Lecţii în aer liber la o şcoală din Craiova

Ore de română, matematică, geografie, biologie, istorie sau chiar limbi străine se desfăşoară în aer liber, la o şcoală din Craiova. Elevii ies o oră la două zile şi fac lecţii liber. Ideea a aparţinut cadrelor didactice care au dorit astfel să dea o pauză de mască elevilor. În curtea unităţii şcolare se văd şi câte cinci clase care îşi desfăşoară activitatea în paralel.

Ora de Geografie,clasa a V-a.

Fie că sunt la clasele primare sau la gimnaziu, elevii de la Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova au parte de câteva ori pe săptămână şi de cursuri în curtea unităţii şcolare.

Cadrele didactice au adaptat predarea astfel încât elevii să fie interesaţi de lecţii, chiar dacă sunt în aer liber. De exemplu, la o oră de geografie la clasa a V-a, elevii au avut parte de o lecţie modernă, în care au folosit şi telefoanele mobile. Au învăţat să se orienteze în spatiu cu aplicațiile de pe mobil. În aer liber s-au desfăşurat şi orele de limba română şi chiar şi cele de matematică. Au fost şi ore de lectură pe iarbă verde cu elevi de la învăţământul primar.

Clasa a III-a, lectură în curtea Şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova

Anul acesta sunt mai multe ore în aer liber



Managerul unităţii şcolare, Alexandrina Năstase spune că şi în anii anteriori s-au făcut ore în curtea unităţii şcolare, dar mai puţine. În acest an, au prevăzut mai multe ore în aer liber pentru a le oferi elevilor şi o pauză de mască.

Ora de Limba şi literatura română, clasa a VII-a



„Având o curte pentru care ne-am zbătut să arate ca un parculet, nu este noutate desfășurarea orelor în aer liber. Doar că acum se fac mai multe, tocmai pentru a le oferi o „pauză de mască”. Nu este simplu să îi organizezi, mai ales la materiile mai dificile, dar colegii mei au dovedit imaginație și interes pentru pregătirea acestor ore. Iar elevii au răspuns pe măsură”, a precizat managerul.

Zilnic sunt şi 17 cursuri în curtea şcolii

Potrivit managerului, în curtea unităţii şcolare se pot vedea şi câte cinci clase care îşi desfăşoară activitatea în paralel. Orele în aer liber se desfăşoară zilnic în intervalul orar 10.00-17.00. S-a ajuns astfel că în era liber să se desfăşoare câte 15 sau 17 lecţii într-o zi.

Elevi de la clasă pregătitoare, la activităţi în aer liber



” În anii școlari trecuți, se făceau în medie 4-5 ore pe săptămână, în total. Acum se face in medie o oră la două zile la fiecare clasă, deci între 15 si 17 ore pe zi în aer liber derulate în intervalul 10 – 17. Sunt ore în care sunt în curte câte cinci clase în paralel, fiecare cu spațiul ei. Este un pic greu, dar noi am decis că în acest an, mai mult decât oricând altcândva, să punem în prim plan interesul elevilor, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea lor.

Ori, aceste ore în aer liber considerăm că sunt exact ceea ce le trebuie, atât pentru a se relaxa un pic în ceea ce priveşte purtarea măştii, care se respectă cu sfinţenie în interior, cât şi pentru a încerca să ii facem să accepte mai uşor şi cu mai multă plăcere revenirea la o școală, care nu mai e aşa cum o știau ei”, a mai precizat managerul Alexandrina Năstase .

Elevi de la clasa pregătitoare, la activităţi în aer liber

Orele în aer liber se vor desfăşura cât va fi vremea bună, mai spun reprezentanţii unităţii şcolare. Elevii sunt încântaţi de ideea orelor în cutea şcolii, aşa că au solicitat scaune vechi, pe care la orele de dirigenţie le-au vopsit, pentru a-şi amenaja clasele în aer liber.