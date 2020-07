Cei trei elevi care au făcut performanţă record la Şcoala „Sfântul Gheorghe“ Craiova

Trei elevi de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova au reuşit să promoveze evaluarea naţională cu media 10. Este primul an când la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova se înregistrează o asemenea performanţă la examenul naţional. Cei trei elevi de 10 sunt colegi de clasă. Fiecare a avut un model sau un moto după care s-a ghidat.

Cele trei medii de 10 înregistrate la evaluarea naţională, la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova, au fost obţinute de două fete şi un băiat. Una dintre fetele de 10 la evaluarea naţională este Mihaela Bianca Popescu. Ea spune că pregătirea pentru examen s-a desfăşurat într-o perioadă dificilă. Suspendarea cursurilor a însemnat pentru ea în primul rând o perioadă de relaxare de aproape o lună.



„După suspendarea cursurilor a fost o perioadă specială, puţin diferită pentru că la început a intervenit relaxarea. După o lună am revenit cu pregătirea. Eram dimineaţa, la prima oră, în faţa calculatorului, apoi făceam teme şi învăţam. Reluarea mobilizării a fost un pic cam dificilă“, a spus eleva.

Eleva Bianca Popescu

Optează pentru specializarea cu cea mai mare medie de admitere



Examenul nu a fost foarte greu, dar nici foarte uşor pentru Bianca. Ea spune că nu se aştepta la media 10 tocmai pentru că la evaluarea lucrărilor, mai ales la limba română, intervine subiectivismul profesorului evaluator. „Subiectele de la examen au avut un nivel mediu de dificultate spre uşor. Au fost ceva mai uşoare decât variantele pe care le-am lucrat eu, dar nu au fost foarte-foarte uşoare. Din acest motiv, nu mă aşteptam chiar la media 10. Eram conştientă că am rezolvat toate cerinţele, dar, după cum ştiţi, la limba română intervine subiectivismul, mai ales la evaluarea compunerilor. Au fost situaţii în care chiar şi la matematică a intervenit subiectivismul“, spune Bianca.



Pe viitor, Bianca îşi doreşte să studieze la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, la specializarea care se află în topul naţional, cu cea mai mare medie de admitere. „Voi opta pentru specializarea Ştiinţele Naturii de la Colegiul Naţional «Fraţii Buzeşti» din Craiova, pentru că îmi doresc să fac carieră în domeniul medicinei“, spune eleva.



Bianca are şi un model pe care îl urmează, mama ei. „Mama mea este medic. Şi ea mi-a spus că învăţa cu orele şi că totul îi ieşea foarte bine. Ea a fost mereu cel mai mare model al meu când învăţam“, a povestit Bianca.

Laura Maria: Îmi doresc să devin cercetător

Şi Laura Maria Lungu a obţinut media 10 la evaluarea naţională. Ea spune că secretul constă în faptul că a învăţat constant.

„A fost destul de greu. Am făcut lecţii on-line, dar am simţit lipsa fizică a profesorilor. Secretul mediei maxime este că am învăţat constant. În ultimele două săptămâni am făcut şi meditaţie şi am fost şi la şcoală, la orele de pregătire suplimentară“, spune Laura. Chiar dacă a studiat mult, la examen a avut emoţii mari. „Am avut emoţii la examen pentru că m-am revăzut din nou la şcoală, în bancă. A fost şi un pic greu cu noile condiţii, pentru că am purtat masca pe toată durata examenului. Despre subiecte pot spune că nu au fost foarte dificile. M-am bucurat că la română am avut epicul. Iar la matematică prima parte a fost uşor de rezolvat. Am stat mai mult să mă concentrez la ultimul subiect. Au fost cerinţe mai dificile“, spune Laura.

Eleva Laura Lungu de la Școala gimnazială Sfântul Gheorge Craiova

Ca şi colega sa de 10, Laura vrea să opteze tot pentru Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ şi tot pentru clasa de Ştiinţele Naturii. Îşi doreşte însă o altă carieră. „Voi opta pentru Colegiul Naţional «Fraţii Buzeşti» din Craiova, pentru specializarea Ştiinţele Naturii, pentru că de mică îmi doresc să fiu cercetător. Mă atrag ştiinţele exacte şi după liceu aş vrea să urmez facultatea de fizică“, a mai spus Laura.

Teodor Andrei: M-am ghidat după testele-antrenament

Elevul de 10, Andrei Teodor Popescu

Teodor Andrei Popescu, sau Teo, cum îi spun apropiaţii, este elevul de 10 de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova. Şi el spune că s-a bucurat de o pauză imediat după suspendarea cursurilor. Odată ce a reluat pregătirea, testele-antrenament, publicate de Ministerul Educaţiei, au fost cel mai important barometru al pregătirii sale.



„La început a fost bine pentru mine, pentru că am scăpat de şcoală. Am avut o lună şi ceva de pauză şi relaxare, apoi a fost nevoie să reiau pregătirea. Am început cu un test şi apoi am trecut la două-trei-patru teste. Testele-antrenament au contat foarte mult. Mi-am dat seama ce trebuie să învăţ şi să recapitulez“, a explicat Teo.

Mama mi-a spus ceva care m-a mobilizat



Elevul de 10 spune că a învăţat şi a lucrat mult într-o perioadă scurtă. Un rol important în această perioadă l-a avut ceea ce a învăţat la baschet. „În toată perioada gimnaziului am făcut baschet. Acest sport m-a ajutat foarte mult să mă pot concentra mai mult, să pot lucra mult într-o perioadă scurtă“, a spus Teo.



Pentru el, la examen cel mai dificil a fost la matematică. „În ceea ce priveşte subiectele, la română a fost foarte uşor că am avut genul epic. Şi la matematică a fost uşor, în general. Am întâmpinat mici dificultăţi la ultimul subiect. Au fost cerinţe mai dificile, dar am reuşit să le rezolv“, a spus Teo.

În perioada de pregătire, mobilizator pentru Teo a fost mesajul mamei. „Mama m-a influenţat şi m-a determinat să învăţ mai mult. Ea mi-a spus că la admitere eu trebuie să îmi aleg liceul şi nu să-mi aleagă nota liceul în care voi învăţa pe viitor“, a mai spus Teo.

Pentru perioada liceului, Teo va alege Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova, clasa de matematică-informatică.



Absolvenţii de gimnaziu trebuie să depună opţiunile pentru admiterea la liceu până pe 6 iulie. Repartizarea computerizată se va face pe 10 iulie.