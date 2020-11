Consiliere online pentru studenții din anul I de la Universitatea din Craiova

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova derulează în perioada noiembrie 2020- septembrie 2021, progamul Sprijin și informare academică S.I.N.A, destinat studenților anului I, ciclul licență. Potrivit managerului CCOP, Stelian Bărăgan, scopul programului de consiliere este de a facilita tranziția către viața academică, prin statutul de student în contextul actual, generat de pandemia de SARS-CoV-2 (COVID 19).



Programul oferă următoarele tipuri de servicii

► Consiliere informațională: informații privind atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile ce le implică statutul de student, specific domeniilor alese, pe facultăți; structură an universitar; aspecte normative și decizionale la nivel de Minister, Senat și C.A. al Universității din Craiova; programă analitică; program orar; programare examene/practică de specialitate; etc.

► Consiliere educațională: repere psihoeducaționale pentru sănătatea psihoemoțională și socială a tinerilor studenți, în contextul actual

► Consiliere pentru dezvoltare personală: sprijin în identificarea și autovealuarea abilităților si atitudinilor care să permită o funcționare, atât personală, cât și socială, eficientă și adaptabilă

► Consiliere suportivă: sprijin emoțional și apreciativ

► Consiliere vocațională: planificarea carierei

► Asistență tehnică: sprijin privind accesarea browserelor de navigare online; operarea cu platformele de e-learning; aplicații educaționale, etc. (Activitate susținută de voluntarii CCOC, studenți și absolvenți ai Facultății de Inginerie Electrică).

Serviciile de consiliere și îndrumare se vor realiza prin intermediul platformelor online de relaționare.

Pentru detalii și înscrieri ne puteți contacta la tel/ email .: 0251563269/ [email protected]