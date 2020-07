Elevi de 10 la bacalaureat: Rămânem în Craiova

Luana Neghea şi Alexandru Meanea sunt doi liceeni de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, care au reuşit să obţină media 10 la bacalaureat, după contestaţii. Ei au făcut cereri pentru reevaluarea lucrărilor pentru că ştiau că au făcut lucrări aproape perfecte. Au obţinut punctajul pe care şi l-au dorit şi au reuşit astfel să crească şi palmaresul mediilor de 10, pentru unitatea şcolară în care au învăţat. Cei doi elevi au şi un alt punct comun. Vor continua studiile la Craiova.

Alexandru Manea, elevul de 10 la bacalaureat, spune că după primele rezultate i-au lipsit doar 40 de sutimi pentru a ajunge la media maximă la limba română. A studiat la filologie -bilingv engleză. Ştia că are o lucrare aproape perfectă. Avea medii de 10 la celelalte două discipline de examen, dar mărturiseşte că nu s-a putut bucura din plin.



„La examen, subiectele au fost abordabile. La română, am fost notat cu 9,60 după prima corectare şi m-am simţit neîndreptăţit şi am zis să încerc să obţin nota pe care credeam că o merit. Teoretic nu ştiam să fi greşit ceva. M-am gândit că mi-au scăzut pentru că poate nu le-a plăcut aşezarea în pagină. Cred că asta e marea problemă la filologie, că e foarte mare subiectivismul la corectură. Nota depinde de ceea ce crede profesorul corector. Pentru mine, limba română era punctul meu forte şi de asta mi-am şi dorit să fac contestaţie“, a spus Alexandru.

A înclinat spre Facultatea de Psihologie

Alexandru Manea a învăţat singur pentru examen.

„Personal nu m-a incomodat foarte mult că s-au suspendat cursurile, pentru că materia era parcursă în cea mai mare parte. Am avut mai mult timp pentru recapitulat. Recapitulam câte o oră pentru fiecare disciplină de examen“, a mai spus Alexandru.

Pe viitor, el vrea să studieze la Universitatea din Craiova, la Facultatea de Litere.

„Iniţial am înclinat spre Facultatea de Psihologie din Bucureşti, dar m-am răzgândit pentru că am simţit că nu e pentru mine. Era o opţiune doar pentru că mi se părea de viitor. Am decis să optez pentru Facultatea de Litere din Craiova. Vreau să studiez la specializarea limba română-limba engleză pentru că acestea sunt disciplinele care îmi plac“, a mai spus elevul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“.

Luana Neghea, eleva de 10 de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova.

Luana Neghea: „Am avut nevoie doar de zece sutimi pentru a ajunge la media 10“

Altă elevă de 10 la bacalaureat este Luana Neghea. Şi ea a studiat la specializarea Filologie -bilingv engleză de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“. Pentru a ajunge la media maximă mai avea nevoie de 10 sutimi, la logică. Şi ea era sigură că nu a greşit nimic. Spune că a suferit foarte mult când a văzut că nu a obţinut media maximă.

„Am depus contestaţie la logică, pentru că aveam 9,90. Ştiam că nu am greşit nimic. Şi am fost încurajată şi de profesorul meu să depun contestaţie. A fost dezamăgitor, frustrant, mai ales că aveam 10 la celelalte două discipline de examen. Eu ştiam că am o lucrare aproape perfectă. Am suferit destul de mult pentru că am simţit că sunt penalizată pe nedrept. Am stat într-un stres continuu cât a fost examenul, dar şi apoi, după afişarea primelor rezultate până am văzut notele finale“, a spus Luana.

Pregătirea pentru examen nu a fost tocmai uşoară.

„A fost destul de greu după suspendarea cursurilor, având în vedere că motivarea intrisecă a profesorilor şi a colegilor nu a existat. Cu toate acestea, efortul meu a fost constant“, a mai spus Luana.

Liceul, o perioadă a schimbărilor

Şi ea va rămâne în Craiova şi va continua studiile la Facultatea de Litere.

„Eu voi alege Facultatea de Litere, având în vedere că şi în liceu am studiat la profilul Filologie-bilingv engleză. Am fost atrasă mereu de studiul limbilor de circulaţie internaţională. Nu ştiu ce carieră voi urma. Este devreme să mă gândesc la acest aspect“, a spus Luana. A stat mult să se gândească până a decis.

„Liceul a fost o perioadă sinuoasă, a schimbărilor. Mereu am pendulat. Şi un exemplu este alegerea facultăţii. Iniţial, am vrut să optez pentru o universitate din Bucureşti, pentru că exista concepţia că este echivalentul unor perspective mai mari. Părinţii doreau să optez pentru studii în străinătate. Am ales până la urmă Universitatea din Craiova. Cred că există oportunităţi şi în Craiova contrar celor spuse de opinia publică. Universitatea din Craiova mi se pare atractivă pentru studenţii care vor să beneficieze de bursele Erasmus“, a mai spus Luana.

Perioada vacanţei de vară este pentru ambii elevi o bună oportunitate de relaxare. Luana ar fi vrut să călătorească. Avea şi un bilet de călătorie cu trenul obţinut la concursul DiscoverEU, care îi dă posibilitatea de a explora Europa Occidentală. Spune însă că deocamdată nu este momentul pentru a pleca la drum.