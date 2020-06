Rezultatele la evaluarea naţională au arătat încă o dată că performanţele şcolare se pot obţine în orice unitate şcolară. Mai mulţi elevi au obţinut media 10 la examen, chiar dacă au studiat în şcoli gimnaziale de cartier sau chiar în licee tehnologice din Craiova ori judeţ. În unele cazuri, media 10 este un rezultat înregistrat în premieră şi au fost chiar mai multe decât la colegiile de tradiţie.

Una dintre unităţile şcolare în care s-a obţinut prima dată media 10 este Şcoala Gimnazială Amărăştii de Jos, structură a liceului din comuna respectivă. Un elev a reuşit să obţină media 10.

Managerul spune că reuşita aparţine unui copil în care şi familia a investit foarte mult.

„Este prima medie 10 la evaluarea naţională obţinută de un elev din Amărăştii de Jos. A fost obţinută de un elev foarte silitor, care şi-a dorit acest rezultat. Am mai avut şi în sesiunile anterioare câte un elev de 10 la o disciplină de examen. Elevul de 10 de anul acesta este un copil în care familia a investit mult. Copilul are şi certificat Cambridge, pe care l-am echivalat pentru că vrea să opteze pentru o clasă de biligv. Nu este singurul elev foarte bun. Mai avem câţiva elevi peste 9“, a spus Ramona Marcu, managerul Liceului Amărăştii de Jos.

Medii de 10 obţinute de colegi de clasă

Şi la Liceul „Matei Basarab“ din Craiova, anul acesta s-a înregistrat o premieră. Două eleve au reuşit să obţină media maximă la evaluarea naţională.

„Este primul an în care avem medii de 10 la evaluarea naţională. Sunt două eleve, colege de clasă, care au reuşit această performanţă. În afară de aceste medii de 10, mai sunt patru note 10 la limba română şi două la matematică. Au fost rezultate bune în această sesiune. Procentul mediilor peste 5 este de 94%, cu mult în creştere faţă de anul trecut. Şapte elevi au media generală peste 9.

Aceste rezultate se datorează elevilor, dar şi cadrelor didactice de la clasă, Marius Sgaibă – de matematică şi Simona Jianu – de limba şi literatura română. Sunt profesori dedicaţi, care în ciuda pandemiei au lucrat cu elevii şi au ştiut mereu cum să-i motiveze, la fel ca toţi colegii mei. Aceste rezultate de la examene arată că se pot obţine performanţe indiferent de şcoală. De altfel, şi la liceu se lucrează mult cu elevii, şi o dovedesc rezultatele de la concursurile de profil, precum şi colaborările cu agenţii economici“, a precizat Matilda Blagu, director al Liceului „Matei Basarab“ din Craiova.



Școala gimnazială ”Sfântul Gheorghe” Craiova

La Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe“ din Craiova, anul acesta au fost obţinute trei medii 10. Unitatea şcolară este în primul an în care obţine o asemenea performanţă.

„Toţi cei trei elevi de 10 sunt din aceeaşi clasă. Sunt două fete şi un băiat. Sunt elevi foarte buni, foarte serioşi, care au învăţat mult. Toată clasa respectivă a fost foarte bună. Şi profesorii spuneau că este o plăcere să predea. A fost o clasă în care concurenţa a fost foarte mare. Profesorul diriginte îmi spunea chiar că, din 34 de elevi, 30 meritau media 10 la evaluare“, a spus Nicolae Radu, managerul Şcolii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe“ din Craiova.

„Am premiat elevii cu cea mai mare medie“

Şi la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“, anul acesta au fost obţinute primele medii de 10. Managerul unităţii şcolare spune că este un rezultat pe care îl aştepta de mult timp. În acest sens, anual a fost premiat elevul cu cea mai mare medie de la evaluarea naţională.

„Nu am mai avut până acum elevi cu medii de 10 la evaluarea naţională, dar ne doream această reuşită. Mediile de 10 de anul acesta au fost obţinute de două eleve, care provin din clase diferite. Şi satisfacţia a fost mai mare, pentru că au fost pregătite de profesori diferiţi. Una dintre elevele de 10 este fiica unei colege, profesor de matematică. Ne bucurăm foarte mult. Vreau să subliniez că în fiecare an am avut elevi cu nota 10 la una din disciplinele de examen. Şi anul acesta sunt şapte elevi cu 10 la română şi patru elevi cu 10 la matematică. Am încercat mereu să-i stimulăm pe copii.

De cinci ani premiem elevul cu cea mai mare medie la evaluarea naţională. Am oferit câte o tabară, care a fost achitată din sponsorizări sau de la asociaţia cadrelor didactice, ori am plătit direct. Acelaşi lucru îl vom face şi anul acesta. Acest premiu a creat chiar o concurenţă între elevi la examen“, a spus Crisanda Turcu, managerul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu“ din Craiova.

Şcoli care au obţinut medii de 10 şi în anii anteriori

Unele unităţi şcolare au obţinut performanţe la examene şi în anii anteriori. Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu“ are două eleve de 10. Aceeaşi performanţă a fost înregistrată şi în 2015. La această unitate şcolară, o medie 10 a fost obţinută şi în 2017. Elevele de 10 de anul acesta nu au fost o surpriză pentru profesori.

„Cele două fete sunt din clase diferite. Rezultatele lor nu au fost o surpriză pentru că sunt eleve de 10 şi în gimnaziu. Ele vor avea media generală 10. Situaţia per general la evaluarea naţională este una bună. Am avut 98 de elevi care au participat la acest examen şi 38 dintre ei au medii între 9 şi 10. Sunt şi elevi care au 10 doar la o disciplină. Astfel că, în afară de cele două eleve de 10, mai avem trei elevi cu 10 la limba română şi patru elevi cu nota 10 la matematică“, a spus Doru Tudorache, directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu“ din Craiova.



Şi la Şcoala „Sfântul Dumitru“ anul acesta este o medie 10 şi astfel un rezultat de excepţie la evaluarea naţională, rezultat care a fost obţinut şi în urmă cu doi ani.

„Au fost aşteptate mai multe rezultate de acest fel. A fost obţinută o medie 10 de o elevă foarte ambiţioasă. Este o elevă care a studiat la clasa a VIII-a B, acolo unde şi eu am predat matematica. Un astfel de rezultat a mai fost obţinut în urmă cu doi ani de o elevă cu cerinţe educaţionale speciale. Şi anul acesta mai sunt elevi care au obţinut nota 10 la una din disciplinele de examen. Sunt patru note de 10 la română, din care două după contestaţii, şi patru note de 10 la matematică, din care una după contestaţii“, a spus Alina Ciucă, managerul Şcolii Gimnaziale „Sfântul Dumitru“ din Craiova.

Performanțe constante în ultimii cinci ani

În topul şcolilor care au medii de 10 la evaluarea naţională se află Şcoala Gimnazială „Traian“. La această unitate şcolară, şi anul acesta sunt trei medii de 10.

„În fiecare an am avut medii de 10. Anul aceasta, sunt trei eleve cu astfel de rezultate. Toate trei sunt în aceeaşi clasă. Sunt rezultate bune. Media generală în acest an este 8,78. Avem mulţi elevi care au medii între 9,50 şi 9,90. Sunt peste 50 de elevi cu acest rezultat“, a spus Maria Daşu, managerul Şcolii Gimnaziale „Traian“ din Craiova.



În topul şcolilor cu performanţe la examenul naţional se află şi Școala gimnazială ”Gheorghe Țițeica”, Școala Gimnazială „Al. Macedonski“, precum şi Colegiul Național „Frații Buzești“ şi Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova.

Pe primul loc în ierarhia performanţelor se menţine Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade“ din Craiova. Anul acesta aici au fost obţinute cinci medii de 10, iar anul trecut au fost şapte astfel de medii. O analiză a ultimilor cinci ani arată că anual au fost mai mulţi elevi cu media 10.