Programul „Şcoală după şcoală”, afectat de pandemie

Şcolile gimnaziale din Craiova nu mai susţin derularea programului „Şcoală după Şcoală”, iar în judeţ acest program funcţionează deocamdată doar la unităţile care au în derulare proiecte pe fonduri europene. În rest, managerii spun că se mai gândesc asupra posibilităţii de a oferi programul „Şcoală după Şcoală”. Totul depinde şi de cum va evolua situaţia epidemiologică.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a dat aviz pentru 15 unităţi şcolare din Craiova şi judeţ ca în acest an şcolar să implementeze programul „Şcoală după Şcoală”, dar a renunţat repede la el din cauza problemelor apărute din lipsa spaţiilor. Managerul şcolii a spus că va relua acest program după ce se va reveni la normalitate.

Altă unitate de învăţământ care apare pe listă ca având avizat acest program este Şcoala gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova. Nu l-a pus însă în practică. Managerul spune că cel puţin în acest an şcolar nu îl va mai implementa.



„Demersurile pentru programul „Şcoală după şcoală” pentru anul şcolar 2020-2021 le-am făcut din lunile ianuarie, februarie 2020. Avem autorizaţie de la DSP Dolj şi aviz de la ISJ Dolj. Nu am demarat însă acest program din cauza pandemiei. Având în vedere situaţia epidemiologică, în acest an şcolar nu vom avea acest program. Poate din anul şcolar următor. Am informat părinţii de această decizie pentru a se orienta spre alte opţiuni”, a spus Cerasela Cremene, directorul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova. Potrivit managerului, la această unitate de învăţământ programul „Şcoală după Şcoală” a fost autorizat în ianuarie 2018 şi în anii şcolari anteriori frecventat de 25-30 de elevi. Alte unităţi de învăţământ din Craiova care aveau acest program în anii anteriori nu au mai depus cerere pentru a-l aviza în acest an şcolar.

Liceul „Voltaire” are After School

Unitatea de învăţământ din Craiova care are „Şcoală după şcoală” este Liceul „Voltaire”. La noi programul Şcoală după şcoală pentru liceu este susţinut voluntar de cadrele didactice ale şcolii. În acest an şcolar, programul se realizează fizic în clasă dacă elevii sunt din aceeaşi grupă sau online dacă sunt din clase diferite.

La liceu „Şcoala după Şcoală” înseamnă pregătire pentru performanţă, pregătire pentru dezvoltare personală, ateliere pentru teatru, dezbateri dar şi pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat”, a spus Dorina Popi, directorul Liceului „Voltaire” din Craiova.

Pregătiri pentru a începe programul la Işalniţa şi Cârcea

În judeţ, programul Şcoală după şcoală este susţinut prin diverse proiecte pe fonduri europene. La Işalniţa şi la Cârcea, conform documentaţiei pentru avizarea programului, Şcoală după Şcoală este susţiunut de administraţiile locale. În acest an şcolar însă deocamdată nu a început implementarea lui.

„Am primit avizul de la ISJ Dolj pentru derularea acestui program, dar pentru a-l începe ne mai consultăm cu autorităţile locale, avânbd în vedere contextuş epidemiologic. La noi acest program este pentru clasele primare, care în scurt timp vor intra în vacanţa intersemestrială. Poate după această vacanţă vom relua acest program”, a spus Carmen Velişcu, directorul Şcolii gimnaziale „Eliza Opran” Işalniţa. Şi la Cârcea se fac pregătiri.

„Am obţinut avizul de la ISJ Dolj pentru programul Şcoală după Şcoală şi urmează să îl demarăm cât mai repede. Mai avem de rezolvat câteva probleme la cantina şcolii. Nu avem o dată fixă. Totul depinde şi de contextul epidemiologic”, a precizat Adrian Velişcu, directorul Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea.

„Şcoală după şcoală” pe fonduri europene în mediul rural

Unele şcoli din judeţ au programul „Şcoală după şcoală” prin proiecte finanţate cu fonduri europene. Exemple în acest sens sunt Şcoala gimnazială Breasta, Şcoala gimnazială Cerăt, Şcoala gimnazială Ghidici, Şcoala gimnazială Drăgoteşti sau Şcoala Bistreţ şi LIceul Teoretic „Adrian Păunescu”. Aceste proiecte se derulează din anii anteriori. Odată cu declanşarea pandemiei au apărut modificări şi în modul de derulare a activităţilor.

„Programul Şcoală după şcoală funcţionează. Avem 172 de elevi care beneficiază. Sunt elevi de la învăţământul primar şi de la gimnaziu. Programul va fi însă până în martie 2021. El se desfăşoară la noi la şcoală din 2017. Anul acesta din cauza pandemiei grupele sunt mai mici de 13 elevi. Nu mai avem grupe de 25-30 de elevi”, a spus Dumitru Petre, directorul Liceului Tehnologic „Adrian Păunescu” din Bârca. Programul Şcoala după şcoală se extinde în mediul rural. „Avem cereri pentru aprobarea programului la alte patru unităţi de învăţământ din judeţ, Şcoala Secu, Şcoala Brabova, Şcoala Greceşti, Şcoala Constantin Gerota din Calafat”, a precizat Alexandru Gâdăr, inspector şcolar general adjunct în cadrul ISJ Dolj.