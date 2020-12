Digitalizarea din Dolj: Directorii au primit de la ISJ o notă telefonică scrisă cu pixul

Managerii unităților de învățământ preuniversitar din Dolj au primit ieri de dimineață un mail de la Inspectoratul Școlar cu o notă telefonică scrisă cu pixul. Culmea, în nota telefonică managerii erau invitați de un inspector școlar la o conferință online, pe Google- Meet, pe tema implementării unor noi metode de predare-învățare.

Aceștia spun că este pentru prima dată când primesc un e-mail cu o notă telefonică scrisă de mână și susțin că de fapt asta demonstrează cât de digitalizat și de dotat este învățământul preuniversitar din Dolj în prezent.

Reacția directorilor de școli

Nota telefonică transmisă de la ISJ Dolj era transmisă către toate unitățile de învățământ din Craiova și județ, în atenția directorilor și a consilierilor școlari.

Informarea începea apoi cu ” ISJ Dolj organizează în data de 10 decembrie, ora 11.30, Cercul pedagogic al consilierilor educativi, semestrul I, anul școlar 2020-2021. Tema activității cercului pedagogic este ”Implementarea de noi metode de predare-învățare-evaluare pentru activitățile educative”.

Cercul pedagogic al consilierilor educativi se va defășura online, pe platforma Google Meet, iar link-ul de participare se va transmite prin e-mailul profesorilor consilieri educativi din fiecare unitate școlară”. Adresa are la final trecut ca semnatar pe inspectorul școlar Nirvana Mândruleanu.

Scrisă cu pixul și transmisă pe email sub formă de poză, nota telefonică a stârnit un val de reacții din partea directorilor de școli. ”Noi, ca manageri de școli suntem puși în situația de a transmite zilnic tot felul de machete și diverse date în format electronic și în scurt timp. Acum de la ISJ Dolj am ajuns să primim e-mail-uri cu informări scrise de mână. Putem să transmitem și noi în acest format ce ni se cere? Sau noi nu avem voie? Este o dovadă clară în ce stadiu de digitalizare suntem dacă de la instituția de îndrumare și control, de pe e-mailul de pe care primim toate convocările și solicitările, primim acum și adrese scrise de mână ”, au scris managerii.

Cum s-a ajuns la o adresă scrisă de mână, trasmisă de la ISJ Dolj

Inspectorul școlar al cărui nume apare pe nota telefonică spune că adresa este scrisă cu pixul din mai multe motive, printre care și lipsa dispozitivelor necesare. De altfel, inspectorul școlar a fost iritat de reacția directorilor.

”În primul rând de la 1 septembrie de când sunt la Inspectoratul Școlar Județean Dolj nu am calculator și nici imprimantă. Abia pe 30 noiembrie au venit aceste dispozitive și sunt la formatat. Calculatorul din birou nu funcționează. Am mai lucrat pe la colegi la birou. În al doilea rând, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj este o procedură ca noi, inspectorii școlari, să lăsăm adresele la informatician și el să le transmită către rețeaua directorilor. Informaticianul decide ce transmite. Eu ca inspector școlar am conceput respectiva adresă, iar informaticianul trebuia să îi dea forma, noi, ca inspectori școlari, nu suntem informaticieni să facem asta.

Adresa a ajuns probabil scrisă de mână și pentru că la ISJ Dolj, informaticianul care se ocupă de redactarea electronică și transmiterea adreselor pe e-mail are jumătate de normă și nu are timp, așa că a făcut o poză și a trimis-o. Mai este un informatician cu normă întreagă care nu a mai venit de trei luni la serviciu. Și până la urmă, contează fondul notei telefonice și nu forma. În ultimul timp am ajuns să primim și să transmitem numai adrese electronice. Ca inspectori școlari am ajuns să lucrăm ca niște arhivari”, a spus inspectorul școlar Nirvana Mândruleanu.