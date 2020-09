Şcoala Leu a picat testul de igienă în faţa părinţilor,din prima zi

Noul an şcolar a debutat şi la Şcoala gimnazială „Nica Barbu Locusteanu” din comnuna Leu, judeţul Dolj, dar nu aşa cum şi-ar fi dorit sau s-ar fi aşteptat părinţii. Prima zi de şcoală a fost una a reproşurilor din partea părinţilor. Aceştia susţin că şcoala a început cu multe hibe mai ales în privinţa igienei, capitol important în această perioadă de pandemie.

Wc la Şcoala Leu

Clopţelul a sunat şi la Şcoala gimnazială „Nica Barbu Locusteanu”, dar părinţii spun că se declară dezamăgiţi de pregătiri. „Grupurile sanitare sunt murdare. Sunt wc-uri vechi, verzi de mizerie, unele sunt fără colac. Rugina este prezentă la chiuvete, faianţa este murdară. Mizerie am găsit şi pe uşi. Cum să ducem copiii în aceste condiţii? Suntem în pamdemie, iar şcoala se prezintă în acest fel chiar din prima zi. Măşti am dat copiilor de acasă. Le -am cumpărat noi măştile, şcoala nu le dă. Dezinfectant este şi nu prea. În sălile de clasă, băncile sunt unite şi este distanţă între scaune, dar nu de un metru”, a spus unul dintre părinţi.

Chiuvetă la Şcoala Leu

Părinţii au reclamat şi modul în care au fost aduse ghiozdanele pentru clasa pregătitoare. „În timp ce stăteam să ne aşteptăm copii a venit o maşină foarte murdară. A oprit în faţa şcolii şi de acolo s-au scos ghiozdanele pentru copiii de la pregătitoare. Am întrebat ce este cu acea maşină murdară, aşa se aduc nişte ghiozdane la copii? Nu am primit nici un răspuns”, a spus un alt părinte.

Uşă de interior la Şcoala Leu

O sală de sport închisă de DSP Dolj şi alta cu mizerie

Parchetul în sala de sport de la Şcoala Leu



Şcoala gimnazială din Leu a fost vizitată în decembrie 2019 şi de DSP Dolj pentru condiţiile dezastruoase în care se făceau orele de educaţie fizică şi sport. DSP Dolj a decis atunci să o închidă. Sala era murdară, cu pardoseala ruptă şi fără încălzire. Părinţii au precizat că respectiva sală de sport este şi acum închisă. „Ce pregătiri au făcut pentru noul an şcolar nu ştiu. Sala de sport este închisă din anul şcolar trecut şi la fel de murdară. Mai este una la interior, dar şi acolo e mizerie cruntă pe parchet”, a spus un alt părinte.

Managerul şcolii: Sunt condiţii decente pentru o şcoală din mediul rural



Managerul şcolii, Eugen Răduţ a pasat repede o parte din responsabilităţi către cei din exterior. „Sala de sport este în continuare închisă până ce Primăria Leu va obţine fondurile pentru planul de renovare Elevii vor face orele de sport pe terenul sintetic”, a spus managerul. Cât priveşte autoturismul murdar care a adus ghiozdanele pentru elevi, Eugen Răduţ a spus că „sunt răspunzător pentru ceea ce se întâmplă în şcoală şi nu în afara ei”.

La capitolul măşti pentru copii şi condiţiile de igienă din unitatea şcolară, managerul s-a limitat la afirmaţii vagi. „Există un stoc de măşti, există şi dezinfectant. Şi în clase este distanţare. Conducerea şcolii a luat toate măsurile necesare pentru începerea anului şcolar şi vă asigur că sunt condiţii decente care nu se regăsesc în prea multe şcoli din mediul rural”. Părinţii îşi susţin însă cele spuse cu poze din interiorul unităţii şcolare şi susţin că vo depune reclamaţii şi la ISJ Dolj. Directorul susţine că reproşurile părinţilor la capitolul igienă sunt doar „nişte răutăţi”.