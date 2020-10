Ping-pong cu elevii de la Colegiul „Carol I” din Craiova

Elevii Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova au fost făcuţi mingi de ping-pong în aceste zile. Marţi seara elevii au primit informarea că se suspendă cursurile la şcoală ca urmare a confirmări a trei cazuri de Covid la clase diferite. În ziua următoare, situaţia s-a schimbat radical. Elevii au fost informaţi că de azi trebuie să revină la şcoală pentru că DSP Dolj nu a dat aviz favorabil propunerii. Vor rămâne acasă doar cei din clasele în care au fost confirmate cazurile. Cum a fost posibilă întoarcerea propunerii din partea Consiliului de Administraţie al şcolii? Cum a motivat DSP Dolj?

Schimbări de la o zi la alta

Informaţia că şi Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova închide porţile s-a răspândit rapid în oraş marţi seara, imediat după ce Consiliul de Administraţie a votat trecerea la cursuri on-line. Nici nu avea cum să nu se afle de decizie, dacă luăm în calcul că unitatea are peste 1.000 de elevi care au şi fost informaţi rapid că din 30 septembrie vor trece on-line. Numai că ieri, după ora prânzului, unitatea şcolară a primit o informare de la DSP Dolj că nu se acordă aviz pozitiv propunerii C.A-ului.

” Vă anunţăm că după analiza epidemiologică a situaţiei nu avizăm propunerea Consiliului de Administraţie privind suspendarea cursurilor în toată unitatea de învăţământ, deoarece cei trei copii detectaţi pozitiv cu Covid 19 învaţă în corpuri de clădire complet separate, având circuite funcţionale total separate, cicluri separate de învăţământ, ore separate de intrare la clasă, pauze separate”, se arată în adresa de informare către Colegiul „Carol I” din Craiova.

DSP Dolj recomandă anchetă epidemiologică şi indică greşit respectarea unui articol din ordinul comun. Trimite reprezentanţii şcolii către articolul 15 din ordinul comun care prevede că DSP-urile informează şcolile despre apariţia cazurilor noi de Covid 19.



„În consecinţă, vă rugăm să respectaţi prevederile articolului 15, alin 3 ale Ordinului MEC 5487/MS 1494/2020 şi Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei de Covid 19 şi să transmiteţi ancheta epidemiologică efectuată de către cabinetul medical al şcolii şi tabelul cu elevii din clasele în care învaţă cei trei elevi”, se arată în adresa DSP Dolj.

Cum s-a procedat?

ManagerulColegiului „Carol I” a precizat că imediat după ce a primit informările de la DSP Dolj cu privire la cazurile confirmate de Covid 19 şi a văzut că sunt trei îmbolnăviri în rândul elevilor nu a făcut altceva decât să respecte ordinul comun.

„Informările de la DSP Dolj privind cazurile de Covid 19 le-am primit, pe rând, adică la ore diferite. Imediat ce am avut situaţia epidemiologică creionată, cu trei cazuri pozitive, am întrunit Consiliul de Adminsitraţie al şcolii on-line şi am făcut propunerea de suspendare a cursurilor faţă în faţă. Noi am luat o decizie în baza ordinului comun al Ministerului Sănăţii şi al Ministerului Educaţiei. Dacă sunt alte proceduri de natură medicală, sigur, noi le respectăm”, a spus Cristian Stăiculescu, directorul Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova.



Profesorii spun că s-au consultat cu reprezentanţii mai multor instituţii. Ei susţin că au întrebat reprezentanţii DSP Dolj înainte de a face propunerea şi au avut un acord, dar nu oficial.

Managerul are altă variantă :” De la DSP Dolj ne-au transmis că o să ne trimită o adresă de care trebuie să ţinem cont”. Şi prefectul ar fi ştiut de propunere. „Domnul prefect a discutat telefonic şi cu directorul Colegiului Naţional „Carol I”, cu doamna Andreescu şi cu doamna Sună şi le-a solicitat să ajungă, cât mai urgent, la un consens privind situaţia de la această unitate de învăţământ”, au declarat reprezentanţii Prefecturii Dolj.

Profesorii:” Noi am mers şi mergem de la o clădire la alta „

Părerile cadrelor didcatice privind suspendarea cursurilor sunt împărţite. Unii dintre ei susţin că nu sunt de acord cum s-a tranşat situaţia la DSP Dolj.

„Ni se comunică de la DSP Dolj că nu primim aviz favorabil pentru cursurile on-line, deoarece elevii confirmaţi cu Covid 19 sunt în clădiri diferite, dar noi ca şi profesori mergem de la un corp de clădire la alta. Unii au cursuri şi la primar şi la gimnaziu şi la liceu. Personal, cu unul dintre elevii care au fost confirmaţi cu Covid 19 am petrecut patru ore într-o zi. Este adevărat că am purtat mască, dar apoi am fost şi la alte clase din alte clădiri. Apoi, ne-am întâlnit între noi cadrele didactice. În plus, dacă avem 10 cazuri într-o clădire şi două cazuri în alta, cum facem? Ce decizii luăm? Cum predăm?”. se întreabă un cadru didactic.



Şi managerul confirmă că într-o zi profesorii au ore în corpuri de clădiri diferite. ” Şcoala are patru corpuri de clădiri. Dar avem şi profesori care predau şi la liceu şi la gimnaziu şi poate şi la primar”, a mai spus managerulCristian Stăiculescu.

Cursurile se suspendă prin hotărârea CJSU după avizul DSP şi ISJ. Profesorii cer completări

Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi MEC pentru prevenirea îmbolnăvirilor prevede că „Decizia de suspendare a cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față“ se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, după obținerea avizului inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene și respectiv a municipiului București, în următoarele circumstanțe”.

Şi la punctul b al ordinului scrie ” la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz”.



Profesorii spun că sunt multe nelămuri în privinţa modului de a acţiona.

„Dacă nu propuneam suspendarea cursurilor la DSP Dolj şi cineva făcea o plângere penală strict pe ce scrie în ordinul comun cu cele trei cazuri, ce făceam? Dacă în intervalul de timp în care aşteptam răspunsul cu elevii în clase apăreau şi alte cazuri de infectare, cum împărţeam vina? Credem că legea este ambiguă şi am avea nevoie de precizări şi completări”, a spus un alt cadru didactic. La Colegiul „Carol I” după două zile de frământări s-a ajuns la concluzia că majoritatea elevilor revine în bănci, iar acasă rămân doar cei din clasele în care au fost confirmate cazurile de Covid 19.