Școli deschise în localități lovite de pandemie

Localităţile Podari, Teasc, Segarcea şi Seaca de Câmp au incidenţa cazurilor de infectare de peste 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile şi au intrat în scenariul roşu, de ieri, conform deciziei Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj. Şcolile au rămas însă ieri deschise. O parte dintre manageri au solicitat însă ca şi activităţile faţă în faţă să fie suspendate, iar alţii au cerut ca unităţile de învăţământ să treacă din scenariul verde în scenariul galben.

Una dintre unităţile şcolare care rămâne deschisă, în ciuda scenariului în care se află localitatea, este şcoala de la Seaca de Câmp. Managerul unităţii de învăţământ a spus că a propus Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj dar şi DSP Dolj ca să treacă din scenariul verde în scenariul galben, pentru că nu au avut cazuri de infectări în rândul cadrelor didactice sau al elevilor. De altfel, managerul spune că a propus acest scenariu pentru că efectivele de elevi sunt mici.

„Am propus să ISJ Dolj şi DSP Dolj să fim în scenariul galben. Nu avem copii infectaţi şi nici profesori. O să lucrăm însă cu jumătate de elevi acasă şi jumătate la şcoală. Efectivele sunt mici. Media este de 12 elevi în clasă şi dacă vom funcţionala jumătate, adică în clase vor fi câte şase. Între elevi va fi distanţă de mai mult de un metru. În plus nu am avut cazuri de infecatre în rândul elevilor sau al profesorilor. Aceştia din urmă fac naveta cu maşina personală şi se deconzează cheltuielile. În ceea ce priveşte elevii, rotirile pentru online se fac săptămânal. Elevii care rămân acasă vor lucra şi pe Zoom şi pe WhatsApp. În perioada următoare vor avea la dispoziţie pentru a lucra online şi platforma gratuită a Ministerului Educaţiei”, a spus Eugenia Dan, directorul Şcolii gimnaziale Seaca de Câmp.



La Teasc 30% din elevii de gimnaziu vor sta acasă



Şi la Teasc localitatea cu incidenţă peste 3 la mia de locuitori, sşcoala, ieri, a funcţionat cu toţi elevi, însă potrivit managerului s-a întrunit Consiliul de Administraţie şi a propus trecerea din scenariul verde în scenariul galben.

„În acest moment suntem în scenariul verde. Aşa am funcţionat de la începutul anului. După ce am văzut decizia CJSU Dolj am întrunit consiliul de administraţie al şcolii pentru a anliza situaţia şi am propus să intrăm din 4 noiembrie în scenariul galben. În acest scenariu elevii din clasele primare vor veni toţi la şcoală, iar la gimnaziu o treime din ei vor sta acasă online. Practic, la gimnaziu unde efectivele sunt în medie de 18 elevi, şase dintre ei, prin rotaţie, vor învăţa online. Până acum nu am avut cazuri de infectare în rândul profesorilor care fac naveta cu maşina personală sau cu autobuzul şi nici în rândul elevilor şi avem 214 copii, cifră care include şi preşcolarii”, a spus Cosmin Floricel, directorul Şcolii gimnaziale Teasc.



Podari şi Segarcea au propus să treacă în scenariul roşu



La Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea au fost înregistrate cazuri de infectări în rândul cadrelor didactice. Ieri după ce au văzut decizia Consiliului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, membrii consiliului de administraţie al unităţii şcolare au propuse trecerea tuturor cursurilor în scenariul roşu.

„Am făcut o adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi către Direcţia de Sănătate Publică Dolj pentru a trece în scenariul roşu. Până acum unitatea şcolară a fost jumătate în scenariul galben şi jumătate în scenariul 3 pentru că au fost cazuri de Covid 19 în rândul cadrelor didactice. Ne apropiam de sfârşitul perioadei de izolare, dar acum localitatea este în scenariul roşu. „, a spus a Claudiu Gavrilă, directorul Liceului „Horia Vintilă” din Segarcea. Potrivit managerului la liceul din Segarcea sunt 717 elevi. Şi la Şcoala gimnazială Podari, localitate tot în scenariul roşu, consiliul de administraţie a propus ieri trecerea cursurilor online.

În Dolj, 126 de unităţi sunt în scenariul roşu

În judeţul Dolj, conform datelor publicate ieri de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 285unități de învățământînScenariul 1 cu participarea zilnică față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.

Alte 154 unități de învățământ sunt în Scenariul 2 . Acesta presupune participarea zilnică, față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. În 126 unități de învățământ sunt în scenariul 3 cu participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Conform ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.