Adrian Ioana, Tania Vînturiș. Ei au conceput un robot revoluționar pentru medicină, care i-a clasat imediat pe podiumul național.

Robotul medical pentru perioada pandemiei, conceput de elevii din Craiova

Ne-am gândit la ce ar putea fi de ajutor pentru spitale

Robotul are roți și se deplasează spre patul pacientului când începe consultația. Acesta dispune de un ecran, de un braț și o tavă și conversează cu pacientul și oferă incluisiv medicație. Datele pe care le obține le transmite în camera de gardă. De asemenea, la datele despre starea pacientului pot avea acces chiar și familia pacientului.

”Ne-am gândit ce ar putea fi de ajutor pentru spitale în această perioadă de pandemie și am conceput un pachet de servicii, care să scadă contactul dintre pacient și cadrele medicale și astfel să se reducă contaminarea în rândul personalului din spitale, începând cu medici și până la personalul auxiliar. Robotul are o cameră web și această cameră scanează codul QR pe care îl are fiecare pat și identifică astfel pacientul. Printr-o aplicație dezvoltată de noi cu recunoaștere vocală robotul devine interfața cu bolnavul, diagnosticat cu Covid 19, cu care intră în conversație.

În funcție de răspunsurile primite de la pacient acesta acționează. Acest robot măsoara prin intermediul unei aplicații și presiunea sângelui și nivelul de oxigen. Robotul este dotat și cu un dispencer care distribuie automat și medicație, în funcție de datele pe care le ia de la pacient dar și din baza de date a spitalului. Dacă starea pacientului se înrăutățește robotul alertează camera de gardă”, a spus Vlad Nedelcu, unul dintre elevii care a lucrat la realizarea robotului.

Robotul dezinfectează încăperea automat și oferă sprijin pacientului

Potrivit elevilor premiați, robotul conceput de ei are și alte funcții.

”Robotul are un braț și o tăviță și oferă sprijin pacientului. Îi oferă un șervețel, un pahar cu apă și chiar și ajutor pentru a mânca. Tot acest robot are și o lampă UV pentru a asigura dezinfectarea încăperii, fără să mai fie nevoie să intre în salon personal al spitalului pentru acest serviciu. Pentru lampă și braț am făcut piese printate cu ajutorul tehnicii 3 D”, a mai spus Vlad Nedelcu.

Un website care oferă date și aparținătorii

Elevii din Craiova au dezvoltat însă și un website care să fie interfața cu rudele pacientului. ”Prin acest website creat de noi, rudele pacientului pot avea acces oricând să ia date despre pacient. Ei trebuie să creeze un cont pe acel website, folosind o adresă de e-mail și o parolă pe care o va genera aplicația. Datele despre pacient sunt actualizate la fiecare 5 ore. Pe acest website se găsește și o pagină cu statisticile actualizate privind cazurile de Covid 19 din România. Acesta este un website făcut de la zero de noi, fără a fi cumpărată vreo interfață.”, a mai spus Vlad Nedelcu.

Elevii au făcut o demonstrație cu robotul

Pentru a concepe tot robotul medical revoluționar, elevii din Craiova au lucrat 48 de ore în continuu. ”Au aflat tema vineri, 4 decembrie, și nu au ieșit din casă 48 de ore. Le duceam mâncare și au lucrat în continuu”, a povestit unul dintre părinți.

Concursul a avut loc duminică, 6 decembrie, și a fost online. Pentru competiție, elevii au pregătit și un filmuleț prin care au arătat practic cum funcționează robotul în interacțiunea cu un pacient.

”Filmulețul a fost încărcat pe o platformă. Apoi competiția a constat și într-o prezentare online a specificațiilor tehnice și am mai avut o prezentare a acestui concept ca business, cu tot cu plan de afaceri ”, a mai spus Vlad Nedelcu. Elevii Colegiului Național ”Frații Buzești” din Craiova au obținut premiul al II-lea și au concurat cu 40 de echipe și concepte. Succesul lor este explicat prin faptul că toți coechipierii au aceeași pasiune.

”Noi, cei care am lucrat la robot suntem elevi în ani diferiți. Patru dintre noi suntem în clasa a XI-a, un alt elev este în clasa a X-a și altul în clasa a IX-a. Eu sunt la filologie și m-am ocupat și de partea cu filmulețul și promovarea lui, iar colegii mei sunt de la matematică- informatică. Cu toții suntem însă pasionați de robotică, și ori de câte ori găsim un concept nou în mecanică sau în domeniul științelor reale studiem intens acel subiect”, a mai spus Vlad. Elevii sunt înscriși și la clubul de robotică din cadrul Colegiului Național ”Frații Buzești” din Craiova. Înscrierea la competiția de la Cluj au făcut-o ei direct online și au demonstrat ce pot realiza singuri, folosind creativitatea și toate cunoștințele acumulate.