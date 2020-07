Elevul de 10 de la Amărăştii de Jos: Testele-antrenament au contat foarte mult

În acest an, în judeţul Dolj, a fost un singur elev din mediul rural care a reuşit să obţină media 10 la evaluarea naţională. Se numeşte Sebastian Chiriţă şi a studiat la şcoala din Amărăştii de Jos. La nivelul unităţii şcolare este cunoscut ca un elev ambiţios, cu rezultate bune, la fel ca mulţi dintre colegii săi de clasă. El pune însă reuşita pe seama unui sprijin pe care nu l-au avut până acum promoţiile anterioare. Este vorba de testele-antrenament oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care anul acesta au fost mult mai multe şi foarte utile.

Sebastian Chiriţă este primul elev din Amărăştii de Jos care a reuşit să promoveze evaluarea naţională cu media 10. El spune că întreruperea cursurilor la clasă a însemnat mai mult timp pentru pregătirea individuală.



„În perioada cât au fost suspendate cursurile la clasă am reuşit să mă pregătesc mai mult la disciplinele de examen, româna şi matematica. Am făcut teme şi la celelalte discipline, dar am avut mai mult timp pentru a lucra pentru examen. Am rezolvat testele de antrenament puse la dispoziţie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Am mai lucrat şi alte variante de subiecte, dar am pus accent pe testele date de minister”, a spus Sebastian.

Cerinţele de la examen nu au fost uşoare



Cerinţele de la examen nu au fost foarte uşoare, după părerea elevului din Amărăştii de Jos.



„La examen, subiectele au avut dificultate medie. Prima parte a fost uşoară, dar către final, mai ales la geometrie, cerinţele au fost mai dificile. Am stat să mă concentrez mai mult la ultimul subiect, dar până la urmă am reuşit să îl rezolv“, a subliniat elevul din Amărăştii de Jos. Pentru obţinerea mediei 10, un rol important l-a avut şi pregătirea on-line cu cadrele didactice de la şcoală. „Am avut profesori foarte implicaţi şi un manager foarte implicat, şi ne-au ajutat să continuăm studiul şi pregătirea on-line“, a spus Sebastian Chiriţă.

Şi promoţiile următoare ar trebui să beneficieze de mai multe teste-antrenament

Pentru elevul de 10 de la Amărăştii de Jos, un rol decisiv în pregătire l-au avut testele oferite de Ministerul Educaţiei. El spune că avantajul de anul acesta a constat în faptul că au avut mai multe modele de subiecte şi că procedura din acest an ar fi utilă şi pentru promoţiile viitoare.



„Beneficiul pandemiei a fost că Ministerul Educaţiei a publicat mai multe teste-antrenament în comparaţie cu anii anteriori. Aceste teste ne-au fost de foarte mare ajutor, pentru că am lucrat exact pe tipurile de subiecte care se dau şi la examen. Cred că şi pentru promoţiile următoare ar fi util ca Ministerul Educaţiei să publice mai multe teste-antrenament“, a spus elevul Sebastian Chiriţă.

Pentru ce liceu va opta elevul de 10?

În zilele următoare, absolvenţii de gimnaziu vor depune opţiunile pentru admiterea la liceu. Sebastian se gândeşte la o carieră în domeniul IT şi a ales să se pregătească la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova.

„Iniţial, am vrut să optez pentru Colegiul Naţional «Fraţii Buzeşti» din Craiova, dar după mai multe discuţii cu părinţii, cu prieteni apropiaţi care sunt absolvenţi de liceu, voi alege Colegiul Naţional «Carol I», specializarea matematică-informatică. Aleg această specializare pentru că mă gândesc ca pe viitor să merg la Automatică“, a spus Sebastian Chiriţă.