Un craiovean povesteşte că a încercat să afle de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj un lucru banal, şi anume dacă se vor deschide sau nu grădiniţele din oraş. Era o informaţie importantă pentru el, mai ales că a depus cerere la grădiniţă pentru perioada verii. Şi aştepta răspuns. A încerat să îl afle telefonic, dar în zadar. În cele din urmă a încercat personal, prin prezentarea la instituţie. Numai că a fost invitat să aştepte. Şi a aşteptat până i s-a spus că s-a terminat programul instituţiei.

Părinţii au avut doar cinci zile la dispoziţie, în intervalul 15-19 iunie, să depună solicitare la grădiniţă pentru activităţi în perioada verii. În Craiova s-au înregistrat 103 solicitări. Una dintre unităţile şcolare cu cele mai multe solicitări a fost Grădiniţa „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. Au fost depuse 16 cereri. Imediat după colectarea solicitărilor, a rămas că Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va lua legătura cu autorităţile publice locale, respectiv cu Primăria Craiova, şi vor publica lista cu unităţile care se vor redeschide. Numai că de atunci nu a mai apărut nici o informaţie în acest sens. Părinţii spun că au încercat să afle detalii, dar că s-au lovit de lipsa de comunicare a inspectoratului.

„Am un copil de grădiniţă şi de patru luni nu mai locuieşte cu noi pentru că trebuie să mergem la serviciu. E greu pentru copil să stea departe de părinţi. Înainte de pandemie frecventa Grădiniţa «Tudor Vladimirescu». Cum am auzit că se redeschid grădiniţele, am depus cerere, dar apoi nu am mai reuşit nici eu şi nici alţi părinţi să luăm legătura cu managerul. Am sunat la Ministerul Educaţiei pentru că în ţară sunt unităţi deschise. Am fost direcţionat aici. Am sunat la inspectoratul şcolar mai multe zile şi îmi redirecţionau apelul la un birou şi nu răspundea nimeni. Au fost părinţi care au întrebat la primărie şi de acolo au aflat că au fost luate măsurile necesare şi că totul e în curtea inspectoratului şcolar“, povesteşte un părinte.

„Am fost invitat să aştept“

Craioveanul spune că a încercat să afle personal dacă se vor redeschide sau nu unităţile de învăţământ preşcolar, dar s-a lovit de nepăsare.



„Am fost personal la inspectoratul şcolar, să aflăm şi noi ce se va întâmpla în Craiova. Am intrat la secretariat, am spus că vreau să vorbesc cu inspectorul şcolar general sau cu alt inspector care poate să dea relaţii despre redeschiderea grădiniţelor. Era o persoană în secretariat şi mi-a spus că nu e nimeni, că sunt la admitere, şi că să aştept. Am aşteptat. Eu nu ştiu cum arată inspectorul general sau alt inspector. Nu puteam să abordez persoanele care treceau pe acolo, din respect. Am zis că poate îmi va spune doamna care m-a invitat să aştept când ajunge inspectorul general, ca să vorbesc şi eu. Şi am aşteptat mai bine de o oră şi jumătate. După acest timp, doamna mi s-a adresat: «S-a terminat programul, mai staţi?». Am rămas uimit şi am plecat. Chiar aşa de greu este să spună cineva o informaţie?“, a spus părintele.



De lipsa de comunicare s-au plâns pe reţelele de socializare şi alte persoane care au încercat să sune la Inspectoratul Şcolar Dolj.

Primăria, gata să dea acordul pentru redeschiderea unor grădiniţe

Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că au fost făcute demersurile pentru a redeschide unităţile de învăţământ preşcolar. „Am făcut tot ce este necesar pentru redeschidere. Vom da şi bani, şi tot ce este nevoie pentru a-şi relua activitatea. Şi am primit de la ISJ Dolj de dimineaţă (joi – n.r.) solicitarea pentru a le redeschide. Se vor deschide, prin rotaţie, câte patru unităţi de învăţământ preşcolar. În mod normal, de luni ar trebui să se deschidă“, a spus viceprimarul Craiovei, Stelian Bărăgan.



Astfel, în luna iulie vor funcţiona Grădiniţa cu program prelungit „Tudor Vladimirescu“, Grădiniţa cu program prelungit „Eden“, Grădiniţa cu program prelungit „Floarea soarelui“ şi Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Romanescu“.

În luna august se vor deschide Grădiniţa cu program prelungit „Petrache Poenaru“, Grădiniţa cu program prelungit „Pinocchio“, Grădiniţa cu program prelungit „Pheonix“ şi Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Ana“.