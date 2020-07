„Baronesele“ de la ISJ Dolj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are 27 de inspectori şcolari, din care un inspector şcolar general şi doi adjuncţi. Toţi inspectorii şcolari au depus declaraţii de avere în luna iunie. În unele cazuri au apărut maşini de lux, credite evaporate, firme înfloritoare şi uneori chiar şi noi locuinţe.

Pe primul loc în ceea ce priveşte veniturile se situează Ani Drăghici, inspector şcolar pentru programe comunitare şi integrare europeană de aproximativ opt ani. Conform declaraţiei de venituri, în 2020 Drăghici a avut venituri de 368.000 de lei, adică 75.876 de euro, realizate împreună cu soţul. O bună parte din bani provin din fonduri europene.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are un singur proiect în care este beneficiar. În rest, inspectorul lucrează la diverse proiecte la care beneficiari sunt şcoli, fundaţii sau firme. Din datele afişate pe pagina oficială, ISJ Dolj este doar partener în multe dintre aceste proiectele europene. La întrebarea de ce nu este ISJ Dolj direct beneficiar al proiectelor, răspunsul inspectorului a fost că „nu sunt suficienţi contabili la ISJ Dolj care să se ocupe de proiecte europene”.

Instituţia are însă un contabil-şef şi alţi patru contabili cu grad 1A. Veniturile din proiecte scrise de alţi beneficiari sunt însă mai mari.



O comparaţie a declaraţiilor din ultimii şase ani arată că pentru inspectorul şcolar Ani Drăghici perioada 2019-2020 a fost cea mai prolifică, aceasta declarând la începutul lunii iunie 2020 venituri de 163.345 de lei. Saltul este mare şi faţă de 2019, când a avut venituri de 90.650 de lei. În anii anteriori lui 2019, veniturile au fost şi mai mici. De exemplu, în 2014, tot din mai multe surse, aduna suma de 67.514 lei. De altfel, la proiectele care trec prin ISJ Dolj sunt abonaţi mai mulţi inspectori şcolari.

Un singur om, venituri din 14 surse

Revenind la acest an, Ani Drăghici îşi justifică veniturile ca fiind din 14 surse. „Am venituri pentru că muncesc mai mult pe proiecte europene, dar am lucrat doar cât îmi premite legea, nu mai mult de 12 ore pe zi“, spune Ani Drăghici.



Cum se împarte însă între atâtea locuri de muncă este un mister. Lucrează la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj ca inspector pentru programe comunitare şi integrare europeană, de aici încasând salariul de 70.035 lei. Tot de la ISJ Dolj a luat, ca expert proiecte, încă 44.193 de lei. A fost expert proiect şi la CCD Olt, de unde a încasat 11.368 de lei, la care se mai adaugă un salariu de 16.368 de lei, tot ca expert proiect, de la Asociaţia Dominou Craiova, pe care a fondat-o.

A lucrat şi ca formator la Asociaţia Centrul Metropolitan Resurse Umane CRUM, de unde a mai încasat suma de 1.000 de lei. Apoi a fost şi formator CCD Dolj, instituţie care îşi are sediul tot în clădirea ISJ Dolj, de unde a mai încasat 2.091 lei. A fost şi la Liceul „Traian Vuia“, de unde a luat un salariu de 3.291 lei ca profesor şi expert proiecte. A trecut şi pe la Şcoala Gimnazială Podari, de unde a încasat 7.167 de lei ca profesor proiect ACCES. La ANPCDEFP a fost multiplicator Hepldesk şi a mai adăugat la venit 3.847 de lei.

Venituri rotunjite şi cu ajutorul soţului



Acelaşi inspector şcolar Ani Drăghici a încasat de la AJPIS Dolj suma de 259 de lei ca expert evaluare. A fost şi profesor metodist la Liceul „Dimitrie Filişanu“, fiind remunerată cu 399 de lei, precum şi expert proiect la Universitatea din Craiova, de unde a încasat 108 lei. A lucrat în regim de plata cu ora la Liceul „Tudor Arghezi“ în comisia de evaluare şi a primit 1.464 de lei. La aceste venituri se adaugă şi drepturile de autor, pentru că a scris un manual de matematică, din care a încasat 1.464 de lei.



Veniturile sunt îmbunătăţite şi de soţul inspectorului şcolar, care are o pensie militară de 104.388 de lei. La aceasta se mai adaugă suma de 64.336 de lei ca expert, coordonator partener la Asociaţia Dominou Craiova, fondată de soţie. În 2019, soţul lui Ani Drăghici a încasat tot de la Asociaţia Dominou suma de 39.763 de lei. Anul acesta, soţul a fost şi consilier la Marta Bacolux, de unde a mai încasat 36.000 de lei.

A cumpărat un apartament şi un BMW seria 5

În declaraţia de avere a inspectorului Ani Drăghici sunt şi bunuri. Aceasta deţine împreună cu soţul un teren intravilan de 329 mp în Craiova, 1/4 dintr-un teren agricol din Pieleşti, 1/4 dintr-un teren intravilan de 5.900 mp la Coşoveni, 1/4 dintr-un teren intravilan de 5124 mp la Bran-Braşov şi 1/4 dintr-un teren de 7.800 mp în Vâlcea. Mai are o casă de locuit din 2000, iar în 2019 a cumpărat şi un apartament de aproape 80 mp în Craiova.

Ani Drăghici mai deţine şi trei autoturisme: un Ford Ka din 2002, un Opel Corsa din 2011 şi un BMW seria 5 fabricat în 2014, dar achiziţionat de curând, pentru că nu apare în declaraţiile din anii anteriori.

Credite care scad anual

Inspectorul şcolar Ani Drăghici are şi credite. Conform ultimei declaraţii de avere, în ianuarie 2019 a contractat un credit de 381.071 lei, scadent în 2026.

De altfel, în declaraţiile de avere anterioare au mai apărut credite foarte mari, care par că se evaporă de la an la an. Sumele se micşorează brusc. Astfel, în 2014 apare cu un credit contractat la Volsbank de 340.000 CHF, scadent în 2029.

În declaraţia din 2015 nu mai apare nici un credit.

În declaraţia din 2016 a scris că în 2015 a contractat un credit de 502.374,84 lei la Banca Transilvania, scadent în 2023, cu menţiunea că e substituirea creditului de la Volskbank.

Un an mai târziu, adică în 2017, la creditul din 2015 apare că este scadent mai devreme, în 2020, şi nu mai este de 500.000 lei, ci apare redus mai mult de jumătate, ajungând la 220.860 de lei. În 2018, creditul din 2015 de la Banca Transilvania este trecut ca fiind de 109.776 de lei şi scadent în 2019. Practic, pare că inspectorul Ani Drăghici reuşeşte să stingă un credit de peste 500.000 de lei în patru ani. La vânzări apare cu înstrăinarea a două terenuri în 2015, pentru care încasează 30.000 de euro.

Inspectorul general – a adăugat Audi Q3 în ultimul an

Inspectorul şcolar Ani Drăghici este la venituri declarate peste şefa ISJ Dolj. Conform ultimei declaraţii de avere, inspectorul şcolar general Monica Leontina Sună apare cu un apartament în Craiova, de 37,45 mp, dobândit în 2018 prin cumpărare împreună cu soţul, precum şi cu o casă de 91,33 mp, cumpărată tot în 2018 la Băileşti, împreună cu soţul.

Cuplul deţine şi patru autoturisme: un Wolswagen din 1995, un Cielo din 2006, un Opel Corsa fabricat în 2001 şi un Audi Q 3, fabricat în 2015, dar cumpărat de curând, pentru că nu apare în declaraţiile din anii anteriori.



Ca venituri, are salariul de la ISJ Dolj, de 86.940 de lei, şi 10.569 lei ca expert proiecte, bani daţi tot de ISJ Dolj. Este însă mult sub inspectorul de la fonduri europene.

Soţul inspectorului şcolar general are salariu de manager la firma SUN Invest şi a acumulat 28.344 de lei pe un an.



Creditele, un joc de cifre

Din declaraţiile Monicăi Sună nu lipsesc nici împrumuturile de la bănci. La acest capitol, datele se schimbă însă brusc într-un singur an. În declaraţia din 2018 apare cu credit de la ING Bank de 67.000 de lei, scadent în 2022, cu încă un credit de 108.999 lei scadent în 2034, tot de la ING, şi un alt credit de la Banca Naţională (entitate care nu există), de 93.611 lei, scadent în 2030.

Sumele se modifică subit în declaraţia din 2019. Se păstrează anii de contractare, dar scade valoarea creditelor. Astfel, cel de-al doilea credit de la ING Bank nu mai este de 108.999 de lei, ci de 102.427 de lei, şi devine scadent mai devreme cu un an, în 2033. La cel de-al treilea credit, luat de la Banca Naţională (care nu există), apare o sumă mai mică cu 36.000 de lei, adică 57.108 lei în loc de 93.000 de lei, şi o perioadă mai mare de rambursare – anul 2043. Datele apar la fel şi în declaraţia din 2020.

Declaraţia de avere a purtătorului de cuvânt, datată în avans

În ceea ce îl priveşte pe purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj, inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, conform declaraţiilor de avere aceasta deţine un apartament de 70 mp, împreună cu soţul, şi un Opel fabricat în 2009, care apare cumpărat în 2019.

De asemenea, deţine 5% din acţiunile firmei la care soţul este manager, David Structura & Design Sebastian Construcţii. Firma de construcţii cunoaşte şi ea un salt major, după salariul soţului. Veniturile din salarii ale managerului de firmă cresc permanent: de la 9.000 de lei pe an în 2017, la 14.000 de lei în 2018, 40.000 de lei în 2019 şi 34.000 de lei în 2020.

Nicoleta Liţoiu are declarat pentru 2020 salariul de inspector şcolar de 70.667 lei, 4.033 de lei ca formator la Casa Corpului Didactic Dolj şi 4.033 de lei ca formator la CCD Olt. Amuzant este că purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj scrie că a completat declaraţia de avere în avans şi pentru anul acesta, fiind datată pe 12 octombrie 2020.

Ce avere are inspectorul şcolar adjunct Alexandru Gîdăr

În echipa ISJ Dolj, pe cele două funcţii de adjuncţi, au fost detaşaţi în interesul învăţământului, începând cu decembrie 2019, profesorul Alexandru Gâdăr şi profesorul Mihaela Jianu.



O privire aruncată peste declaraţia de avere a inspectorului şcolar general adjunct, Alexandru Gîdăr, arată că acesta a moştenit trei terenuri agricole în judeţ, pe care le deţine împreună cu alte persoane. Mai are 1/20 dintr-un teren intravilan moştenit în Craiova şi 1/20 dintr-o casă de 762 mp tot în Craiova. Mai deţine un apartament de 67 mp în Craiova, cumpărat în 1997, şi o casă de 186 mp, construită în regie proprie, în 2008, la Şimnicu de Sus, cu o curte de 504 mp.

De asemenea, are în proprietate un Renault Clio, din 2018, şi un Audi A4, fabricat în 2010.



Inspectorul şcolar general adjunct stă bine la capitolul economii. Deţine 122.600 de lei la Unicredit, 20.125 de lei la BRD Craiova şi 9.210 la ING Bank. Are şi un depozit de 325 de euro. La capitolul salarii, Alexandru Gîdăr a declarat că a încasat 57.046 de lei din salariul de profesor la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu“ şi 3.000 de lei ca inspector şcolar general adjunct şi din hotărâri judecătoreşti. Alexandru Gîdăr este şi consilier judeţean şi a încasat o indemnizaţie de 13.410 lei, şi încă 4.333 de lei din arendă. La acestea se adaugă veniturile soţiei: 59.517 lei din salariu şi 5.827 de lei din hotărâri judecătoreşti.

Mai multe moşteniri şi în declaraţia inspectorului adjunct Mihaela Jianu

Şi inspectorul şcolar adjunct Mihaela Jianu are cote din cinci terenuri din Olt şi Vrancea, moştenite. Are şi două terenuri cumpărate, în 1998. Este vorba de un teren extravilan de 700 mp în Gherceşti (sat Teişani) şi un intravilan tot acolo, de 2.815 mp. Trenurile sunt cumpărate împreună cu soţul. Mai deţine o casă la Teişani, 3/16 dintr-o casă de 252 mp în Craiova şi un apartament. Mai are şi două autoturisme, din 2002 şi 2007. Anul trecut a făcut un credit de 18.000 lei scadent în 2023.

Inspectorul şcolar adjunct Mihaela Jianu are venituri din salariul de profesor la Liceul „Pelendava“ de 47.051 de lei şi încă 48.412 lei salarii de la Liceul „Bethoveen“, unde a fost profesor, şi a lucrat şi în proiectul Rose, şi la ISJ Dolj. A mai primit 2.415 lei pentru operare tabletă la Autoritatea Electorală şi 3.587 lei din arendă. Soţul inspectorului şcolar adjunct Mihaela Jianu are o pensie de 18.520 lei.

Un inspector pentru romi, salariu fără număr

Răsfoind declaraţiile de avere de la ISJ Dolj am găsit şi un inspector care nu a trecut nici un salariu la ISJ Dolj, unde îşi desfăşoară activitatea. Este vorba de inspectorul şcolar pentru romi, Ana Maria Cristea-Radu. În schimb, a trecut că a încasat 17.400 de lei ca expert fonduri europene la Asociaţia Partida Rromilor şi că mai este şi agent de asigurări la Omniasig, cu un venit de 15.760 de lei