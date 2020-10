În Dolj, şcoala online este suportată tot din buzunarul părinţilor

În Craiova, toate unităţile de învăţământ sunt în scenariul roşu. Toţi elevii şi profesorii desfăşoară activităţi online, teoretic. În practică, predarea online mai are sincope. La liceu, elevii care locuiesc în mediul rural nu au tot timpul acces la lecţiile online şi asta pentru că semnalul la internet este slab. Unii dintre ei mai merg în localităţile învecinate să ia lecţiile de la colegi sau rude. În alte cazuri, profesorii le-au dat pe suport de hârtie lecţiile în avans şi câteva fişe de lucru. Managerii speră ca perioada online să nu se mai prelungească şi elevii să revină în bănci.

Ieri a fost prima zi în care toate unităţile şcolare din Craiova au intrat în scenariul roşu. Situaţia de acum nu este cu nimic diferită de cea din anul şcolar anterior. Elevii trebuie să se descurce cu tehnica de acasă. Cele mai grele situaţii sunt la şcolile profesionale unde sunt elevi fără posibilităţi materiale reduse.Nu au calculator sau tabletă. În plus, locuiesc în localităţi rurale, în care semnalul la telefon este foarte slab. De altfel şi în Craiova, se regăseşte această problemă în cartierele mărginaşe, cum ar fi Mofleni sau Popoveni. Tabletele cu internet nu au ajuns, prin urmare, unii profesori au apelat la diverse soluţii. De exemplu, la Liceul „George Bibescu” din Craiova la unele discipline elevii au primit lecţiile pe suport de hârtie.



„Am anticipat situaţia de ceva vreme. Eu la disciplina mea, le-am dat elevilor un suport de cursuri pe hârtie şi fişe de lucru. Se fac lecţii şi online”, a spus Petre Cauc, directorul Liceului Tehnologic „George Bibescu” din Craiova. La această unitate şcolară se aşteaptau 160 de tablete. Elevii se descurcă pe cheltuiala părinţilor. „În general, elevii se descurcă pe telefon. Am avut şi situaţii de elevi care nu aveau telefoane performante şi părinţii au făcut un efort şi le-au cumpărat. Sunt elevi care mai apelează la rude din localităţi apropiate. Încercăm să o scăldăm, două săptămâni nu este mult. Mai grav este dacă se va prelungi perioada aceasta”, a spus Petre Cauc, directorul Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova.

Soluţii alternative pentru elevii care nu au acces la internet

Managerii cunosc îndeaproape situaţia elevilor, prin urmare nici cerinţele nu pot fi prea mari. Astfel, în perioada asta profesorii care fac evaluări sau pun absenţe vor face acest lucru ţinând cont şi de situaţia economică a elevilor.



„Am fost în scenariul verde de la începutul acestui an şcolar. Acum desfăşurăm lecţii online. Trebuie să ne conformăm. Dacă am reuşit în primăvară, reuşim şi acum. Este adevărat că avem şi elevi care stau înlocalităţi unde nu au semnal la telefon. În aceste condiţii, atunci când fac evaluări sigur că nu pot să evalueze mai slab pe cei care nu pot participa la lecţia online care se face Zoom sau pe Google Classroom. Pentru ei trimitem materialul de lucru pe email sau pe whatsapp. Dacă elevii respectivi îşi dau silinţa şi trimit şi ei fişele lucrate, sigur că trebuie şi ei notaţi pentru că au depus un efort. Profesorii caută mereu soluţii pentru astfel de situaţii. Am colegi care s-au filmat şi au trimis lecţia înregistrată”, a spus Cristian Pătraşcu, directorul Liceului CFR Craiova.

La capitolul tehnică situaţia nu este prea strălucită. „Două treimi din cei 1.114 elevi pe care îi avem în şcoală sunt pe lista de aşteptare pentru tabletă”, a mai spus managerul Liceului CFR din Craiova.

Cum se pun absenţe?

Nici la Liceul „Constantin Brâncuşi” din Craiova, situaţia nu este mai roz în privinţa tehnicii pe care o au elevii acasă. „Am cerut 300 de tablete, pentru elevii de la şcoala profesională”, a spus Laurenţiu Puicin, directorul Liceului „Constantin Brâncuşi” din Craiova. La lecţiile online, elevii se descurcă în general pe telefoanele pe care le-au cumpărat părinţii.

„Avem doi sau trei copii fără internet. Am vorbit în localităţile respective cu directorii de şcoli gimnaziale ca să îi lase şi pe ei să lucreze. Săptămânile de practică le vom reprograma ca să poată să facă activitatea la angajator, să nu fie practică online. În rest, 99% dintre elevi au măcar telefon mobil şi sunt prezenţi la lecţii pe G Suite, pe Zoom sau primesc pe whatsapp. De exemplu, la istorie eu le trimit câte un film şi apoi discutăm liber pe Zoom”, a spus Laurenţiu Puicin, directorul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Craiova. Activitatea online nu este lipsită de sincope.

” Mai sunt sincope însă în învăţământul online. Elevii nu aud ce le spune profesorul sau nu văd ce scriu pe tabla interactivă. Învăţământul online nu are eficienţă ca cel faţă în faţă. Mai pică aplicaţia şi elevul nu poate reveni”, a mai spus directorul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi”.

În perioada lecţiilor online, profesorii vor face şi prezenţa.

„Facem prezenţa dar la absenţe depinde şi de motivul pentru care elevul a absentat. Profesorii vor trece absenţele în cataloage şi după ce vor vorbi cu familia sau profesorii diriginţi care le cunosc copiilor mai bine situaţia de acasă. Nu se poate trece absenţa unui elev căruia i-a picat aplicaţia. În general, cadrele didactice ştiu cine a închis aplicaţia intenţionat că s-a plictisit şi cine nu a mai reuşit să intre din cauza altor probleme”, a mai managerul Laurenţiu Puicin.

Online-ul nu se face unde nu solicită părinţii

Lecţii online se fac şi la unităţile de învăţământ care funcţionează în scenariul hibrid. Asta tot în teoreie. În practică este greu de aplicat. Mai ales la preşcolari. De exemplu,la Bârca, grădiniţa este în acest scenariu,dar se fac activitîţi doar cu copiii care sunt prezenţi în clase.

„Nu facem online la grădiniţă. Părinţii nu au solicitat acest lucru. Avem 27 de copii din grupoele mijlocie şi grupa mică care stau acasă. Nici nu ştiu cum ar face online copii de 2-3 ani care stau în grija bunicilor?”, spune Petre Dumitru, directorul Liceului „Adrian Păunescu” Bârca.