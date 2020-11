Părinţii de la o clasă de gimanziu de la Şcoala Tălpaş din judeţul Dolj reclamă faptul că de câteva săptămâni directoarea unităţii şolare nu mai vine la şcoală şi că au apărut mai multe deficienţe. Directoarea preda şi matematică la o clasă a V-a din şcoală, iar odată cu plecarea sa elevii ar avea de suferit. Revolta în rândul părinţilor a crescut după ce ar fi aflat că directoarea nu ar fi în ţară. Reprezentanţii ISJ Dolj spun însă că la unitatea şcolară directoarea a lăsat un concediu medical. Pentru a lămuri situaţia, ISJ Dolj a anunţat că va face un control la unitatea şcolară.

Reclamaţiile părinţilor către GdS referitoare la faptul că managerul unităţii şcolare nu îşi mai face orele de matematică de câteva săptămâni bune au început să apară din 23 octombrie.

” Având în vedere că trecem printr-o situaţie destul de dificilă la nivel mondial, iar elevii au pierdut foarte mult, la Şcoala Tălpaş, unde învaţă copilul meu, directoarea a plecat în Italia de trei săptămâni. Copii de clasa a V-a nu au profesor de matematică, diriginta nu se ocupă de soarta lor, nu au caldură, nu au condiţii umane de desfăşurare a cursurilor. Vă rog sa luaţi măsurile necesare pentru a desfășura orele de matematică”, a fost primul mesaj primit de GdS. Un alt mesaj a fost transmis pe 28 octombrie. În mesajul respectiv scria scurt „Este a patra săptămână în care nu se fac orele de matematică la clasa a V- a”.

Ore de matematică cu profesorul de geografie sau învăţătoarea?

Directoarea nu a revenit nici în această săptămână. „Intră ceilalti profesori când pot. Si nici directoarea nu a venit. Este tot în Italia şinuîn interes de serviciu. Copii merg toţi la şcoală. „, a scris un părinte.

Acesta a spus că „marţi, 3 noiembrie, elevii au făcut matematica cu profesoara de geografie. A venit şi o profesoară care face matematica la altă clasă în acelaşi timp şi le -a spus elevilor ce să scrie din carte”.

Ieri elevii au avut încă de dimineaţă două ore de matematică, din care una a fost făcută cu o învăţoare. „Azi (joi, 5 noiembrie ) la prima oră a intrat profesoara de matematică de la clasa cealaltă şi la ora a doua a venit o doamnă învăţătoare”, susţine părintele.

Şi nu este singura oră la care intră cadre didactice de la altă specialitate. Tot ieri elevii respectivi ar fi avut şi ora de educaţie tehnologică la care a intrat profesorul de limba română. Părinţii spun că au trimis mesaje în format electronic şi au sunat la ISJ Dolj şi au cerut să vorbească cu inspectorul şcolar general dar răspunsul a fost că „nu se poate pe motiv că este într-o şedinţă”.

Răspuns de la şcoală: Doamna director nu este în ţară

Am încercat să luăm legătura cu managerul unităţii şcolare, dar telefonul mobil este închis. Am sunat la şcoală pe telefonul fix de unde am aflat că „domna director nu este momentan”. La întrebarea când revine în cursul zilei răspunsul a fost că „doamna director nu este în ţară”. Şi reprezentanţii administraţiei locale au confirmat că de ceva vreme managerul nu mai este la şcoală, dar spun că nu cunosc motivul.

„Doamna director este şi consilier local şi a depus jurământul de învestire pe 23 octombrie, dar online. Nici la şedinţele Consiliului de Administraţie al şcolii unde avem un reprezentant al primarului şi un consilier local doamna director nu a fost. Ţinem legătura cu contabila pentru necesarul de materiale specifice acestei perioades. Pe 27 octombrie am avut şedinţă de Consiliu Local şi nu a mai participat. Nu cunosc motivul pentru care doamna director lipseşte de la şcoală”, a spus Gabriel Dănciulescu, primarul comunei Tălpaş.

ŞI ISj Dolj ştie că o învăţătoare predă matematica la gimnaziu

Am încercat să aflăm de la ISJ Dolj ce se întâmplă la Şcoala Tălpaş. Reprezenzanţii ISJ Dolj au spus că nu au înregistrat reclamaţii cu privire la la Şcoala Tălpaş. În ceea ce priveştre lipsa managerului din datele pe care le are ISJ Dolj, managerul a informat în scris că va lipsi şi şi-a delegat atribuţiile specifice funcţiei.

„Domna director de la Şcoala Tălpaş a depus un concediu medical la secretariatul unităţii şcolare Există, de asemenea, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj decizia de preluare de sarcini pe perioada concediului directorului”, a precizat inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt al ISJ Dolj. Se pare că respectiva decizie ar fi depusă din 14 octombrie.



Cât priveşte orele de matematică de la clasa a V-a, purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj a spus că „au fost efectuate de un alt cadru didactic de matematică şi de un învăţător”. Cât va mai dura situaţia este însă o întrebare la care nimeni nu ştie să răspundă deocamdată. Pentru a lămuri ce se întâmplă la Şcoala Tălpaş reprezentanţii ISJ Dolj au precizat că vor face un control la şcoală. „O echipă a ISJ Dolj se va deplasa la unitatea şcolară pentru a verifica cele semnalate” , a spus inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu.