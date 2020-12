Creșele și after school-urile sunt singurele unități educaționale deschise în această perioadă de pandemie. În Craiova, din datele DSP Dolj, sunt autorizate 9 creșe de stat, 9 creșe private și 15 after-before -school, fiecare frecventate zilnic de zeci de copii.

Cererea din partea părinților pentru unitățile educaționale private este tot mai mare. În funcție de specificul unității, la after school au fost primiți și copii de grădiniță sau copii de gimnaziu. Managerii acestor after school-uri și profesorii spun că de când s-au închis școlile au observat, că pe zi ce trece, copiii au din ce în ce mai multe minusuri și întâmpină mai multe dificultăți în rezolvarea temelor.

Părinții preferă să plătească pentru educație

Școala ”față în față” s-a închis de aproape o lună de zile la nivel național, iar în Craiova atât grădinițele cât și celelalte unități de învățământ au fost închise din 19 octombrie. Pactic, în Craiova de mai bine de o lună și jumătate, cursurile se desfășoară online. Mulți părinți au căutat alternative educaționale pentru copii. Astfel, că și-au îndreptat atenția spre after school-uri private, la care plătesc lunar puțin peste 1.000 de lei. Conform datelor furnizate de DSP Dolj sunt 15 unități after school autorizate în Craiova, cu două mai multe decât în 2019.

”În Craiova sunt autorizate de DSP Dolj, conform ordinului MS 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare 9 creșe de stat, 9 creșe private, 15 after- before school. Menționăm că unitățile înregistrate la ORC Dolj funcționează în baza certificatului constatator, emis în baza declarației pe propria răspundere și sunt verificate condițiile de funcționare de către repezentanții SCSP, din cadrul DSP Dolj. Pentru funcționarea acestor obiective este necesară respectarea condițiilor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de oigienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruiea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor. În 2019 au funcționat 13 unități after school”, se arată în răspunsul DSP Dolj către GdS.

After School-uri cu cereri și pentru preșcolari

În prezent, la after school se desfășoară activitatea față în față la care s-a renunțat la unitățile școlare de stat. Unele unități private au chiar și mai multe localuri și nu mai au doar copii de la clasele primare. În funcție de dotări, acestea au coborât sau au crescut vârsta copiilor acceptați.

Unitățile educaționale private care funcționează în această perioadă au adoptat imediat și reguli noi care să răspundă cererii și oferă inclusiv asistență și îndrumare pentru școala online.

”În primul rând, am suplimentat programul de funcționare de la 7.30 la 17.30, pentru că majoritatea copiilor intră online de la ora 8.00. Supraveghem și realizarea temelor online de la 8.00 la 12.00, care se desfășoară într-o locație separată. Noi avem două locații de funcționare.

În ceea ce privește solicitările, după închiderea unităților școlare de stat a crescut cererea pentru after school și am primit un număr mai mare de solicitări de la părinți pentru copii cu vârste între 4 și 6 ani. Am decis să primim doar copii de 5 și 6 ani și am făcut o grupă de grădiniță, care își desfășoară activitatea conform programei cu cadre didactice specializate. În rest, avem copii de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a”, a spus Ileana Ștefan, coordonator activități After School Rainbow și SIA Academy Craiova.

”Copiii au tot mai multe minusuri din cauza școlii online”

Reprezentanții unităților educaționale private spun că în această perioadă a școlii online, la after school se fac și activități pentru recuperarea materiei, pentru că elevii au din ce în ce mai multe minusuri. ”În momentul de față școala online este foarte bine pusă la punct în Craiova. Am copii din șapte școli de stat din oraș. Se fac toate orele, dar școala online nu are eficiența cursurilor față în față. Și asta este vizibil prin faptul că elevii au din ce în ce mai multe minusuri. Nu știu cum să rezolve temele. Noi îi ajutăm și în plus lucrăm cu ei și pentru a recupera ceea ce nu s-a făcut în primăvară ”, a mai spus Ileana Ștefan.

În plus, la after school, copii au parte și de socializare.

”Copiii sunt foarte fericiți că vin la after school, unde avem foarte multe activități. Am avut și copiii care au plâns că nu mai vin și apoi au fost aduși din nou de părinți. Unii stăteau acasă singuri supravegheați de camere video. Aici le asigurăm asistență la școala online, rezolvăm temele și pe lângă asta avem și multe alte activități. Facem cursuri de limbi străine, de crafting și de dezvoltare personală, robotică. La aceste cursuri individuale participă și copii care nu sunt înscriși la after school-ul”, a spus Ileana Ștefan, coordonator activități la After School.

S-au înscris și elevi de gimnaziu la After School

La alte after school-uri din oraș s-au înscris inclusiv elevi de gimnaziu. Pentru a-i primi, unitățile private s-au autorizat pentru activități tip before school.

”Părinții care au înțeles importanța educației au continuat să îi aducă pe copii la after school. De când au fost închise școlile, programul este 8.00-17.30 și nu de la 12.00 cum era înainte. Părinții îi aduc chiar de dimineață și avem locuri speciale în care copiii participă la activitățile online, asistați de un cadru didactic. În programul de la after, reluăm ce au învățat online, fac temele 100% fără dictare. Practic, le explicăm metoda de lucru apoi reluăm cu ei metoda pe problemele pe care ei nu le înțeleg de la început. Lucrăm cu ei și suplimentar. În plus, avem și cursuri de limba engleză, cursuri de limba geramnă, crafting(activități de lucru manual), dezvoltare personală. Avem copii de la clasa pregătitoare până la clasa a VII-a, de aceea avem inclusă și partea de before school”, a spus Anca Dumitrescu, reprezentant After Art.

”Elevii tratează uneori școala online ca o perioadă de vacanță”

Managerul acestui after school spune că în această perioadă este foarte importantă interacțiunea elevului cu un cadru didactic, pentru a se concentra pe sarcinile de învățare pe care le are.

” Avem copii de la clasa pregătitoare până la clasa a VII-a. Pentru fiecare dintre ei este importantă interacțiunea cu un cadru didactic. Cei de la pregătitoare acum învață să scrie și să citească și au nevoie de îndrumare. Pentru ei chiar avem un etaj întreg alocat pentru că au mai multe activități practice.Sunt 20 de copii la pregătitoare, în două grupe. Cu toți copiii lucrăm în funcție de specificul și cerințele programei. Avem grupe pentru fiecare an de studiu. Îi ajutăm pe copii să nu piardă ceea ce trebuie să acumuleze în acest an școlar. Îi ajutăm să se concentreze pe activitățile școlare, pentru că în această perioadă școala online este percepută de elevi ca o vacanță și acasă au tendința să desfășoare cu totul alte activități”, a mai spus Anca Dumitrescu,

La after school, elevii au și mesele asigurate

La after school, elevii beneficiază și de mese. În unele situații se asigură și transportul elevilor acasă.

”Pentru părinții care au programul încărcat și nu pot ajunge la 17.30 le oferim și transport, ducem noi copilul acasă pentru 100 de lei în plus. În rest, taxa este de 1100 de lei, bani în care sunt asigurate inclusiv cursurile de limbi străine și dezvoltare ,personală și masa. Pentru că s-au închis școlile, dimineața le oferim mic dejun, apoi prânz și o gustare ”, a mai spus Anca Dumitrescu, reprezentantul unui after school din Craiova.