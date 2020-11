Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor reveni la școală fizic pentru a se pregăti în vederea susținerii Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, chiar dacă școlile sunt în scenariul roșu.

Ministrul Educației, Monica Anisie, nu a precizat însă când ar urma să se întâmple acest lucru.

„Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua,” a spus ministrul Anisie.

Între timp, grădinițele și școlile ar putea fi redeschise gradual, fără se se mai țină cont de rata de incidență a infectării cu virusul SARS CoV-2. Este varianta analizată acum de autorități, potrivit unor surse citate de EduPedu.ro.

Se ia în calcul redeschiderea pentru început a grădinițelor și a învățământului primar.