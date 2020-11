Eleva din Craiova care a reușit să facă performanță internațională și în pandemie

Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova își îmbogățește palmaresul premiilor internaționale la informaică chiar și în pandemie. Eleva Alexandra Mihaela Nicola a reușit, de curând, să obțină medalie de bronz, la cea de a XII-a ediție a concursului „Internațional Autumn Tournament in Informatics” (IATI), desfășurat în mod tradițional la Shumen, în Bulgaria.

Vestea, că eleva Alexandra Mihaela Nicola de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a reușit să urce chiar și în pandemie în rândul olimpicilor internaționali la informatică, a fost dată chiar de antrenorul elevilor capabili de performanță, profesorul Marius Nicoli. Dascălul spune că „Internațional Autumn Tournament in Informatics” de la Shumen este o competiție puternică la care au participat elevi din 16 țări.

Craiova a avut o echipă formată din patru elevi. Doi dintre ei au obținut medalii anul trecut, iar un alt elev a fost anul acesta la prima experiență internațională.

Elevii Colegiului Național ”Frații Buzești” din Craiova, calificați pentru Turneul de la Shumen, Bulgaria, ediția a XII-a

”În perioada 19-21 noiembrie 2020 a avut loc a XII-a ediție a „Internațional Autumn Tournament in Informatics” (IATI), desfășurat în mod tradițional la Shumen, în Bulgaria. Competiția este foarte puternică întrucât pe lângă echipele naționale din țări cu mare tradiție participă și echipe regionale. Craiova a obținut și în acest an medalie, bronz prin Alexandra Mihaela Nicola. Din echipă au mai făcut parte: Ruxandra Nanu, Radu Nicolae, medaliați și ei cu bronz anul trecut, precum și Vlad Ciuperceanu, aflat la prima participare la un concurs de acest nivel. Cei patru sunt elevi la Colegiul Național „Frații Buzești”. La competiție au fost reprezentanți din 16 țări: Rusia, Bulgaria, Serbia, Iran, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Moldova, Belarus, Armenia, Macedonia de Nord, Cipru, Israel, Belgia, Siria, România”, a spus Marius Nicoli, profesor de informatică la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova.

A descoperit informatica din clasa a IV-a

Reușita elevei Alexandra Mihaela Nicola nu este întâmplătoare. Anterior, ea a avut calificări și premii la olimpiadele județene și naționale de informatică. Pasiunea Alexandrei pentru această disciplină a început în clasa a IV-a.

”Am descoperit informatica în clasa a IV-a. De atunci studiez această disciplină cu domnul profesor Marius Nicoli. Începând din clasa a V-a, în fiecare an m-am calificat la Olimpiada Națională de Informatică și în perioada gimnaziului am obținut două medalii de argint și două medalii de bronz. În clasa a IX-a am obținut mențiune și medalie de argint. În anul școlar anterior, olimpiada națională nu s-a mai organizat din cauza pandemiei”, spune olimpica de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova.

Cum a ajuns la Shumen

În prezent, Alexandra Nicola este elevă în clasa a XI-a la specializarea matematică-informatică-intensiv informatică de la Colegiul Național ”Frații Buzești”din Craiova. Prima ei experiență internațională în privința concursurilor de informatică a avut-o în urmă cu doi ani.A participat la o competiție la Belgrad și a obținut medalie de aur. Ea spune însă că respectiva competiție nu este atât de cunoscută ca cea de la Shumen. Prin urmare, consideră că medalia de la Shumen este prima ei reușită internațională. Concursul s-a desfășurat online.

”Pentru Turneul de la Shumen am susținut și am promovat o probă de baraj în Craiova, organizată la liceu. La această probă au participat toți elevii colegiului, capabili de performanță. La final, am fost patru calificați pentru ediția din acest an. Personal am participat și anul trecut la această competiție, dar anul acesta am reușit să obțin medalie, la seniori. Este prima mea medalie internațională. Am mai fost și în urmă cu doi ani la un concurs la Belgrad, unde am obținut medalie de aur, dar nu este o competiție ”oficială”, cu recunoaștere atât de mare. Competiția de la Shumen a fost o experiență frumoasă, având în vedere că a venit după o perioadă în care nu am mai avut olimpiade sau alte concursuri. Am și avut de rezolvat probleme noi și interesante, la un nivel mai ridicat decât cel de la olimpiada națională.”, a spus Alexadra Nicola.

Pe viitor, Alexandra intenționează să urmeaze o carieră în domeniul IT: ”Am planuri să continui studiile în domeniul informaticii. În principiu, aș vrea să urmez studiile la o universitate din străinătate, dar nu exclud însă posibilitatea de a urma o facultate și în România, luând în calcul Universitatea București”, a mai spus Alexandra Nicola.