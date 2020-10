S-au deschis facultăţile. Online

Centrele universitare din Craiova au deschis porţile virtual. La Universitatea din Craiova anul acesta sunt 7.000 de studenţi „boboci” la studii de licenţă, master şi doctorat. Nu au mai trăit emoţia noului început pe scările universităţii sau în sala de festivităţi. Noul început a trecut on-line, sub mesajul „împreună pretutindeni”.

Pe facebook dar şi pe site-ul Universităţii din Craiova au fost postate filmuleţe cu imagini din anii anteriori, având pe fundal imnul Gaudeamus Igitur. Rectorul Universităţii din Craiova a transmis un mesaj de început prin care a subliniat că trecem printr-o perioadă neanticipată şi că suntem martori şi participanți la o etapă a evoluției umanității.

An universitar care va intra în istorie

Conform datelor transmise de reprezentanţii Universităţii din Craiova, în noul an universitar sunt puţin peste 19.000 de studenţi, dintre care 7.000 sunt „boboci”, la diverse programe de studii. Întâlnirea cu emoţia primei zile a unui nou an de studenţie a fost programată online. Acolo studenţii au regăsit mesajul solemn al rectorului, prof.univ.dr Cezar Ionuţ Spînu, care a subliniat că este un an universitar care va intra în istorie.



„Ne regăsim la începutul unui an universitar care va intra în istorie. Suntem martori şi participanți la o etapă a evoluției umanității la care nu ne-am fi gândit la festivitatea de deschidere de anul trecut. Atunci ne regăseam emoționați şi dornici de un nou început în Aula „Mihai I al României”. Acum ne regăsim în spațiul virtual, îngrijorați, atenți la sănătatea noastră şi a celor apropiați, mai atenţi cu timpul pe care îl avem la dispoziţie”, a spus rectorul.

„Este un an care poate revela oportunităţi nebănuite”

Noul început a fost comparat cu anii anteriori, subliniind faptul că profesorilor le lipseşte bucuria şi entuziasmul studenţilor cu care se întâlneau în sălile de curs.



„Anul trecut bobocii începeau aventura noului tip de program, a noilor libertăţi şi responsabilităţi. Anii terminali se concentrau pe examenele de licenţă și dizertaţie, pe carierele pentru care se pregătiseră. Ceilalţi trăiau din plin bucuria revederii cu colegii, cu profesorii, bucuria şi speranţa de a face mai bine, de a lucra mai mult, de a căuta noi şi noi oportunităţi pentru a-şi croi un drum cât mai trainic în viaţă. Noi, cadrele didactice, intram în săli cu bucuria tinereţii voastre, impresionaţi de entuziasmul celor mai mulţi dintre voi. Anul acesta ne regăsim într-un context schimbat, aglomerat de responsabilităţi mult mai mari şi cu provocări pe măsură”, a mai spus rectorul, Cezar Spînu.

El i-a încurajat pe studenţi că pot să apară noi oportunităţi.



„Fiecare început de an universitar însemna o nouă aventură a cunoaşterii, a ştiinţei. Anul acesta avem parte, în plus, şi de o aventură a autocunoaşterii, a depăşirii barierelor, a propriilor limite. Dar,vă invit să nu excludem faptul că este un an care poate revela oportunităţi nebănuite, aşa cum nebănuite au fost problemele pe care trebuie să le depăşim împreună. Trebuie să fim atenţi şi deschişi!”, a fost mesajul rectorul Universităţii din Craiova. Studenţii au fost îndemnaţi să se implice totodată şi în proiectele cu fonduri europene ale Universităţii din Craiova, iar pentru profesori mesajul a fost să apeleze mai mult la creativitate. La final, rectorul Universităţii din Craiova a precizat că speră să se revadă cu studenţii cât mai curând în sălile de curs.