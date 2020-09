Cazuri de elevi şi profesori testaţi pozitiv sau în izolare, în unele judeţe din ţară

În mai multe judeţe din ţară sunt înregistrate, joi, cazuri de elevi şi cadre didactice confirmaţi cu COVID-19, potrivit informaţiilor comunicate AGERPRES de către reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene sau ai celorlalte autorităţi cu atribuţii în combaterea epidemiei cu noul coronavirus.

ALBA

Două unităţi de învăţământ din Alba, ambele din municipiul reşedinţă de judeţ – Alba Iulia, au cursurile suspendate şi funcţionează pe scenariul roşu în urma depistării mai multor cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul cadrelor didacti



Purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba, Ioana Presecan, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că sunt suspendate cursurile la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 şi la Seminarul Teologic Ortodox, ambele din Alba Iulia, după ce aici au fost depistate cazuri de infectare în rândul personalului didactic.

„La grădiniţa respectivă, o educatoare care a prezentat simptome s-a testat şi a fost confirmată cu COVID-19. Pentru a elimina orice risc, DSP Alba a recomandat suspendarea activităţii unităţii de învăţământ preşcolar timp de câteva zile, mai precis până la testarea întregului personal din grădiniţă. Astfel, au fost testate 15 persoane”, a menţionat Ioana Presecan.



Potrivit unor surse din cadrul unităţii în cauză, joi după-amiaza au fost depistate pozitiv încă trei persoane din cele 15 testate, urmând, mai mult ca sigur, să fie suspendată totală activitatea pentru următoarele două săptămâni.



„De asemenea, la Seminarul Teologic din Alba Iulia s-a luat măsura suspendării activităţii timp de 14 zile, după ce trei profesori au fost testaţi pozitiv la începutul săptămânii, iar un al patrulea a avut rezultat incert. Există posibilitatea ca, având în vedere că persanele infectate nu au intrat în contact cu elevii, să fie permisă începerea cursurilor, însă o hotărâre în acest sens se va lua în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de vineri”, a precizat purtătorul de cuvânt al DSP.



Potrivit Ioanei Presecan, şi la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia s-a luat măsura testării profesorilor şi personalului auxiliar, după ce două cadre didactice, care nu au avut contact cu elevii, au fost diagnosticate cu COVID -19.



„Din cele 130 de persoane propuse pentru testare, doar 30 au acceptat să-şi facă testul, toate cele 30 având rezultat negativ”, a subliniat Presecan.



În ceea ce priveşte situaţia de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, unde, cu o zi înainte de începerea anului şcolar, au fost confirmaţi pozitiv 4 elevi, preluaţi, între timp de părinţi şi duşi acasă, contacţii acestora, respectiv colegii de dormitor, urmează cursurile online, fiecare primind câte un laptop, din camerele în care au fost izolaţi. Restul elevilor colegiului, respectiv peste 400, sunt prezenţi fizic la ore.

ARAD

Conform situaţiei comunicată AGERPRES de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Arad, cinci elevi erau spitalizaţi, joi dimineaţă, din cauza COVID-19, iar alţi 82 sunt în carantină sau izolare.

Cu privire la cadrele didactice, trei se află internate în spital pentru că au contractat SARS-CoV-2, iar alte 29 sunt în carantină sau izolare. Dintre acestea, 26 au ales să continue predarea în sistem online, în timp ce şase dascăli au intrat în concediu medical.



Totodată, ISJ Arad menţionează că un angajat din rândul personalului nedidactic se află în carantină după ce a intrat în contact cu un bolnav confirmat.

BIHOR

Un elev din clasa a IV-a de la Şcoala gimnazială Oltea Doamna din Oradea a fost confirmat, miercuri, cu COVID-19 şi pentru o fetiţă de grădiniţă, sora băiatului, se aşteaptă rezultatul testului, a declarat joi, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general Virgil Blage.



„Ce pot să vă spun concret este că elevul din clasa a IV-a A de la Şcoala Gimnazială Oltea Doamna nu a luat de la şcoală COVID. Iar grupa din care a făcut parte, cei 12 colegi cu care a intrat în contact, se află în izolare la domiciliu, pentru 14 zile. Clasa este oricum suspendată în momentul de faţă. S-a făcut dezinfecţie”, a declarat inspectorul şef Virgil Blage.

Potrivit raportării de miercuri a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor către Ministerul educaţiei, în judeţ sunt 214 cazuri de elevi aflaţi în carantină sau în izolare, precum şi două cazuri de personal didactic, respectiv trei cazuri de personal didactic auxiliar şi nedidactic spitalizat.

Alte 18 cadre didactice din Bihor, suspecte sau confirmate cu COVID-19, au fost trimise în izolare şi îşi desfăşoară lecţiile online.



Numărul elevilor care au intrat miercuri la lecţii online este de 8.992, din totalul de 85.971 de elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar din Bihor. Dintre aceştia 5.000 au fost declaraţi absenţi, majoritatea dintre ei la grădiniţă.

COVASNA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna a informat, joi, că s-a decis suspendarea activităţii didactice în cadrul Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe pe o perioadă de 14 zile, în urma confirmării a trei cazuri pozitive în rândul elevilor proveniţi din clase diferite, dar şi a unui caz confirmat pozitiv în rândul cadrelor didactice.



Prin urmare, întregul proces instructiv-educativ de la această unitate şcolară se va desfăşura online, conform Scenariului roşu. Unitatea de învăţământ va dispune realizarea activităţilor obligatorii de curăţenie, aerisire, dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii, respectiv clase, săli, holuri, toalete.

GALAŢI

O elevă de clasa a VI-a de la Şcoala nr. 22 din Galaţi a fost depistată pozitiv cu COVID-19, au informat, joi, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ).



Potrivit sursei citate, fata s-a simţit rău în prima zi de şcoală. Ea a acuzat dureri de burtă şi a fost plasată în izolare, într-un spaţiu al şcolii. Ulterior, a fost transportată de către părinţi la spital, medicii constatând că are apendicită acută, dar şi că este infectată şi cu COVID-19.



„Luni, în prima zi de şcoală, fata a avut dureri, a fost plasată în izolator. Apoi părinţii au dus-o la spital. Medicii au spus că are apendicită acută, apoi testul a arătat că are COVID- 19. Am luat decizia să-i trimitem acasă pe toţi elevii din clasă pentru următoarele 14 zile. Fata are un frate în clasa a IV-a la aceeaşi şcoală. Fratele nu mai vine la şcoală, la fel ca părinţii săi, el este în izolare”, a declarat şeful ISJ Galaţi, Onuţ Atanasiu.



El a adăugat că şcoala va fi dezinfectată, iar Direcţia de Sănătate Publică va face o anchetă epidemiologică şi va stabili măsurile care se impun.

GIURGIU

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Giurgiu, la nivelul judeţului sunt 11 cadre didactice şi patru elevi în carantină la domiciliu pentru că au fost contacţi direcţi cu persoane confirmate pozitiv.



De asemenea, la Şcoala Postliceală FEG din municipiul Giurgiu şi în unităţile şcolare din comunele Găujani şi Oinacu, cursurile se desfăşoară după scenariul roşu, adică exclusiv online, în toate celelalte şcoli din municipiul Giurgiu şi din comunele Daia, Ghimpaţi, Stoeneşti, cursurile se desfăşoară după scenariul galben şi elevii vin la şcoală prin rotaţie.



De asemenea, unităţile şcolare din comunele Gostinu şi Herăşti au trecut, joi, de la scenariul galben la scenariul verde, oconform unei decizii a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu după ce mai multe persoane confirmate cu COVID-19 s-au vindecat şi numărul îmbolnăvirilor a scăzut sub 1, 5 la mia de locuitori, se arată într-un comunicat de presă emis joi de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu.

HARGHITA

Cursurile a trei clase de gimnaziu de la o şcoală din localitatea Sâncrăieni au fost suspendate, iar activitatea s-a mutat în mediul online, în timp ce copiii unei grupe de la o grădiniţă din localitatea Joseni au intrat în izolare, în urma apariţiei a două cazuri de infectare cu noul coronavirus la cadre didactice.



Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Adrian Pănescu, a declarat, pentru AGERPRES, că o profesoară de sport de la o şcoală din Sâncrăieni a fost confirmată cu noul coronavirus, motiv pentru care elevii de la cele trei clase de gimnaziu unde aceasta a predat vor învăţa în sistem online timp o săptămână, iar o eventuală decizie de prelungire a acestei situaţii se va lua peste câteva zile.



De asemenea, 25 de preşcolari de la grupa unde a predat educatoarea confirmată cu noul coronavirus vor sta acasă, în izolare, pentru 14 zile. Adrian Pănescu a mai spus că cele două cadre didactice infectate se află în spital.



Informaţia privind apariţia primelor cazuri de COVID- 19 în rândul cadrelor didactice din judeţ a fost confirmată şi de şefa Direcţiei de Sănătate Publică Harghita, dr. Tar Gyongyi, care a precizat că, în opinia sa, numărul de îmbolnăviri va creşte, întrucât e vorba de grupuri mari de persoane care se întâlnesc.



„E de aşteptat şi e absolut firesc ca într-un colectiv unde se întâlnesc 20-30 de persoane să fie mai mare probabilitatea de propagare a virusului, decât la domiciliu, unde se întâlnesc două-trei persoane”, a conchis şefa DSP Harghita.

MARAMUREŞ

Trei cadre didactice din judeţul Maramureş – unul din Baia Mare şi două din Săliştea de Sus – au fost confirmate cu noul coronavirus, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), Dan Bucă.



„Un cadru didactic îşi desfăşoară activitatea la o instituţie de învăţământ din municipiul Baia Mare. Persoana este asimptomatică şi a purtat mască de protecţie în unitatea de învăţământ. (…) Aceasta a fost confirmată ca fiind pozitivă săptămâna trecută. Celelalte două cadre didactice sunt simptomatice şi au fost internate în spital. Acestea lucrează la o instituţie de învăţământ din oraşul Săliştea de Sus. Şi aceste cadre didactice au purtat mască de protecţie în unitatea de învăţământ”, a spus Dan Bucă.



Cele două cadre didactice din oraşul Săliştea de Sus au fost confirmate în cursul acestei săptămâni.



În ambele cazuri, specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş efectuează ancheta epidemiologică.



În cele două instituţii de învăţământ se realizează zilnic dezinfecţia clădirilor.

SIBIU

Majoritatea elevilor din judeţul Sibiu merg la şcoală, peste 5.600 dintre aceştia fac cursuri online şi 17 şcolari şi cadre didactice absentează după ce au fost confirmate cu noul coronavirus, informează un comunicat de presă al Prefecturii transmis joi.



„Astăzi, 17 septembrie a.c., la nivelul judeţului Sibiu un număr de 5,664 de elevi desfăşoară cursuri online, iar un număr de 60.432 de elevi desfăşoară cursuri fizic în cadrul unităţilor de învăţământ. În urma centralizării datelor raportate astăzi, 17.09.2020, la nivelul judeţului Sibiu situaţia cazurilor de îmbolnăvire confirmate cu SARS-CoV-2 şi a persoanelor izolate/carantinate din sistemul de educaţie este următoarea: Număr persoane confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2: 17 (8 elevi, 6 cadre didactice, 3 personal nedidactic); Număr persoane aflate în izolare/carantină: 241 (116 elevi, 9 personal didactic, 4 personal didactic auxiliar, 112 personal nedidactic)”, se arată în comunicatul de presă.



Nouă cadre didactice predau online, după ce au primit avizul medicului.



TULCEA

În judeţul Tulcea, 37 de elevi sunt carantinaţi, iar un profesor predă online, în timp ce alţi doi sunt în concediu medical, după ce au fost depistaţi cu noul coronavirus, au informat joi, pentru AGERPRES, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean.



Conform sursei citate, cei 37 de elevi au fost contacţi direcţi ai unui profesor.



VASLUI

Un număr de cinci elevi din judeţul Vaslui sunt spitalizaţi, fiind confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus, a declarat joi, pentru AGERPRES, inspectorul general şcolar, Loredana Roman.



Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui, sunt în evidenţă şi 15 angajaţi din sistemul de educaţie care se află internaţi în spital cu SARS-CoV-2, dintre aceştia nouă fiind cadre didactice, cinci membri ai personalului didactic auxiliar şi unul din rândul personalului nedidactic.



De asemenea, în izolare şi carantină se află 58 de elevi din întreg judeţul şi 59 de angajaţi din învăţământ, dintre care 50 de cadre didactice şi nouă persoane din rândul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic.



Dintre cele 50 de cadre didactice aflate în carantină şi izolare, 39 au ales să predea online, iar 11 se află în concediu medical.