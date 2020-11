Părinții, revoltați că pot răspunde penal dacă înregistrează activitățile didactice

Unitățile școlare din Craiova și județ au transmis părinților declarații pe propria răspundere că se obligă să nu înregistreze prin nici un procedeu activitățile didactice și că nu le multiplică sub nici o formă fără acordul cadrului didactic. Părinții se obligă și să ia măsuri pentru a preveni stocarea materialelor. Cei care au luat la cunoștință de întregul conținut al declarației intră și sub incidența prevederilor Codului Penal. Părinții spun că sunt puși să semneze în condițiile în care se lucrează pe messenger-ul de la Facebook, pe WhatsApp, aplicații care stochează automat materiale didactice și poze cu copiii să vadă cadrele didcatice cum s-a lucrat. În plus, la activitățile online se folosesc device-urile personale ale fiecărei familii, care pot fi supuse atacurilor informatice.

Ce prevede declarația

Ministerul Educației a revenit la declarațiile pe propria răspundere pe care le dau părinții că nu vor înregistra prin nici un procedeu activitățile didactice dacă nu au acordul cadrului didactic. Declarația, pe care o semnează în aceste zile părinții, începe cu trimiterea la alineatele 3 și 4 ale articolului 272 din Legea Educației Naționale și continuă cu referiri la articolul 6 din Metodologia cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei.

Sub aceste articole apare apoi declarația prin care părintele se obligă să nu înregistreze, ba mai mult să ia și măsuri să prevină înregistrarea sub orice procedeu.

”Subsemnatul, părinte/tutore legal al elevului, mă oblig să nu înregistrez prin nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă. Mă oblig să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă”, este textul care stabilește obligațiile părintelui.

La finalul declarației, deseapra semnăturii scrie:

”Declar, susțin și semnez că am luat la cunoștință de întregul conținut precum și de prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații”.

Articolul 326 din Codul Penal prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Nu se iau în calcul și alineatele care apără elevul în raport cu profesorul

Părinții spun că se folosește doar o parte din articolul 272 din Legea Educației privind dreptul la securitate al cadrelor didactice, fără să se ia în calcul și alineatele care protejează elevul.

” Dispozițiile articolul 272 din Legea Educației Naționale privesc securitatea cadrelor didactice dar are în vedere și elevul.

La articolul 1 scrie cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio autoritate școlară sau publică.

Iar la articolul 2 se face referire la faptul că nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod. În declarație se menționează doar că nu putem înregistra prin nici un procedeu activitatea didactică, fără acordul celui care o conduce.

De ce, este doar o protecție a profesorului să nu fie înregistrat? Un profesor poate spune orice, se poate comporta oricum și noi ca părinți nu putem face nimic, pentru că dacă înregsitrăm înseamnă că am dat apoi o declarație falsă?”, spune unul dintre părinți.

Unele aplicații înregistrează automat. Și ce facem cu atacurile informatice?

În plus, părinții spun că în unele situații predarea se face folosind aplicații social -media, cum ar fi messenger-ul de la Facebook sau WhtasApp. Pe aceste aplicații cadrele didactice încarcă materiale care rămân automat în device-uri. La rândul lor părinții încarcă poze sau înregistrări cu copiii pentru a soluționa cerințele.

”Dacă se comunică pe WhatsApp, există sau nu acordul cadrului didactic? Cum se dă acest acord. În plus, telefoanele sau laptop-urile sunt personale sau de la instituțiile la care părinții lucrează. Oricând pot fi supuse unor atacuri informatice. În declarație scrie că părintele se obligă să ia măsurile de prevenire a înregistrărilor? Cum fac asta? Dacă se întâmplă ceva intru sub incidența codului penal”, spune un alt părinte.

În plus, părinții spun că laptopurile și telefoanele sunt proprietate personală sau ale instituțiilor la care sunt angajați și nu pot fi foarte sigure.

Declarațiile pe propria răspundere sunt însă centralizate la fiecare unitate de învățământ.