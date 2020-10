Transferul elevilor, tot mai dificil

Transferul elevilor a devenit tot mai dificil. Managerii unităţilor şcolare din Craiova spun că cel mai mare val de cereri de transfer l-au avut în vară, înainte de începerea anului şcolar. După ce au început anul şcolar actual au fost acceptate la transfer doar situaţiile excepţionale. În aceste condiţii, o bună parte din cererile care au ajuns spre aprobare la ISJ Dolj au fost respinse.

Transferul elevilor este reglementat de Regulamentul pentru Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) care a suferit modificări înainte ca elevii să revină în bănci. Cele mai multe cereri de transfer erau înregistrate mai ales la liceu în clasa a IX-a. Elevii erau mutaţi la liceele la care nu reuşeau să fie admişi din cauza mediei prea mici. Anul acesta a fost impusă condiţia de medie şi astfel o bună parte din cereri nu au mai fost validate. În plus, odată cu pandemia nu pot fi acceptaţi mai mult de trei elevi peste numărul maximum prevăzut de legislaţie pentru fiecare nivel de studiu. În aceste condiţii, numărul de cereri a scăzut considerabil şi cei care şi-au încercat norocul au fost refuzaţi.



„De la începutul anului şcolar am avut 15 cereri de transfer. Dintre acestea doar două cereri de transfer au fost acceptate şi restul au fost respinse. Transferurile nu mai sunt acceptate decât în situaţii excepţionale, cum ar fi schimbarea de domiciliu, dar dintr-un judeţ într-altul sau dintr-o localitate în alta şi nu pentru că au schimbat cartierul. Şi a mai fost un transfer pentru motive medicale, dar elevul respectiv îndeplinea şi condiţia de medie „, a precizat Dana Coşei, juristul ISJ Dolj.

Cele mai multe cereri au fost în vară

Şi managerii unităţilor de învăţământ spun că cel mai mare număr de cereri de transfer a fost în vară, când permitea regulamentul. Cele mai vizate sunt colegiile de top din Craiova. „De la începutul anului şcolar nu am mai avut cereri de transfer pentru că nu avem voie, după noul regulament. În vară am avut multe solicitări. Au fost 130 de cereri de transfer, din care 60 numai la clasa a X-a. În timpul anului şcolar nu mai putem accepta transferuri, decât pentru situaţii excepţionale cum ar fi schimbarea localităţii de domiciliu”, a spus Liviu Cotfasă, managerul Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova.

La Colegiul „Carol I” din Craiova, după începerea anului şcolar cereri de transfer au fost în special la gimnaziu. „Până la 31 august avem 52 de transferuri şi după 1 septembrie au fost acceptate nouă transferuri, din care opt la gimnaziu şi unul la liceu, care are şi acordul de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj”, a spus Angel Cristian Stăiculescu. directorul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.

Şi alte şcoli din Craiova au limitat transferurile

Şi la alte colegii din oraş au mai fost limitate transferurile. „De la începutul anului şcolar nu am mai făcut nici un transfer pentru că ne ne mai permite legislaţia. Transferuri am avut în vară. La liceu cei mai mulţi elevi au cerut să se vină la profilul filologie. Pentru clasele de ştiinţe exacte au fost mai puţine cereri. Pentru gimnaziu am primit solicitări numai pentru situaţiile în care familia îşi muta domiciliu sau dacă elevii mai aveau fraţi în unitatea noastră de învăţământ”, a precizat Adrian Stroe, directorul Colegiului Naţional „Ştefan Velovan” din Craiova.

Şi la şcolile gimnaziale au fost limitate transferurile.

„În vară au fost cereri pentru transfer. Dar au fost elevi care au cerut să plece şi elevi care au venit în loc. În timpul anului şcolar nu am mai avut multe cereri pentru că legea nu ne mai permite să trecem peste numărul maxim. Am primit doar cazurile excepţionale, cum ar fi cazul unei eleve care a venit la noi înainte de scenariul roşu. Este o elevă care a venit din Canada. Pentru alte situaţii, cereri se depun doar în perioada vacanţei intersemestriale”, a precizat Ioana Genoveva, directorul Şcolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova.

Când se mai pot depune cereri de transfer

Managerii unităţilor şcolare spun că cereri de transfer, pentru alte sitzaşii decâ cele excepţionale, se pot depune în vacanţa intersemestrială. În cazul elevilor de liceu, aceştia trebuie să îşi păstreze profilul şi specializarea pentru că în vacanţa intersemstrială nu se mai susţin examene de diferenţe, susţin managerii unităţilor şcolare. Conform Regulamentului pentru Organizarea şi Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ, transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.



Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele situaţii: la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti; în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică; de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar; de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de

predare bilingv la celelalte clase; în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.