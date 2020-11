Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan Velovan” din Craiova sărbătoreşte 150 de ani de la înfiinţare. În prezent, este singura unitate de învăţământ pedagogic din județul Dolj care a deschis drumul multor generaţii de elevi, având modele precum Ștefan Velovan, Ilie Popescu Teiușan, Gh. P. Constantinescu, Ion Bombăcilă. Potrivit managerului actual, Adrian Stroe, colegiul pedagogic din Craiova este frecventat de peste 1800 de preșcolari și elevi, Având în vedere pandemia cei 150 de ani sunt marcați printr-un bilanț al rezultatelor și fără festivitățile de altădată.

În fiecare toamnă, Colegiul Național ”Ștefan Velovan” sărbătorea ziua școlii, În această toamnă școala cu profil vocațional pedagogic marchează 150 de ani de existență. Din cauza pandemiei, nu se mai organizează festivități ci doar o trecere în revistă a rezultatelor obținute de elevi cu speranța că se va reveni la normalitate.

”Școala este frecventată de peste 1800 de preșcolari și elevi, înscriși în ciclul preprimar și primar (organizate și ca școală de aplicație pentru pregătirea practică a elevilor de la specializarea învățători-educatoare), ciclul gimnazial și liceal (filieră vocațională și teoretică), îndrumați de aproximativ 100 de cadre didactice. În întămpinarea celor 150 de ani de existență neîntreruptă, școala noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru care a fost implicat întreg personalul școlii.

Eforturile elevilor și cadrelor didactice s-au concretizat în obținerea unui procent de promovabilitate de 100% la Bacalaureat și peste 98% la Evaluarea Națională în acest an aniversar.”, subliniază Adrian Stroe, directorul Colegiului Național ”Ștefan Velovan” din Craiova.

Școala caută resurse pentru a se adapta noilor cerințe

Pentru a face față vremurilor actuale, unitatea de învățământ trebuie să se adapteze la noile cerințe impuse de pandemie.

”În contextul pandemic pe care îl traversăm, am inițiat realizarea unui proiect cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproximativ 830.000 de euro pentru dotarea unității școlare cu mijloace tehnice, absolut necesare pentru realizarea unui demers didactic de calitate în mediul on-line.

În cadrul programului, școala va beneficia de: tablete pentru toți elevii, conectate la internet, laptopuri pentru toți profesorii, sistem all in one, table interactive, videoproiectoare, ecrane de proiecție,routere wireless și camere web pentru toate sălile de clasă.

Aceste dotări tehnice vor fi la dispoziția cadrelor didactice pentru realizarea activităților didactice on-line inclusiv din spațiul școlar”, a mai spus Adrian Stroe, managerul Colegiului Național ”Ștefan Velovan” din Craiova.

Scurt istoric al școlii

Colegiul Pedagogic din Craiova și-a deschis porțile la data de 1 octombrie 1870, urmare a strădaniei patriotului și omului politic craiovean Gheorghe Chițu, prin hotărârea Comitetului Permanent de Dolj, la 1 octombrie 1870. Începând cu anul școlar 1892-1893, Școala Normală devine școală de stat și va beneficia, după numeroase locații temporare, de un sediu propriu construit în 1901 din inițiativa ministrului Spiru Haret. Pe lângă Școala Normală de Băieți, în Craiova a funcționat o școală similară de fete (înființată în 1883).

Din 1927, școala poartă numele ilustrului său profesor de pedagogie, personalitate marcantă a învățământului pedagogic din perioada interbelică, Ștefan Velovan. Din 1949 Școala Normală de Fete își schimbă denumirea în Școala Pedagogică de Învățătoare, iar din anul 1955 se reunește cu Școala Pedagogică de Băieți. În anul 1998 Școala Normală devine Colegiul Național „Ștefan Velovan”, iar începând cu anul școlar 2013-2014, titulatura școlii este cea actuală: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.