Ce cariere vizează cinci dintre elevii de 10 ai Craiovei

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova are anul acesta cele mai multe medii de 10 la bacalaureat. După primele rezultate, cinci elevi au reușit să promoveze sesiunea cu media 10. După contestații, încă doi elevi au reușit să promoveze examenul cu media maximă. Elevii de 10 vor merge către universități de top din țară și străinătate.

Primele cinci medii de 10 de la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova au fost obținute de patru fete și un băiat. Toți elevii de 10 au studiat la specializări specifice profilului real. Managerul spune că reușita vine din partea unor liceeni care, în urmă cu patru ani, ocupau locul al doilea pe țară după media de admitere la liceu.

„Acești copii de 10 la bacalaureat sunt din generația care atunci când au intrat în Colegiul Național «Frații Buzești» din Craiova au fost pe locul al doilea în țară după Colegiul «Sfântul Sava», în ceea ce privește media de admitere. Elevele Teodora Banu și Oana Gavriloiu au studiat la matematică-informatică – bilingv engleză. Ioana Iovițoiu este absolventă a clasei de Științele Naturii. Ceilalți doi, Cosmin Ticuș și Mara Vlad, sunt elevi la clasa de matematică-informatică. Deci, copiii aceștia au confirmat valoarea pe care au avut-o încă din clasa a IX-a și mă bucur să văd că cei patru ani petrecuți în Colegiul Național «Frații Buzești» au reușit să îi ajute să își dezvolte pasiunile, să-și creeze un stil de muncă și să ajungă la această performanță“, a spus Carmen Ștefănescu, managerul Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova.

Elevă de 10 încă din gimnaziu

Teodora Banu, una dintre elevele de 10 la bacalaureat, s-a remarcat prin capacitatea de a face performanță încă din perioada gimnaziului. Pe atunci studia la Școala Gimnazială „Traian“. GdS a realizat în 2016 un interviu cu Teodora, care la acea vreme reușise să obțină media 10 la simularea evaluării naționale. Azi vine și reconfirmă că este elevă de 10 la bacalaureat. Secretul reușitei sale stă în studiu constant.

„Atunci când s-au suspendat cursurile, am lucrat la fel ca şi înainte de pandemia de coronavirus. În general, am lucrat singură. Mergeam la meditaţie doar pentru aspecte pe care nu le stăpâneam prea bine“, spune Teodora. A studiat la clasa de matematică-informatică-bilingv engleză, iar subiectele la bacalaureat nu i s-au părut dificile.

„Subiectele de la bacalaureat au fost accesibile şi mai uşoare decât cele din anii anteriori şi faţă de testele antrenament“, spune eleva de 10.

A ales Politehnica București

Teodora știe care va fi viitoarea ei carieră. Își dorește să lucreze în domeniul IT, ca mulți dintre colegii ei de clasă . Ca să-și continue formarea a ales Universitatea Politehnică din București.

„În perioada liceului am avut profesori foarte buni şi am continuat astfel să învăţ ceea ce îmi place, matematica. Învăţ la matematică încă din clasa a II-a şi de atunci nu am lipsit în nici un an de la olimpadă. Am mai multe premii la etapele judeţene şi o participare la naţională, în clasa a X-a. Am participat şi la concursurile de robotică, împreună cu echipa şcolii. Pe viitor vreau la Automatică, la Bucureşti. Cred că mulți dintre colegii mei merg acolo. Îmi doresc o carieră în domeniul IT“, a mai spus Teodora.

A fost nevoie de o pregătire riguroasă

Tot spre București își îndreaptă pașii și elevul Cosmin Ticuș. Și el a obținut media 10 la bacalaureat. Pregătirea pentru examen nu a fost tocmai ușoară, având în vedere că au fost suspendate cursurile.

Cosmin Ticuș elev de 10 la bacalaureat va opta pentru Arhitectură

„Toată perioada de pregătire mi s-a părut un pic obositoare. A trebuit să muncesc mai mult și să mă autoevaluez. Nu am simțit niciodată sentimentul acela de plictiseală. Cel mai greu mi-a fost că nu mi-am putut întâlni prietenii“, povestește Cosmin. El contrazice vocile care spun că anul acesta la bacalaureat a fost foarte ușor.

„La examen, emoțiile nu au lipsit. Subiectele au fost ușoare, dar nu mai ușoare decât în alți ani. A fost nevoie de o pregătire serioasă pentru a obține o notă peste 9“, susține Cosmin Ticuș.

Pasiunea pentru desen a dat tonul

Elevul de 10 vrea să își construiască o carieră din pasiunile pe care le are.

„Îmi doresc să urmez Facultatea de Arhitectură. O să am admiterea peste două săptămâni. Este o facultate la care concurența este din ce în ce mai mare. Eu am început să îmi doresc să urmez această specializare de când eram în clasa a X-a. Practic, de atunci am început să am mai multă încredere în mine și am prins curaj. Eu desenez de când eram mic, și în gimnaziu am observat că îmi place geometria în spațiu, dar nu am crezut că pot face o carieră din asta. Dar, în timp, mi-am dat seama că asta îmi doresc. Și am ales să studiez la București pentru că în Craiova nu există această alternativă. Plus că Facultatea de Arhitectură din București este recunoscută și la nivel internațional“, a spus Cosmin Ticuș.

Va studia economia la University College London

Trei dintre elevii de media 10 la bacalaureat de la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova sunt admiși la universități din Anglia. Oana Gavriloiu, care a studiat la clasa de matematică-informatică – bilingv engleză de la Colegiul Național „Frații Buzești“ a fost admisă deja la University College London, unde va studia economia. Ea spune că în perioada liceului a descoperit materiile pe care vrea să le studieze pe viitor. „Liceul a reprezentat o perioadă importantă pentru mine, căci am avut prilejul de a descoperi ariile de studiu pe care doresc să le aprofundez în viitor. De asemenea, am învățat să îmi gestionez timpul într-un mod eficient și am legat prietenii de durată“, spune Oana.

Oana Gavriloiu va studia la University College London

A descoperit că vea să studieze la Londra, după ce a participat la niște cursuri de vară.

„O să merg la University College London. Am ales această variantă după ce, în clasa a XI-a, am participat la cursurile de vară Aspire High School, organizate la Poiana Brașov. Acolo am aflat mai multe informații despre acest colegiu, dar și despre sistemul de învățământ din Anglia, care pune mai mult accent pe învățarea practică“, a mai spus Oana Gavriloiu. Eleva de 10 la bacalaureat va începe cursurile în luna septembrie.

De la matematică-informatică la Music, Multimedia and Electronics

Mara Vlad este o altă elevă de 10. Ea a studiat la clasa de matematică-informatică. Este pasionată de matematică și fizică încă din gimnaziu și mai are o mare pasiune, muzica. Pentru a reuși să facă o profesie din pasiunile ei a găsit ca soluție o universitate din Anglia. Va studia la University of Leeds, la specializarea Music, Multimedia and Electronics. „Îmi doream un profil care să implice matematică și fizică, materiile mele preferate încă din gimnaziu. Sunt pasionată și de muzică. Această specializare din Anglia este îmbinarea perfectă“, a spus Mara.

Mara Vlad, eleva de 10 de la Colegiul Național „Frații Buzești“

Eleva de 10 de la Colegiul Național „Frații Buzești“ își dorea de mult timp să studieze în străinătate și a colindat pe la multe târguri de specialitate. Și familia a încurajat-o în acest sens.

„Părinții mei erau obișnuiți cu ideea că voi pleca să studiez în străinătate. Ideea asta a fost și a mamei mele, care a admirat mereu sistemul de învățământ din Anglia. Și eu am fost încă din clasa a IX-a la diverse târguri ale universităților din străinătate, deci se așteaptau la această variantă“, a mai spus Mara.

De la Științele Naturii la Management Science

Și Ioana Iovițoiu, de la specializarea Științele Naturii de la Colegiul Național „Frații Buzești“, a fost deja admisă la o universitate din Anglia. Nu a ales medicina, ci o specializare care este mai mult inginerie.

Ioana Iovițoiu va studia Management Science în Anglia

„Am ales să studiez Management Science în Anglia pentru că este o combinație între inginerie și noile tehnologii. Este o specializare care va oferi mai multe oportunități pe viitor“, spune Ioana. Deși a fost admisă la universitate de câteva luni, la bacalaureat a avut mari emoții. „În martie a fost cel mai rău, pentru că a fost o perioadă de incertitudine. Nu știam dacă o să mai susținem bacalaureatul sau dacă nu. Nu știam ce să recapitulez, dar apoi au apărut clarificări. Am avut emoții și cu susținerea examenului pentru că se impunea purtarea măștii și nu știam cum va fi cu masca la examen, dar am trecut cu bine peste toate aceste aspecte“, a mai spus Ioana.

După contestațiile la bacalaureat, la Colegiul Național „Frații Buzești“ mai sunt doi elevi de 10, de la specializarea matematică-informatică.