Mărturii din culisele şcolii online: Elevii au şi 7 ore pe zi şi acuză dureri de ochi şi oboseală

Craiova are toate unităţile şcolare în scenariul roşu până pe 3 noiembrie. Elevii de la clasele primare şi preşcolarii sunt până atunci în vacanţă, dar elevii de la gimnaziu şi liceu fac în continuare lecţii. După cum arată datele privind rata de infectare la nivelul oraşului, managerii dau mici şnase ca unităţile şcolare să se redeschidă. Totodată, ei spun că şcoala online a devenit obositoare şi că sunt nevoiţi să găsească soluţii mai ales pentru elevii din clasele mai mari, care au şi şapte ore pe zi şi care au început să acuze dureri de ochi şi oboseală. Nici pentru profesori nu este deloc mai simplu, pentru că dacă îşi fac conştiincios datoria timpul de lucru a crescut foarte mult. Ce spun medicii însă despre lucrul în faţa calculatoarelor şi ce măsuri se pot lua pentru sănătatea copiilor.

Şcoala online aduce multe provocări directorilor dar şi profesorilor. Prima provocare a fost de a învăţa să folosească platformele. Unii nu au reuşit, alţii da. „Cadrele didactice au făcut cursuri chiar cu cei de la Google, care au venit şi au asigurat întreg sistemul de predare online şi de la şcoală. Profesorii au învăţat de la cei care au platformele ce materiale să ofere la lecţiile online pentru a se putea descurca mai uşor. Au făcut aceste cursuri în vară”, a precizat Alexandrina Năstase, managerul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova.

Încep orele la 9 dimineaţa şi termină la orele 16.00

Orele în sistem online au adus însă noi probleme, pentru că elevii au de studiat tot atâtea materii cu aceleaşi programe stufoase ca la lecţiile faţă în faţă. Elevii trebuie să stea astfel în faţa calculatorului şi şapte ore pe zi şi au ajuns să acuze dureri de ochi şi oboseală.



„Copiii au fost foarte fericiţi şi cuminţi când au venit la şcoală, chiar şi în scenariul galben. Acum se plâng că îi dor ochii şi că sunt obosiţi pentru că stau mult la calculator. De exemplu, elevii de la clasele a VII-a şi a VIII-a au şapte ore pe zi. Încep orele la 9.00 dimineaţa pentru ca să îi lăsăm să mănânce micul dejun şi termină la ora 16.00. După acest program sigur că primesc şi teme, pe care le rezolvă după ore şi le trimit pe mailurile de serviciu ale profesorilor. Au ca variante să rezolve temele pe calculator şi să le trimită sau să le facă pe foi şi să facă poză să trimită rezolvarea”, a mai explicat managerul Alexandrina Năstase, managerul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova

Şi durerile de ochi şi oboseala ţin tot de sănătate

Managerii spun că dacă „elevii nu vin la şcoală pentru a avea grijă de sănătatea lor în această perioadă de pandemie, atunci trebuie luat în calcul şi faptul că şi durerile oculare şi oboseala ţin tot de starea de sănătatea lor şi trebuie căutate soluţii”. La nivelul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova managerul spune că a făcut un orar astfel încât orele să nu se mai desfăşoare exclusiv online.



„În funcţie de orarul pe care îl au am stabilit ca unele materii să le facă pe platformă, iar la altele să se facă asincron, să le trimistă materiale şi fişe de lucru. Am consultat şi studiile de specialitate privind timpul pe care îl pot petrece copiii în faţa ecranelor şi am stabilit şi durata orelor online. Astfel, aceste ore onşine sunt de maximum 45 de minute la clasa a VIII-a cu pauză de 25 de minute. La elevii din clasa pregătitoare am decis ca ora să fie de maximum 35 de minute, iar la celelalte clase ora este de 40 de minute cu pauze între ele”, a mai spus managerul Alexandrina Năstase.

Profesorii au mai multe sarcini

Managerii de şcoli spun că profesorii care sunt conştiincioşi şi fac orele online lucrează mult mai mult acasă decât lucrau la şcoală. La Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova, managerul spune că pentru a mai reduce din timpul de lucru al cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ au început să creeze o bibliotecă online, cu materiale pentru lecţiile pe platforme.



„Vrem să facem o bibliotecă virtuală a şcolii cu materiale speciale pentru aceste lecţii online pentru că şi profesorii stau şi mai mult în faţa calculatoarelor. După ce termină de predat şi unii dintre ei au şi la cinci clase pe zi, trec la corectarea temelor şi apoi trec să facă materiale pentru a le prezenta în ziua următoare. E foarte mult de lucru. Cred că această bibliotecă online care înseamnă strângerea materialelor create în această perioadă ar fi de mare ajutor pe viitor”, a mai spus managerul Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova.

Ce spun medicii oftalmologi

La nivel ideal, expunerea la ecrane a copiilor ar trebui să se întâmple cât mai rar, spune medicul oftalmolog Daniela Cicoş. „Pentru copiii mici, cu vârsta până la 5-6 ani, indicat ar fi maxim o oră, iar pentru copiii din clasele primare, două ore. Pentru adolescenţi, ar fi bine ca timpul petrecut în faţa ecranului să nu depăşească 4 ore”.

Expunerea prelungită la ecranele tabletelor, telefoanelor, laptopurilor poate duce la efecte negative asupra stării de sănătate: „Pot apărea dureri de cap, vedere înceţoşată, senzaţia de nisip în ochi sau ochi uscat, înroşirea ochilor, iar pe termen lung, declanşarea viciilor de refracţie – miopia fiind cea mai frecventă”, mai spune medicul Daniela Cicoş.

De altfel, studiile derulate la nivel mondial în anul 2019 ne demonstrează că cel puțin o parte a creșterii la nivel mondial al numărului de miopi ar avea de-a face cu activitățile legate de expunerea directă la ecranele digitale și perioada de timp petrecută în fața monitoarelor.

„Date statistice arată că în Statele Unite numărul persoanelor ce dezvoltă miopie s-a dublat față de anul 1970, iar în Asia, circa 90% din adolescenți și adulți sunt miopi! Aceleași studii arată că petrecerea timpului în aer liber, în special în primii ani ai copilăriei, poate încetini progresia miopiei”, spune oftalmologul Anca State.

Cum se pot diminua efectele negative ale expunerii la ecrane

Pentru a diminua efectele negative ale expunerii la ecrane asupra vederii, este indicat să se facă pauze dese.

„La fiecare oră, privim 1-2 minute un obiect aflat la distanţă, clipim des. Mai există regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute petrecute în faţa ecranului, facem 20 de secunde pauză şi privim un obiect la distanţa pentru relaxarea musculaturii oculare”, menţionează dr. Cicoş. Lacrimile artificiale pot fi utilizate pentru hidratarea suprafeţei oculare şi eliminarea senzaţiei de ochi uscat, iar ochelarii cu protecţie pentru calculator pot fi indicaţi după consult oftalmologic, cu sau fără dioptrie, adaugă specialistul, care subliniază şi importanţa controlului oftalmologic de rutină: la şase luni pentru purtătorii de ochelari şi la un an pentru cei care nu folosesc.